Bláznivý Cybertruck míří do Prahy. Tesla ukáže své auto v Evropě, kde se zatím neprodává

Již tento týden startuje automobilka Tesla svou evropskou roadshow s názvem Cybertruck Odyssey. A jak název napovídá, hlavní hvězdou akce bude futuristický Cybertruck. I evropští zákazníci si tak budou moci konečně zblízka prohlédnout zřejmě nejbláznivější automobil, jaký kdy Elon Musk vytvořil.

Samotný Cybertruck netřeba detailně představovat, Elon Musk a celá Tesla okolo tohoto opancéřovaného pick-upu udělali již dost humbuku. A to už během premiéry, kdy se mlátilo do jeho karosérie kladivem a rozbíjela se okénka ocelovými koulemi. Dostat vůz k samotným zákazníkům byl však porod, sám Musk dokonce řekl, že si Tesla s vozem vykopala vlastní hrob.

Po čtyřech letech od premiéry se ale podařilo dodávky ocelového monstra přece jen zahájit, ovšem pouze v Severní Americe. Evropští držitelé rezervací prozatím musí čekat. Dlouhou chvíli si však mohou zkrátit během události Cybertruck Odyssey, s níž bude Tesla obrážet největší evropská města. Celkem by měla Cybertruck odprezentovat na více než stovce míst ve 20 zemích. Chybět mezi nimi nebude ani Praha, kde by se měla celá tour zastavit ve dnech 5. až 8. června.

V české centrále Tesly v pražských Průhonicích se bude možné blíže seznámit se specifikacemi, funkcemi a konstrukcí Cybertrucku. Na vlastní oči se tak návštěvníci budou moci přesvědčit, jak se Muskovi podařilo naplnit záměr vytvořit automobil s estetikou filmového sci-fi Blade Runner a s povrchem z válcované nerezové oceli.

Jak jsme se ovšem dozvěděli přímo od zástupců Tesly, Cybertruck bude prezentován pouze statickou formou a návštěvníci nebudou moci ani dovnitř vozu. „Budou si moci pořídit fotky zvenčí vozu,“ vysvětlil pro CzechCrunch Maik Matischak, který má v Tesle na starosti komunikaci. Přímo na místě bude ale možné vyzkoušet všechny ostatní zástupce modelové nabídky automobilky.

Ve Spojených státech byly dodávky Cybertrucku zahájeny loni v prosinci. Kdy přesně by se mohli dočkat evropští zákazníci, Tesla zatím ani nenaznačila. Roadshow ale dává naději, že Tesla chce dostat Cybertruck do Evropy, a to možná už brzy.