Blade Runner žije. Do dalšího pokračování legendárního sci-fi se pustí Amazon s původními tvůrci

Pět let po předchozím filmu série Blade Runner opět ožívá. To i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Blade Runner patří mezi nejoceňovanější filmové sci-fi vůbec – v roce 2017 se na něj v režii Denise Villeneuva přes obavy některých diváků podařilo dobře navázat. Nový snímek ale naneštěstí finančně propadl, takže několik let ve vzduchu visela otázka, zda má Blade Runner budoucnost. Má. Díky Amazonu.

Villeneuve za pomoci scenáristy původního filmu Ridleyho Scotta posunul jeho dystopickou vizi o kus dále, přičemž do centra opět postavil otázku, jak rozeznat skutečného člověka od umělého. Hrdinou byl vyrobený replikant, sledovali jsme ale jeho každodenní existenci ve světě, kde nic organicky skutečného vlastně už ani neexistuje. Zbyla jen betonově-neonová džungle pro ty šťastnější, obří syntetická pole a skládky pro ty méně šťastné. Ačkoliv 2049 měl jasně ukončený příběh, limity svého světa nevyčerpal.

To alespoň usoudil Amazon. Jak potvrdil server Variety, firma oficiálně řekla, že pro Prime Video vznikne seriál s názvem Blade Runner 2099 odehrávající se, ano, padesát let po předchozím filmu.

Reprofoto: Warner Bros. Pictures Ryan Gosling ve filmu Blade Runner 2049

O premise ani ději se zatím nic neví. Šéf televizní divize Amazon Studios Vernon Sanders ale ujišťuje, že pokračování si za cíl klade dodržet a dále rozvíjet inteligenci, témata i ducha Scottova i Villeneuvova díla.

Jako showrunnerka dostala novinku na starost Silka Luisa, tvůrkyně nedávné sci-fi antologie Dívka, která se třpytila. Coby výkonní producenti budou na projektu pracovat Michael Green, spoluautor scénáře Blade Runnera 2049, a Ridley Scott skrze svou produkční společnost Scott Free Productions.

Co ukazují trailery

Mandalorian

Vesmírný lovec odměn Mando a „malý Yoda“, tedy Grogu, se vydávají na další dobrodružství napříč galaxií. Trailer třetí řady Mandaloriana ale slibuje také posun hlavního děje, který by se měl více zaměřit na historii a současný stav klanu hlavního hrdiny. Disney v uplynulém týdnu představilo i mnoho dalších novinek. Od traileru nového seriálu Marvelu po detaily k Indianu Jonesovi 5. Shrnuli jsme je zde.

Babylon

Damien Chazelle, režisér Whiplashe a La La Landu, se ve své epické novince podívá na závěr dvacátých let v Hollywoodu, kdy probíhaly zásadní změny ve filmovém průmyslu. Upoutávka hvězdně obsazeného snímku přitom slibuje ne ani tak nostalgii, jako spíš dekadenci, sex a divoké večírky.

The Fabelmans

Po téměř padesáti letech na vrcholu filmařské branže se Steven Spielberg rozhodl natočit film v zásadě o tom, co ho k tomuto umění přivedlo. The Fabelmans představí mnoho autobiografických prvků o životě dospívajícího kluka fascinovaného pohyblivými obrázky a první recenze říkají, že se můžeme těšit na kouzelnou podívanou. Více zde.

Il Boemo

Josef Mysliveček patří mezi nejvýznamnější české skladatele 18. století, který se svými operami proslavil hlavně v Itálii. Teď o něm vzniknul výpravný historický film, který v traileru připomíná i Amadea nebo Barryho Lyndona. Ambice jsou velké – snímek se jako jeden z mála českých dostal do hlavní soutěže filmového festivalu v San Sebastiánu a Česko ho nedávno vybralo jako svého kandidáta do boje o Oscara.

Co hýbe světem filmu a televize

Zemřel jeden z nejvlivnějších režisérů Jean-Luc Godard

Francouzská nová vlna patří mezi nejdůležitější umělecká hnutí v historii kinematografie – přišla totiž s novými radikálními technikami natáčení, střihu, vyprávění i samotnými tématy. Jean-Luc Godard, původně kritik v časopisu Cahiers du Cinéma, patří k jejím hlavním představitelům. Jeho U konce s dechem z roku 1960 si dodnes drží status jednoho z nejlepších filmů všech dob. Například technika jump-cutů (přeskočení několika políček filmu), kterou představil, byla zcela revoluční a často se používá dodnes. Celá Godardova kariéra nicméně obsahuje mnoho radikálních experimentů, v nichž se režisér snažil posouvat možnosti audiovizuálního umění. Významný filmař v uplynulém týdnu zemřel v 91 letech, vedle kolegů z branže mu vzdal hold i francouzský prezident Emmanuel Macron.

HBO rozdrtilo Netflix

V úterý proběhlo vyhlášení letošních televizních cen Emmy a HBO jich získalo s přehledem nejvíce. Vůbec nejúspěšnější přitom byla satira Bílý lotos o havajském resortu pro bohaté, která vyhrála celkem v deseti kategoriích. Zendaya, hlavní hrdinka seriálu Euforie, se zase stala nejmladší herečkou v historii se dvěma Emmy. Netflix se naproti tomu zvlášť nevytáhl, ale pár zajímavých ocenění patřilo i jemu. Více zde.

Chystá se film Gran Turismo s hrdinou Stranger Things

Každý, kdo někdy zavadil o závodní videohry, jistě dobře zná Gran Turismo vycházející už od konce 90. let. Sony, jemuž legendární série patří, se teď rozhodlo podle ní nechat natočit film s režisérem Neillem Blomkampem, který je známý díky Districtu 9, Elysiu nebo Chappie. Jednu z důležitých rolí v něm ztvární David Harbour, který do mainstreamu pronikl jako šerif Jim Hopper ze Stranger Things. A o čem film bude? Podle oficiální synopse má být hrdinou fanoušek her Gran Turismo, kterému se podaří se stát skutečným profesionálním závodníkem. Příběh prý vychází ze skutečnosti.

Jan Žižka zatím poněkud klopýtá

Před týdnem do kin v Česku, na Slovensku a ve Spojených státech vstoupil historický velkofilm Petra Jákla o slavném vojevůdci. Nejdražší český film si doma získal poměrně velké publikum, stačilo mu jen ale na čtvrté místo nejnavštěvovanějších titulů letošního roku a asi 17,6 milionu korun. V zámoří vydělal podobně. To nejsou vůbec špatná čísla, při půlmiliardovém rozpočtu to je ale problém. Režisér poskytl svůj pohled na věc zde.

Co si dnes pustit

Lékořicová pizza

HBO Max | Drama/Komedie | 2021 | 133 min. | ČSFD

Reprofoto: MGM/YouTube Film Lékořicová pizza

Název zatím posledního filmu Paula Thomase Andersona, režiséra Až na krev nebo Magnolie, nezní zrovna vábně. Odkazuje ale k dnes už neexistující prodejně desek v Los Angeles přelomu 60. a 70. let. A o tom Lékořicová pizza je. Obrací se do minulosti, kde plná nostalgie sleduje romantický příběh dvou mladých lidí, kteří ještě nepřišli o nevinnost a kouzelnou naivitu. Jelikož ale jde o film PTA, tak místo patetického kýče dostáváme skvělou režii, chytrý humor a pohlcující atmosféru světa, který nebudete chtít opustit.

Cyberpunk: Edgerunners

Netflix | Anime | 2022 | 10 epizod | ČSFD

Foto: Netflix Animovaný seriál Cyberpunk: Edgerunners

Na Netflix konečně dorazilo očekávané anime podle předloňské kyberpunkové hry Cyberpunk 2077 – a je na co se dívat. Lidí s šílenými kybernetickými implantáty, krvavé akce, sexu a barev je dokonce tolik, že je toho na obyčejný lidský zrak trochu příliš. V centru přitom stojí mladý hacker, který se snaží přežít a stoupat na společenském žebříčku. A zatímco Cyberpunk 2077 měl poněkud nepříjemný start, Edgerunners jede od začátku na plný plyn, možná i směrem k jednomu z animovaných seriálů roku. Více zde.

The Hot Zone

Disney+ | Katastrofický | 2019 | 2 řady | ČSFD

Reprofoto: National Geographic/YouTube Minisérie The Hot Zone

The Hot Zone shodou okolností vyšlo těsně před vypuknutím pandemie koronaviru a sleduje průběh boje s epidemií eboly ve Spojených státech, který vychází ze skutečnosti. Ačkoliv minisérii chybí širší pohled na problém, je jinak věrná realitě. A hlavně nabízí napínavou podívanou. The Hot Zone dostalo i druhou řadu s novým příběhem o antraxových útocích z roku 2001, kvalita se u ní ale značně propadla – doporučujeme tedy hlavně první řadu.

Never Rarely Sometimes Always

Netflix | Drama | 2020 | 101 min. | ČSFD

Reprofoto: Focus Features/YouTube Film Never Rarely Sometimes Always

Sedmnáctiletá Autumn zjistí, že je nečekaně těhotná. Jelikož si se svojí nejbližší rodinou nerozumí a potrat v jejím rodném státě vyžaduje souhlas rodičů, vydává se s kamarádkou do New Yorku. Cesta to bude náročná jak logisticky, tak psychicky. Never Rarely Sometimes Always je nyní zvlášť relevantní vzhledem k nedávnému zrušení práva na potrat ve Spojených státech. Také ale jde o skvěle natočené, citlivé a strhující drama od jedné z nejzajímavějších amerických nezávislých režisérek – Elizy Hittman.

