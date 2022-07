Část sedaček v pražském metru se otočí do uličky. Dopravní podnik reaguje na přání lidí

V dubnu spustila Praha anketu, ve které se cestujících městskou hromadnou dopravou ptala, jak chtějí sedět v metru. Konkrétně na jednosedačkách. Pokud by totiž lidé chtěli, mohly by se otočit směrem do uličky. Výsledek, který z dotazování nyní vzešel, je šalamounský. Část sedaček se otočí, část zůstane tak, jak je.

„Před dvěma lety jsem přišel s nápadem zkusit na přeskáčku otočit jednosedačky v metru. Pražané tak stejně sedají a já to nedělám jinak – sedím tak na samostatné sedačce naproti dvojce s vytočením do uličky,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr s tím, že výsledky ankety hovoří jasně. Lidé chtějí sedět přesně tak – čelem do uličky, ne k sedícím spolucestujícím.

V soupravách na lince A a B se tak začnou sedačky postupně otáček. Vždy budou naproti sobě jedna otočená a jedna ne. „Aby si každý mohl vybrat podle svých preferencí,“ dodává náměstek. Některé sedačky se tak otočí o devadesát stupňů ve všech vagonech už na podzim. Ke změnám by mělo docházet postupně během údržby. V rámci testování se otočila vždy polovina sedaček ve dvanácti soupravách na zelené a žluté lince. Teď dojde i na všechny ostatní.

Z ankety totiž vyplynulo, že jednosedačku preferuje 62 procent lidí. Ti, kdo sedí na místě pro jednoho, jsou z poloviny otočeni čelem směrem do uličky. A to bez ohledu na to, kam je sedačka směruje. Jen dvanácti procentům cestujících je jedno, kde sedí. Ankety se účastnilo bezmála dvacet tisíc lidí.

Dotazování se nesoustředilo jen na směr jednosedačky. Dopravní podnik zajímalo rovněž to, zda cestujícím vyhovuje polstrování, nebo by raději uvítali prostý plast. Polovina těch, kdo odpověděli, je spokojená s tím, jak je to teď. Pro plast hlasovalo 44 procent lidí.

Cestující na trase C mají bohužel smůlu. Anketa se jich netýkala. Důvodem je, že na céčku jezdí jiný typ vlaků. A tam není otočení sedačky možné. Preference lidí by ale měly posloužit k tomu, jak budou dispozičně upravené vlaky na chystaném déčku.

Cestující se mohou těšit i na nový design navigačního systému. Cedule se začnou vyměňovat na Hájích nebo na Palmovce. I v tomto případě se budou moci k novince lidé vyjádřit.