Červený jelen a L’Osteria razantně zvedly tržby a počet hostů. I díky partě mladých kreativců

Restaurace z titulku patří k nejznámějším a nejpopulárnějším v Praze. Ta první sídlí v moderně zrekonstruovaném Šporkově paláci u Náměstí republiky, ta druhá v unikátní budově Drn na Národní třídě, na obou stavbách přitom jako architekt pracoval Stanislav Fiala. Oba podniky pojí také to, že po pandemii cítily šanci razantně zvýšit obrat a ukousnout pro sebe větší část trhu, k čemuž ale potřebovaly komplexně změnit svůj přístup k marketingu.

Červený jelen, který patří do gastronomické skupiny Hospodska, je se svou kapacitou 650 hostů a třípatrovým uspořádáním největší restaurací v Praze. Pro jeho provozovatele v čele se známým restauratérem Lubošem Kastnerem se tak co nejrychlejší vybřednutí z covidového útlumu stalo prioritou. Na sklonku roku 2021 si proto najal mladou digitální agenturu CreatiCom, aby jim pomohla oslovit víc potenciálních klientů a zároveň aby společně zvýšili průměrnou útratu na jednoho zákazníka.

Na začátku spolupráce byl důraz na získání nových hostů. Komunikace tedy vedla primárně skrze online kanály jako Facebook, Instagram, Google, Tripadvisor… Jakmile se ovšem restaurace zaplnila, pozornost se přesunula na zvýšení průměrné útraty, a tedy i offline marketing v prostorách podniku. Rezervace postupně narostly o 70 procent a kampaně přivedly meziročně o 30 tisíc návštěvníků víc.

„Začaly být extrémně důležité i materiály, které se nachází v prostorách restaurace. Dobře zpracované menu se speciální nabídkou může reálně restauraci zvýšit obraty i o desítky procent. Proto experimentujeme s různým rozložením menu a zapojením sezónních nabídek. Velmi důležité je najít balanc, kdy je materiálu na stolech dost a přitom ne příliš,“ zdůrazňuje spoluzakladatel a šéf CreatiComu Michal Rejmon.

CreatiCom založil Rejmon s Radkem Miškovským na konci roku 2019. Potkali se na ústecké Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně – mladší Rejmon navštěvoval semináře školního byznysového inkubátoru, kde starší Miškovský lektoroval. A protože si padli do oka a shodli se, že v oblasti digitálního marketingu je dost prostoru na rozjetí vlastního podnikání (s nímž měli navíc oba už zkušenosti, hlavně jako freelanceři), založili CreatiCom.

Je tu řada firem, které teprve zjišťují, jak důležitý digitální marketing je.

„Dneska jsme komunita několika desítek špičkových specialistů, kteří mají podnikání v genech. Máme dvě desítky vlastních zaměstnanců, ale pak také více než tři desítky externích kolegů, kteří chtějí mít volnější vztah, ale kteří jsou absolutní špičky ve svém oboru. Jde o stratégy na online marketing, specialisty na sociální sítě, odborníky na PPC a SEO, tvůrce webových stránek,“ vyjmenovává Rejmon.

V tom, že je prostor pro vlastní byznys, se nemýlili. Co si ale na začátku neuvědomili, bylo, že dřív nebo později budou muset z rodných severních Čech zavítat do Prahy. „Jako v řadě dalších oborů i v marketingu platí, že to hlavní se děje v Praze, tak to prostě je,“ krčí rameny Rejmon s tím, že to byly právě kontrakty pro Červeného jelena a L’Osterii, tedy dvě vyhlášené pražské restaurace, které je etablovaly na byznysové mapě.

V případě vyhlášené italské restaurace z Drnu pak Rejmon zmiňuje to, co je pro CreatiCom vlastní: intenzivní práci s influencery. „To je něco, co pořád ještě řada firem podceňuje, včetně agentur. Přitom to může být výrazně efektivnější cesta než třeba televizní reklama,“ říká s tím, že pro L’Osterii postavili skupinu několika desítek influencerů, kteří o ní pravidelně referují na Instagramu či Facebooku. „Jejich příspěvky každý měsíc zasáhnou přes dva miliony lidí, náklady na takovou kampaň jsou setina toho, co by stála srovnatelná kampaň v televizi. L’Osteria je i díky tomu pravidelně na několik dní dopředu vybookovaná,“ upřesňuje Rejmon.

Foto: CreatiCom Michal Rejmon s kolegyní u restaurace Červený jelen

Známé restaurace nejsou ale zdaleka jediní klienti mladého týmu z Ústecka. Do jejich portfolia patří také společnosti Bontonfilm, Diton, Digitoo, datový startup Apify či jedna z největších digitálních agentur v zemi Czech Promotion. U těchto klientů pak Rejmon a spol. sází na další ze svých specializací – tou je kromě influencer-marketingu i práce s LinkedInem. „To je opět něco, co má velký byznysový potenciál,“ upozorňuje Michal Rejmon.

S LinkedInem, který patří pod Microsoft, se podle něj dá pracovat dvěma směry – jednak na něm lze celkem efektivně budovat znalost firemní značky či pověst některého z podnikatelů a manažerů, jednak tam lze získávat kontakty a tipy na obchodní nabídky. „Třeba pro Apify se nám takto podařilo zajistit během jediného měsíce na dvě desítky byznysových schůzek s potenciálem několikamilionových zakázek,“ vysvětluje Rejmon.

Michal Rejmon s kolegy neskrývají ambice a plánují, že chtějí patřit k předním agenturám zdaleka nejen na poli práce s influencery a působení na LinkedInu: „Podařilo se nám shromáždit opravdu skvělou, hodně byznysově naladěnou komunitu. Obor, ve kterém působíme, je nesmírně dynamický. Zároveň je tu řada firem, které teprve zjišťují, jak důležitý digitální marketing je. A my u toho chceme být.“