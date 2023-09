Bomb has been planted! Pokračování legendy Counter-Strike 2 je tady, potkáme se na Infernu

Jen málo her bylo pro online soupeření tak stěžejních jako týmová střílečka Counter-Strike. Naprosto legendární titul, jenž za třiadvacet let v různých podobách prakticky vždy tvořil základ esportů, nyní začal nové dějství své existence. Právě vyšel Counter-Strike 2, k dostání je tradičně zdarma na Steamu.

Na nejpopulárnější videoherní platformě Steam vychází i ty největší tituly pro PC, nenajdete tam ale oblíbenější hru než Counter-Strike. Tak tomu alespoň bylo doposud. Slavná online střílečka ve své dosavadní podobě, tedy jako Counter-Strike: Global Offensive, končí. Jenže platí, že král je mrtev, ať žije král. V knihovnách hráčů se CS:GO po bezplatné aktualizaci změní na nově vydaný Counter-Strike 2.

CS2 je první velkou proměnou hry po jedenácti letech od vydání CS:GO. V jádru ale sází na stále ty stejně dobré a tradiční ingredience v podobě online klání dvou týmů, teroristů a zásahové jednotky, jež se snaží buď vzájemně zlikvidovat, nebo splnit cíl třeba v podobě umístění výbušniny. Proto ta v titulku zmíněná a mezi hráči zlidovělá hláška: „Bomb has been planted!“ Anebo zmínka o Infernu, jedné z mnoha ikonických map, kde protiteroristická akce probíhá. A která se (podobně jako třeba Dust) i ve dvojce objeví.

Novinka je především technologickou evolucí titulu, přenáší jej do nového enginu Source 2. To znamená vylepšení grafiky či realističtější chování kouře z dýmovnic. Kompetitivní hráče potěší ale spíš zlepšené spojení mezi hrou na vašem počítači a serverem, na který jste se spolubojovníky i soupeři připojeni. V praxi to má znamenat ještě přesnější zaznamenání času, kdy jste stiskli virtuální spoušť. I milisekunda navíc může totiž rozhodovat o výhře.

Na úspěchu a popularitě hry její posun na vyšší úroveň samozřejmě nic nezmění. Ať už si statistiky Steamu otevřete víceméně kdykoliv, u „céeska“ najdete kolem milionu právě aktivních uživatelů. Counter-Strike je prostě fenomén – a to už od roku 2000, kdy se objevil jako fanouškovská modifikace pro slavný Half-Life. Tu následně koupilo Valve a vybudovalo z CS titul, který i v pokročilém věku v posledních letech dokázal nabírat nové a nové hráče.