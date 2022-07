Top Gun: Maverick pro Toma Cruise zajistil obří výplatu. Herec si přijde na 100 milionů dolarů

Tom Cruise se dnes považuje za jednu z posledních, ne-li poslední klasickou hollywoodskou hvězdu. Není totiž jen jménem dobře vyjímajícím se na plakátu nebo v traileru, ale zosobněním filmů, v nichž se objevuje – a ty jsou naopak hluboce propojené s jeho veřejnou personou. Jednu zásadní charakteristiku ale Cruise s klasickými filmovými hvězdami nesdílí – výši platu. Dosáhne totiž na mnohem více, než si kterákoliv z nich dokázala představit.

Nejnovější a zdaleka nejvýdělečnější film jeho kariéry Top Gun: Maverick v kinech vydělal už přes 1,24 miliardy dolarů (asi 30 miliard korun). To ho řadí po bok Spider-Mana: Bez domova jako jediné dva tituly od začátku pandemie, které překonaly miliardový příjem. Maverick se zároveň dostal mezi dvacítku nejúspěšnějších snímků všech dob. Pro známější hollywoodské herce je přitom standardem za natáčení dostat fixní honorář a k němu navíc domluvenou část zisků z prodejů vstupenek na daný film.

Už to by pro hrdinu Mavericka znamenalo velice bohatou odměnu – díky takové smlouvě si v minulosti například Robert Downey přišel na 75 milionů dolarů za roli v Avengers: Endgame. Cruisova specifická smlouva mu nicméně poskytla zvláštní privilegium. Odměny herce se počítají podle principu first-dollar gross, což znamená procenta z celkových příjmů filmu, ne až ze zisku po zaplacení nákladů na produkci, reklamu či distribuci.

Cruise si navíc podle interních informací serveru Variety, který sestavil žebříček nejlépe placených hollywoodských herců, dokázal zajistit poměrně vysoký podíl. Jeho základní honorář za Top Gun: Maverick, na němž se podílel i jako producent, se odhaduje asi na 13 milionů dolarů – 310 milionů korun. Celková odměna zahrnující podíl z prodeje lístků, fyzických nosičů i streamovacích služeb pak má díky masivnímu úspěchu filmu přesáhnout sto milionů dolarů, tedy přes 2,4 miliardy korun.

Foto: CinemArt Tom Cruise při natáčení filmu Top Gun: Maverick

Herec, jež zažívá jeden z vrcholů své kariéry v době oslav šedesátých narozenin, má mít podobné smlouvy i pro další dva díly Mission Impossible. Základní honorář u každého z nich se pro hvězdu pohybuje mezi 12 a 14 miliony dolarů s tím, že mnohem větší příjem se očekává z prodejů vstupenek. Zatím poslední film akční série s podtitulem Fallout v kinech vydělal asi 791 milionů dolarů.

„Většina herců nestojí za to, co jim platíte, platy Cruise a možná Dwayna Johnsona jsou ale opodstatněné,“ řekl pro Variety nejmenovaný člen vedení filmového studia. Nemluví přitom ani tak o nebezpečných kaskadérských scénách, které Cruise jak známo natáčí vždy sám bez dubléra, ale o jeho ochotě procestovat svět v rámci marketingové kampaně filmu.

Jiní herci na devíticiferné příjmy z filmů (ani jinde) prakticky nikdy nedosáhnou, ani tak ovšem zdaleka nepřicházejí zkrátka. Zvlášť pokud se jedná o jména, která se osvědčila v širokém záběru různých projektů nebo si je chce studio udržet kvůli jejich spojení s masivním hitem.

Přinejmenším do nechvalně známé oscarové facky do první skupiny patřil Will Smith, který pro Apple chystá už loni natočený akční thriller Emancipation o uniknuvším otrokovi. Smith prý za novinku získá 35 milionů dolarů nepočítaje případné bonusy. Ochotu výrobce iPhonu bohatě zaplatit žádaným hercům dokazuje také odměna Leonarda DiCapria za roli ve westernu Martina Scorseseho Killers of the Flower Moon. Prý dosahuje 30 milionů. Stejnou částku pak má dostat i Brad Pitt za drama o formuli 1, také pro Apple.

Pozadu s platy nezůstává ani stávající král streamování Netflix. Chris Hemsworth od něj má za pokračování akčního Vyproštění dostat 20 milionů. Millie Bobby Brown se pak výrazněji proslavila zatím jen jako Jedenáctka ve Stranger Things, za pokračování Enoly Holmesové si přesto vyslouží deset milionů dolarů – to je poměrně blízko 12,5 milionu, které si vyslouží hlavní hvězdy očekávané Barbie, velice dobře známí Margot Robbie a Ryan Gosling.

Foto: Alex Bailey/Legendary Millie Bobby Brown ve filmu Enola Holmesová

Srovnávat honoráře za tituly pro streamovací služby a kina je nicméně poněkud složité, protože Apple TV+ nebo Netflix hercům nenabídnou podíl na příjmech. Například odměna pro Millie Bobby Brown se tak pravděpodobně vyjednávala na základě úspěchu první Enoly Holmesové. Něco podobného platí pro Hemswortha, Smitha i DiCapria – peníze, které by klasicky vycházely z podílu na zisku filmu v kinech, jsou zahrnuty už do původního honoráře.

Mezi nejlépe vydělávajícími herci pak stojí za zmínku přinejmenším ještě Joaquin Phoenix. Zatím sice není oficiálně potvrzené, že se objeví v pokračování Jokera, v zásadě ale půjde jen o formalitu. Za roli pak má dostat 20 milionů – skoro pětinásobek ve srovnání s prvním dílem, který byl k překvapení mnoha masivní úspěch s více než miliardou dolarů z kin.

Na opačné straně je životopisný snímek Christophera Nolana Oppenheimer o vzniku atomové bomby. Aby se produkční náklady vešly do sta milionů dolarů, což je na podobný projekt už tak velice vysoký rozpočet, několik hvězdných jmen z obsazení se spokojilo s „pouze“ čtyřmilionovým honorářem. Tuto částku mají dostat Robert Downey Jr., Matt Damon i Emily Blunt. Jejich smlouvy ovšem obsahují podíl ze zisků. Pokud tedy Oppenheimer uspěje, všichni tři mohou očekávat tučné bonusy.