Blíží se jedno z nejlepších sci-fi posledních let? Stvořitel ukáže válku s umělou inteligencí

Režisér Gareth Edwards v Hollywoodu ve velkém stylu debutoval v roce 2014 poměrně nekonvenčním pojetím Godzilly, o dva roky později navázal skvěle přijatým Rogue One: Star Wars Story a zmizel. V květnu se ukázalo, že nemalou část následujících sedmi let pracoval na svém původním sci-fi Stvořitel, jehož první trailer fanoušky žánru nadchnul. Po prvotním ohromení z estetiky se s druhou upoutávkou objevuje také více detailů k tématům filmu, jehož premisa s hrozbou umělé inteligence není tak přímočará, jak se zdá.

Umělá inteligence není a v dohledné době nejspíš nebude představovat skutečné nebezpečí pro lidstvo obecně, nýbrž pro zaměstnance nahrazované algoritmy nebo umělce přicházející o zakázky – ostatně to je jeden z důvodů velkých stávek scenáristů a herců, které právě probíhají v Hollywoodu. Zápletkám blockbusterů včetně například nového Mission: Impossible nicméně stále dominují scénáře typu Skynet z Terminátora.

Na první pohled do této kategorie spadá i Stvořitel. Jeho příběh začíná v roce 2055, když umělá inteligence, která měla lidstvo chránit, ze zatím neznámého důvodu shodí atomovou bombu na Los Angeles a rozpoutá válku mezi lidmi a stroji. O patnáct let později, ve světě zmítaném konfliktem, dostane bývalý elitní agent Joshua za úkol najít a zničit Stvořitele, tajemnou entitu, jež údajně vyvinula superzbraň schopnou definitivně ukončit éru člověka. Je to malá robotická dívka.

Stvořitel bude klást otázky o morálním statusu inteligentních androidů nebo civilizace vyvíjející zbraně, kterými může zničit sama sebe. Spíš než k prostému strašení singularitou (momentem, kdy se umělá inteligence začne sama exponenciálně vylepšovat a dalece překoná člověka) se nový film podle všeho vydá výrazně jiným směrem, který dá vzpomenout třeba na oceňovaný District 9 nebo A.I. Umělou inteligenci.

V základu o povahu AI vůbec nešlo, příběh o válce se stroji má totiž do značné míry představovat alegorii na ultačování lidí, kteří jsou jiní. Ačkoliv tak mezi roboty a lidmi probíhá ničivá válka, vztah mezi oběma stranami není zdaleka černo-bílý.

Stroje nejsou jen chodícími zbraněmi masového ničení, ale komplexními bytostmi, které nechtějí být pouhými bezduchými sluhy, jejichž hodnota nepřekračuje cenu materiálu, součástek a softwaru. V novém rozhovoru pro magazín Total Film Edwards naznačil otázky, jakými se při psaní scénáře zabýval: „Jsou skuteční? Jak byste to kdy poznali? Záleží na tom? Co se stane, když je budete chtít vypnout? Budou s tím souhlasit?“

Edwards samozřejmě nepřichází s ničím zcela novým a vlivy Terminátora, Blade Runnera či němého Metropolisu jsou zcela zjevné. Způsob podání příběhu v kombinaci se špinavou estetikou připomínající Rogue One nicméně vzbuzuje nemalé naděje, že nadšení z upoutávek by se mohlo překlenout i do diváckého zážitku z celého snímku.

Edwards také v jiném rozhovoru se serverem GamesRadar rozebral mnoho detailů naznačených ve druhém traileru, Stvořitel například představí složitou globální politickou situaci, v níž se západní svět další vývoj umělé inteligence snažil zastavit, zatímco aliance jiných zemí bez hranic označovaná jako Nová Asie pokračovala dále. Právě tam vznikl android Harun, jehož ztvárnil Ken Watanabe a který vychoval zatím blíže neznámou postavu Mayi s tváří Gemmy Chan.

Foto: Falcon Ken Watanabe v novém sci-fi Stvořitel

Prostřednictvím takové premisy se Edwards dále vydává například k tématům kolonialismu či poměrně zřejmým paralelám s válkou ve Vietnamu, tentokrát vedenou proti androidům. Nakonec námět s umělou inteligencí režiséra podle jeho vlastních slov dovedl až k těm nejabstraktnějším tématům jako náboženství a existence, respektive povaha Boha. Zdá se, že o propracovaný svět plný velkých konceptů ve Stvořiteli nebude nouze.

Vše přitom dostane formu velice taktilního filmu, který se z velké části natáčel ve skutečných lokacích ve Vietnamu, Kambodži, Japonsku, Indonésii, Thajsku a Nepálu a za použití co nejmenší míry digitálních efektů, které mají kulisy či kostýmy doplnit, ne nahradit. Také proto vizuální stránka vypadá mnohem lépe, než by naznačoval rozpočet odhadovaný na 86 milionů dolarů. Třeba filmy Marvelu typicky vyjdou na více než dvojnásobek.

Díky tomu má zároveň Stvořitel mnohem vyšší šanci se zaplatit a inspirovat vznik více podobných originálních projektů. Zvlášť v době, kdy se Hollywoodu přestávají vyplácet masivní investice do pokračování a franšíz, o něž publikum na příkladech příjmů posledního Ant-Mana, Flashe nebo pátého Indiany Jonese ztrácí zájem. Stvořitel na velká plátna dorazí 28. září.