Britskou Silicon Valley Bank zachraňuje HSBC. Oddechnout si můžou vláda, startupy i investoři

Náročné noční vyjednávání za sebou mají ve Velké Británii, kde se podařilo v řádu několika desítek hodin vyřešit osud britské odnože Silicon Valley Bank. Její velký krach ve Spojených státech přinesl trable i na britské ostrovy, kde podobně jako v Kalifornii na služby Silicon Valley Bank spoléhal zejména technologický sektor v čele se startupy a venture kapitálovými fondy, které do nich investují. Hrozbu insolvence odvrátilo rychlé jednání, které vyústilo v to, že Silicon Valley Bank UK za symbolickou jednu libru kupuje jedna z největších světových finančních institucí HSBC. Vklady zákazníků tak budou ochráněny a do hry nebude muset vstupovat britská vláda. Záchranný plán na pomoc klientům Silicon Valley Bank již oznámila také americká administrativa.

„Dnes ráno vláda a Bank of England umožnily soukromý prodej banky Silicon Valley Bank UK bance HSBC. Vklady budou chráněny, bez podpory daňových poplatníků. Včera jsem řekl, že se postaráme o náš technologický sektor a na splnění tohoto slibu jsme naléhavě pracovali,“ uvedl v pondělí ráno na Twitteru britský ministr financí. Bleskový prodej je výsledkem celonočních jednání s Bank of England a britskými ministry v čele s premiérem Rishim Sunakem, který je aktuálně v Kalifornii kvůli summitu o obraně.

Prodej zasažené banky byl pro britské politiky preferovaným způsobem, jak vyřešit její problémy, aby do hry nemusela vstupovat vláda a využívat peníze daňových poplatníků. Podle Financial Times bylo součástí vyjednávání hned několik bank. Nakonec zvítězila HSBC, jejíž skupinový CEO Noel Quinn uvedl: „Vítáme zákazníky SVB UK v HSBC a těšíme se, že jim budeme pomáhat v růstu ve Velké Británii i po celém světě. Klienti SVB UK mohou i nadále využívat banku jako obvykle s vědomím, že jejich vklady jsou kryté silou, bezpečností a ochranou HSBC.“

K 10. březnu 2023 měla britská Silicon Valley Bank úvěry ve výši kolem 5,5 miliardy liber (147 miliard korun) a vklady ve výši kolem 6,7 miliardy liber (179 miliard korun). Za finanční rok končící 31. prosince 2022 vykázala SVB UK zisk před zdaněním ve výši 88 milionů liber (2,4 miliardy korun). Bank of England zároveň uvedla, že očekává objem hmotného vlastního kapitálu u SVB UK přibližně ve výši 1,4 miliardy liber (37 miliard korun). Aktiva a závazky mateřských společností SVB UK jsou přitom z transakce vyloučeny a HSBC akvizice financuje ze stávajících zdrojů.

V noci z neděle na pondělí našeho času vyřešili problém hlavní části Silicon Valley Bank také američtí regulátoři. Vláda USA oznámila, že ochrání vklady všech klientů, kteří dostanou přístup ke svým penězům ve zkrachovalé bance. V technologickém světě po vyhlášení pátečního krachu SVB, který byl největším bankrotem banky v USA od finanční krize v roce 2008, zavládla panika. Silicon Valley Bank je totiž páteřní bankou pro celý startupový sektor a hrozilo, že by o své peníze mohly přijít tisíce firem nebo že by k nim minimálně neměly v blízké době přístup. Startupy tak například začaly řešit, jak budou tento týden proplácet výplaty.

Podobně důležitou roli měla Silicon Valley Bank také ve Velké Británii. Potvrdilo to i společné prohlášení předních britských venture kapitálových investorů v čele s fondy jako Accel, Sequoia Capital, Index Ventures či Atomico, které na Twitteru sdílel Jan Hammer, partner v Index Ventures. V něm fondy uvedly, že pokud by byla SVB UK odkoupena a odpovídajícím způsobem kapitalizována, budou ji silně podporovat a také doporučí svým portfoliovým společnostem, aby s ní obnovily bankovní vztahy.

Mezi vážnými zájemci o koupi britské SVB měli být podle zdrojů Financial Times také hráči ze Středního východu a nabídky poslaly také britské banky OakNorth a Bank of London. Finanční ústav má mít ve Velké Británii 3 300 klientů, především z řad startupů a venture kapitálových investorů.

„Tato akvizice má pro naše podnikání ve Velké Británii vynikající strategický smysl. Posiluje naši komerční bankovní franšízu a zvyšuje naši schopnost obsluhovat inovativní a rychle rostoucí firmy včetně technologického a přírodovědného sektoru ve Spojeném království i na mezinárodní úrovni,“ doplnil k transakci výkonný ředitel skupiny HSBC Noel Quinn.