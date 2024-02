Bude tam i Taylor Swift? Chystaný film Deadpool & Wolverine vzbudil nadšení, Marvel vyhlíží spasitele

Uložit 0

V roce 2019 proběhla jedna z největších akvizic v dějinách Hollywoodu, když společnost Disney za více než 71 miliard dolarů (skoro 1,7 bilionu korun) koupila 21st Century Fox. Hlavní motivací bylo získat duševní vlastnictví studia, a to včetně velice populárních značek od Marvelu X-Men a Deadpool. A tak se stalo, že třetí film o superhrdinovi v červené kombinéze, který nejde daleko pro hrubé slovo a nechává za sebou hordy zakrvácených nepřátel, vznikl a letos v červenci vyjde přímo u Disneyho, kde i válku o osud galaxie dosud doprovázelo maximálně pár kapek krve na plátně.

Řeč je samozřejmě o snímku Deadpool & Wolverine, který před pár dny dostal první trailer. Ačkoliv dříve by spojení se značkou Marvel automaticky znamenalo záruku velkého zájmu, novinka se diváky ze všech sil snaží přesvědčit, že přinese něco docela jiného, než na co jsme z domova myšáka Mickeyho zvyklí. A Disney má pro to hned několik důvodů. Deadpool & Wolverine bude především jediným filmem z univerza Marvelu (MCU), který letos zamíří do kin. Očekává se, že pro franšízu otevře novou kapitolu.

Podobné plány nevidíme poprvé. V roce 2021 měli odlišné pojetí MCU předvést Eternals, ale selhali kriticky i komerčně. Loni v únoru přišel snímek Ant-Man a Wasp: Quantumania, který započal pátou fázi univerza a měl představit jejího hlavního zloducha. V té době z toho ale byl největší kasovní propadák MCU a představitel záporáka Kanga Jonathan Majors byl nedávno odsouzen za domácí násilí.

Možná ještě více ale jedna z nejúspěšnějších značek v Hollywoodu pohořela loni v listopadu, když byly příjmy blockbusteru Marvels natočeného za čtvrt miliardy dolarů tak špatné, že je studio po několika týdnech přestalo zveřejňovat. Slova o rostoucí únavě diváků ze superhrdinů nebyla nikdy hlasitější a od Disneyho se očekává výrazná změna strategie.

Právě tu by mohl představovat chystaný akční film Deadpool & Wolverine a jeho tvůrci si to velice dobře uvědomují. V první upoutávce, vydané v době konání Super Bowlu, hrdina známý bouráním čtvrté zdi explicitně říká: „Váš malý filmový vesmír se navždy změní. Já jsem spasitel. Já jsem Ježíš Marvelu.“

Hrdina, který se kvůli experimentálnímu zákroku stal nezranitelným, ale také zohyzděným se na velké plátno vrátí po šesti letech. Jelikož naposledy se vyhnul smrti díky návratu v čase, v časoprostoru vznikla anomálie a přijde si pro něj komando z Úřadu časových odchylek (TVA), organizace spravující pořádek v multiverzu, představená v první řadě seriálu Loki.

O co přesně v chystaném filmu půjde, zatím není jasné, vedení TVA nicméně Deadpoolovi nabídne práci, která má změnit historii MCU. Sebeuvědomělý hrdina se znovu setká se svojí milovanou Vanessou, kterou ztratil, s Peterem z jednotky X-Force a několika mutanty, včetně slavného Wolverina. Toho jsme naposledy viděli v roce 2017 v oceňovaném snímku Logan: Wolverine, který byl několik let považován za konec Hugha Jackmana v roli mutanta s adamantiovými drápy.

Foto: Falcon Ryan Reynolds a Hugh Jackman ve filmu Deadpool & Wolverine

První dva filmy s Deadpoolem vyšly jako samostatné příběhy, prakticky nijak nespojené s univerzem X-Menů nebo jiných hrdinů Marvelu – hlavně kvůli autorským právům. Když ale studio Disney koupilo 21st Century Fox, rázem se rozšířily možnosti propojení všech franšíz. S tím ale přišla otázka, jak pokračování snímků s hrubým humorem, bezpočtem sexuálních narážek a explicitním násilím zapadne do MCU, známého širokou přístupností.

Jakmile ji v rozhovoru pro magazín Wired dostal také režisér filmové novinky Shawn Levy, tedy zda Deadpool & Wolverine dostanou přístupnost až od 18 let (neboli označení R ve Spojených státech), odpověděl jednoduše: „To si do p*dele piš.“ A dodal, že o tom se ve studiu ani nedebatovalo: „Nejen, že Kevin Feige, Marvel a Disney podporují tenhle extrémně deadpoolovský, odvážný, eRkový tón, podporují i jeho meta sebeuvědomělost. Některé vtipy jsou nemravné, některé jsou kulturní narážky, ale to je to, co na Deadpoolovi milujeme – to, že ví, že je ve filmu, i když čelí skutečným výzvám,“ dodal Levy.

První reakce na vydaný trailer jsou zpravidla nadšené – diváci očekávají přesně takový film, jaký si po předchozích dílech Deadpoola představovali. A na internetu se zběsile řeší, koho v novince uvidíme. Prakticky se totiž počítá s řadou malých hostujících rolí, dokonce včetně Taylor Swift, jejíž přítomnost Levy nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

První upoutávka filmu Deadpool & Wolverine si díky nadšení, které nový projekt Marvelu po delší době opět provází, získala status nejsledovanějšího traileru za prvních 24 hodin v historii. S 365 miliony zhlédnutí překonala předchozího rekordmana, jiný superhrdinský hit Spider-Man: Bez domova. Ten před pár lety vydělal přes 1,9 miliardy dolarů (v přepočtu 45 miliard korun) a stal se sedmým nejvýdělečnějším filmem vůbec. To se u chystané novinky kvůli omezení nejmladších diváků očekávat nedá, dosažení příjmů prvních dvou Deadpoolů blížících se 800 milionům dolarů za každý z nich by nicméně nemusel být problém. Deadpool & Wolverine do českých kin vstoupí 25. července.