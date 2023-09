Samoobslužný provoz vytáhl venkovské prodejny ze ztráty. COOP jich chystá dalších padesát

Za posledních deset let zmizela z venkova asi pětina místních prodejen. Malé obchody sice nejsou žádný velký byznys, z hlediska fungování obce jsou ale naprosto zásadní. Ubývání malých provozoven ale nepomáhají příliš zvrátit ani dotace ministerstva průmyslu a obchodu, ani pomoc samotných obecních úřadů. Od provozování odrazuje energetická krize stejně jako nedostatek pracovníků. Cestou by mohly být samoobslužné prodejny. COOP jich plánuje otevřít rovnou padesátku, kterou přidá k těm, jež už provozuje.

První samoobslužnou prodejnu svého druhu otevřel COOP loni v jihočeských Strakonicích. Zatímco během otevírací doby zákazníka obslouží jednoduše prodavačka, v době, kdy je zavřeno, to člověk musí udělat sám. Nakoupit zato může 24 hodin denně. Stačí mu k tomu aplikace.

„Na základě zkušeností se ukazuje, že systém automatického prodeje je ideálním řešením pro prodejny na vesnici nebo v menších městech,“ říká ředitel rozvoje marketingu COOP Lukáš Němčík. Cílem je mimo jiné také urychlení digitalizace v regionech a udržení lokální zaměstnanosti.

Obchodů budoucnosti má potravinová společnost v současné době už dvanáct, dva z toho provozuje společně s obcemi. Pořád mají běžnou otevírací dobu a jsou v nich zaměstnaní prodavači. Vtip je v tom, že pokud mohou lidé nakupovat nonstop, pak je možné pracovní dobu bez problému zkrátit. A to je klíč k úspěchu.

„Tam, kde jsme byli ve ztrátě, dnes vyděláváme. Myšlenka je, že zkrátíte otevírací dobu s personálem, peníze z uspořených nákladů dáte do provozu a tím se dostanete na nulu. K tomu máte dodatečné tržby mimo otevírací dobu,“ popsal Němčík pro Seznam Zprávy. Mimo otevírací dobu zákazníci k tržbám přidají asi deset procent. Model podle něj prý zachránil některé venkovské prodejny před krachem.

Zatímco loni takových konceptů vzniklo v COOPu pět, letos sedm a další by měly do konce roku přibýt. Dohromady už v automatických prodejnách nakoupilo asi čtyřicet tisíc zákazníků. Ti prý vítají svobodu ve zvolení času nákupu, a to i v odlehlejších lokalitách. Dřív tam buď obchod neexistoval, nebo měl zavřeno, když se lidé vraceli z práce. Část prodejen 24/7 bude také COOP provozovat spolu s obcemi formou franšízy.

Klíčem k otevření obchodu po otevírací době se stala bankovní identita. Díky tomu COOP nemá ani problémy s krádežemi, kterých se předtím trochu obával. Lidé prostě sdílejí s obchodem tolik informací, že by ani nemělo smysl krást. Třeba prodejna v Berouně se ale krádežím brání také díky umělé inteligenci. Některé prodejny pak nabízejí i vstup pomocí karty nebo čipu.

Tam, kde jsme byli ve ztrátě, dnes vyděláváme.

Investice do nových samoobslužných obchodů by měla být v hodnotě desítek milionů korun. Otevření jedné prodejny vyjde na stovky tisíc až jednotky milionů. To závisí na její velikosti. Část zafinancují ČSOB a Mastercard, peníze ale do projektu vloží i samotný COOP. Počítá se i s tím, že nový model prodejen by mohlo podpořit také ministerstvo průmyslu a obchodu z dotací.

COOP není jediným provozovatelem samoobslužných prodejen v Česku. V Příbrami otevřela nonstop prodejnu pod názvem Koruna síť prodejen Bala. V Týnu nad Vltavou je automatická prodejna Super zoo s potřebami pro zvířata. Další by měla otevřít už v říjnu v Pardubicích. Na Chrudimsku funguje také obchod 24/7 s názvem Fééér.

V Německu a Polsku jsou automatických prodejen desítky, naopak Rakousko a Slovensko jim zatím nepřišlo na chuť. V Česku budou v budoucnu pravděpodobně přibývat, a to proto, že víc než sedmdesát procent jeho území tvoří venkov. „Základní služby jsou důležité pro zajištění kvality života obyvatel na venkově,“ míní místopředseda Svazu místních samospráv Tomáš Dubský.