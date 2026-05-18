Byznys Penty doteď stál na čtyřech šampionech, děláme pátého, hlásí miliardář Dospiva. Představil novou banku
Privatbanka ze skupiny Penta se mění na Penta Bank, zároveň se rozhlíží po akvizičních cílech. „Ty jsme připraveni agresivně podpořit,“ říká Dospiva.
Investiční skupina Penta dělá zásadní krok k posílení své pozice v oblasti finančních služeb. Její Privatbanka, která se zaměřuje na individuální a firemní bankovnictví, se mění na Penta Bank. Banka na trhu působí jednatřicet let, přičemž posledních osm let operuje kromě rodného Slovenska také v České republice. Nyní představuje nejen novou vizuální identitu, ale i vlastní AI laboratoř a technologický hub pro budoucí expanzi.
Změna názvu je součástí širší strategie, jak z finančního sektoru vybudovat další silný pilíř celé investiční skupiny. „V Pentě máme čtyři šampiony s úspěšnou mezinárodní expanzí: Dr. Maxe, Fortunu, Penta Hospitals a Penta Real Estate. V sektoru bankovnictví a finančních služeb, který v naší skupině reprezentují Privatbanka, Penta Fund a Prima banka, vidíme s ohledem na vývoj trhu významný růstový potenciál,“ komentuje Marek Dospiva, partner a spoluzakladatel skupiny Penta.
Pod již novým názvem Penta Bank má aktuálně majetek pod správou přesahující hranici tří miliard eur (přibližně 73 miliard korun), který jen letos narostl o 4,7 procenta. Své finanční služby afluentní a firemní klientele poskytuje skrze dvacet poboček v Česku a na Slovensku. Za loňský rok banka reportovala zisk před zdaněním ve výši 18 milionů eur (437 milionů korun), za posledních pět let je to souhrnně 90 milionů eur (2,2 miliardy korun). Může se rovněž opřít o 21% kapitálovou přiměřenost.
V současnosti banka obsluhuje 13 tisíc aktivně investujících klientů a podílela se na úspěšném financování tisícovky projektů v celkovém objemu 2,4 miliardy eur (58 miliard korun). Proměnu společnosti od listopadu loňského roku řídí generální ředitel Petr Řehák. „Naší vizí je být bankou vašich budoucích úspěchů, kde osobní vztah, dlouhodobá odbornost, moderní technologie a digitální inovace tvoří jedinečnou kombinaci,“ uvádí Řehák, jenž má ve financích téměř třicetiletou praxi a je bývalým ředitelem Equa Bank či retailového bankovnictví v Citibank.
Podporou pro tuto masivní transformaci jsou historicky nejlepší výsledky celé investiční skupiny. Za finanční rok 2025 vykázala Penta rekordní čistý zisk 17,5 miliardy korun. Celý vydělaný zisk, k němuž významně přispěly domovské lékárny Dr. Max i silný zájem tisíců drobných investorů o fondy, chce skupina opětovně investovat do rozvoje. Kapitálové zázemí, které jen u vlastního kapitálu činí 137 miliard korun, dává bance silnou oporu.
Zajímavý rok pro klienty představuje zejména vznik interní inovační AI laboratoře. „Cestu nového produktu na trh zkracuje z měsíců na týdny,“ pochvaluje si Marek Benčat z pozice obchodního ředitele Penta Bank. Laboratoř již vyvinula novou investiční řadu Avior, jež má klientům přinést vyšší zhodnocení chytrou kombinací dvou produktů do jednoho. Zahrnuje mimo jiné Avior Duo pro stávající klienty se zájmem o korporátní dluhopisy skupiny a výhodné eurové spoření.
V první fázi nové éry banka míří primárně na posílení v Česku. Zdejší trh investic a depozit je totiž třikrát až čtyřikrát větší než na Slovensku. Zásadním nástrojem bude také vznikající Technology Hub zastřešující web, mobilní aplikace a umělou inteligenci. „Budujeme technologickou platformu, na které naši bankéři budou klientům poskytovat poradenství,“ shrnuje provozní ředitel Jiří Mizera.
Následovat mají další trhy a případně také akvizice, které by bance mohly pomoct k navýšení počtu klientů či rozšíření portfolia jak v Česku, tak v zahraničí, což může Penta Bank financovat ze svých zisků. „Jsme ale připraveni tyto akvizice agresivně podpořit,“ doplňuje Dospiva.