Rekordní rok Penty. Dospiva a spol. vydělali 17,5 miliardy, jede Dr. Max a pohání ji tisíce investorů
Penta těží z dravé expanze napříč klíčovými sektory od zdravotnictví po reality. Vydělaný zisk plánuje investovat do dalšího růstu napříč skupinou.
Investiční skupina Penta má za sebou historicky nejúspěšnější období. Za finanční rok 2025 vykázala rekordní čistý zisk ve výši 17,5 miliardy korun (714 milionů eur), zatímco rok předtím to bylo 15,2 miliardy. Skupina těží z dravé expanze napříč klíčovými sektory od zdravotnictví po reality. „Rekordní zisk je výsledkem dlouhodobého fokusu na rozvoj našich klíčových firem v portfoliu,“ uvádí k výsledkům spoluzakladatel Penty Marek Dospiva s tím, že celý vydělaný zisk hodlá skupina znovu investovat do další expanze.
Kumulované tržby firem ve skupině loni dosáhly 296 miliard korun, což je meziroční růst o 30 miliard. Zásadním milníkem se stal úspěšný start Penta Funds. Skupina se poprvé ve velkém měřítku otevřela externím zájemcům, přičemž do vlajkových fondů Penta Equity a Penta Real Estate vložilo své prostředky přes 7 500 investorů, souhrnně více než 15,2 miliardy korun. Tato částka dnes tvoří zhruba desetinu celkového vlastního kapitálu skupiny, který se vyšplhal na 137 miliard korun.
Příliv kapitálu Pentě mimo jiné umožnil akcelerovat strategické nákupy a transformační projekty na evropském trhu. Tahounem zisku byl i loni lékárenský řetězec Dr. Max, který upevňuje pozici jednoho z největších hráčů v Evropě. Síť se rozrostla na více než 3 200 poboček a výrazně posilovala především v Itálii, kde integroval společnost NeoApotek, a Srbsku. Právě Dr. Max generuje největší část skupinového zisku.
Výraznou stopu zanechala Penta v roce 2025 také v realitním developmentu, kde oznámila vstup na londýnský trh. Ve společném podniku s developerem Ballymore tam plánuje dodat přes tisíc nových bytů v hodnotě bezmála 30 miliard korun. Nadále je ale aktivní také na domácím trhu. V Praze má rozestavěno deset projektů, které zahrnují přes 1 800 bytů a tři nové kancelářské budovy přímo v centru metropole. Celková hodnota aktiv realitní divize Penty přesáhla hranici 51 miliard korun a patří k významným hráčům regionu.
Růst zaznamenala také herní skupina Fortuna Entertainment Group (FEG). Ve Fortuně díky digitální transformaci přesáhl podíl online příjmů 80 procent a k tomu akvírovala lídra litevského trhu. Jak informují Hospodářské noviny, nákup 70procentního podílu ve společnosti TOPsport má být vůbec největší akvizicí v historii Penty, kdy tento obchod ocenil litevskou firmu na více než 16 miliard korun.
Stabilní příliv likvidity pak zajišťuje Pentě také její bankovní divize. Na Slovensku se dařilo Primabance, která těžila z oživení hypotečního trhu, zatímco Privatbanka zprostředkovala prodej skupinových dluhopisů v hodnotě 12,2 miliardy korun. S rekordním kapitálem v zádech chce navíc Penta v následujícím roce překonat loňský investiční objem, který činil 24,5 miliardy korun.
„S velkou pokorou a odpovědností vnímáme závazek vůči našim investorům v Penta Funds. Vydělaný zisk celý investujeme do další ambiciózní expanze našich šampionů tak, abychom znovu překonali loni proinvestovaných 25 miliard korun,“ potvrzuje Marek Dospiva. Ve svých portfoliových firmách dnes zaměstnává přes 60 tisíc lidí a hodlá se dál soustředit na expanzi lékárenského byznysu v západní Evropě nebo také na další rozvoj své zdravotnické divize.
V rámci Penta Hospitals loni skupina významně rozšířila své portfolio v České republice akvizicí skupiny Mediterra a dokončením akvizice skupiny SeneCura. V Polsku pak vstoupila do segmentu péče o seniory a vybudovala si vedoucí pozici na trhu, když spravuje více než 1 300 lůžek.