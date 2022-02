„Kdy bude šestka?“ zní ze všemožných zákoutí herních diskuzí, kde se probírá oblíbená série GTA. Další pokračování tohoto fenoménu totiž nedá řadě fanoušků spát. Nyní je její tvůrci ze studia Rockstar Games alespoň trochu potěšili – potvrdili, že nový kousek z populární franšízy je v „aktivním vývoji“. Sdílnější ale nebyli.

Okolo Grand Theft Auto, lépe známé pod zkratkou GTA, se toho v posledních měsících děje poměrně dost. Odstartovalo to oznámením, že se vrátí tři nejslavnější díly s modernější grafikou. Poté skutečně dorazily, byť nesplnily přání mnohých hráčů. Koncem roku pak do GTA V přišlo velké rozšíření s pořádným pouličním nádechem.

Nic z toho ale nevzbuzuje u hráčů takový zájem jako úvahy nad tím, jak asi bude vypadat další část série – GTA VI. Mluví se o tom, že by se nová hra mohla vrátit zpět do floridského Miami a lokalitou tak navázala na slavné Grand Theft Auto: Vice City. Nic z toho ovšem zatím není potvrzeno. Jisté je jen to, že se něco chystá.

Americké vývojářské studio Rockstar Games potvrdilo, že na dalším dílu série, která se odehrává v otevřeném světě plném (především kriminálních) možností, „aktivně pracuje“. „Vzhledem k nebývalé životnosti GTA V víme, že mnohé z vás zajímá nový díl,“ napsalo studio na úvod zprávy směřující k hráčům.

„S každým novým projektem, do kterého se pouštíme, je naším cílem vždy výrazně překonat to, co jsme dosud přinesli. S potěšením můžeme potvrdit, že aktivní vývoj dalšího dílu je v plném proudu. Těšíme se, že se s vámi podělíme o další informace, jakmile budeme připraveni,“ dodalo.

Kdy by nová hra mohla vyjít, je tak také předmětem spekulací. Otázkou také je, zda opravdu půjde o GTA VI (respektive Grand Theft Auto 6). Pokud by ale pokračování vyšlo letos, šlo by o vhodné načasování – série totiž slaví pětadvacet let od vydání prvního dílu, který tehdy vyšel i ve verzi pro systém MS-DOS.

Spolu s náznakem blížícího se pokračování Rockstar Games oznámilo i několik dalších novinek. Například příchod GTA V a GTA Online na PlayStation 5 a Xbox Series X, respektive Series S, tedy na nejnovější herní platformy. Vydání, které hráčům přinese rozlišení 4K s frekvencí až 60 snímků za vteřinu a další vylepšení, je naplánováno na 15. března.