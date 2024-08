Bolí vás kolena a nemůžete běhat po horách? V Alphabetu vyvinuli exoskelet v kalhotách za 100 tisíc

Uložit 0

I toho nejvášnivějšího turistu mohou v jeho koníčku zastavit bolavá kolena. Americká společnost Skip se ale ve spolupráci s outdoorovou značkou Arc’teryx pustila do řešení tohoto problému – kloubům se rozhodli ulevit s pomocí speciálního exoskeletu, díky němuž lze na stará kolena zdolat kterýkoliv vrchol.

Možná si také děláte plány na důchod, jak vylezete na Kilimandžáro či vyšlapete schody na Eiffelovu věž. Jenže vaše kolena se při té představě možná chvějí už teď, a co teprve za třicet let? Přesně tyto obavy chce řešit zařízení Mo/Go, gadget pro všechny nadšené turisty.

Jedná se o minimalistický exoskelet z dílny společnosti Skip, která odstartovala jako tajný projekt Alphabetu, mateřské firmy Googlu. Odtajněna byla až tento týden, kdy odhalila zařízení, které je díky integrovaným motorkům schopné znásobovat výkon kvadricepsů a hamstringů, a ulevovat tak kolenům.

Celkově by mělo zařízení pomoci odlehčit až od 13 kilogramů zátěže a zvýšit celkový výkon až o 40 %. Pro dosažení co nejmenší hmotnosti pracovali konstruktéři s uhlíkovými vlákny a systém nabízí velmi jednoduché ovládání. Má jen tlačítko pro vypnutí či zapnutí a ovladače pro přidávání či ubírání asistence.

Tyto ovladače vykukují z kalhot, které pro zařízení vyvinula známá outdoorová značka Arc’teryx. Kalhoty zařízení nejen překrývají, takže není tolik na očích a je chráněné před vnějšími vlivy, ale také organizují všechny jeho prvky. Aby Mo/Go co nejlépe sedělo na stehnech a pod koleny, kam se upevňuje pomocí manžet, je k dispozici v deseti velikostech. Tu správnou zákazníkovi doporučí na základě vyplněných dat během objednávky.

Při nepřetržité chůzi do kopce s maximální podporou dokáže zařízení sloužit až tři hodiny, což má u většiny uživatelů představovat něco málo přes 9,5 kilometru. Zařízení se však dokáže při chůzi z kopce samo dobíjet, a navíc umožňuje výměnu baterie. Standardně se bude dodávat se dvěma bateriemi, lze však přikoupit i další. Zatím to tedy není o zdolávání osmitisícovek, nicméně na většinu výletů do hor by mělo Mo/Go bez problému posloužit.

Exoskelet je schopný přizpůsobit se jakémukoliv stylu chůze, a dokonce se i učit preference uživatele a tím mu víc a víc pomáhat. Výrobci zařízení připodobňují elektrokolu, které také neodvede veškerou práci za cyklistu, ale značně mu šlapání usnadní.

Společnost produkt ještě pořád testuje, již nyní ale nabízí možnost jeho předobjednávky. Stačí složit zálohu 99 dolarů, tedy přibližně 2 220 korun, a následně zaplatit 4 500 dolarů, tedy 101 tisíc korun. Jedná se o nabídku pro ty, kteří si v předstihu pospíší. Po zahájení klasických prodejů bude cena pět tisíc dolarů, tedy 112 tisíc korun.

Rozesílky finálního produktu jsou naplánované na konec příštího roku s tím, že se vzhled zařízení ještě může od aktuálně prezentované verze trochu lišit. Dá se však přihlásit do programu betatesterů, a zařízení tak pomoct společnosti testovat již nyní.

Firma Skip údajně pracuje i na další verzi zařízení, která by měla být vhodnější pro lidi s pohybovým omezením, například z důvodu Parkinsonovy choroby a dalších neurologických onemocnění.