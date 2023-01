Startupy – – 3 min čtení

Brněnské Mewery vypěstovalo „vepřové“ v laboratoři. Chutná jako karbanátek, říká zakladatel

Startup, který podpořil i fond Credo Ventures, očekává, že kultivované maso by se na pultech obchodů či v restauracích mohlo objevit do tří let.