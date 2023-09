Červi s bazukou přilezou až na stůl. Worms se promění na deskovku, na Kickstarteru už mají deset milionů

Zlikvidujete soupeře bazukou? Samopalem Uzi? Explodující ovečkou? Svatým ručním granátem? V herní sérii Worms jste si takové otázky – a ještě mnohem bizarnější – pokládali neustále. Destrukce komanda nepřátelských červů v ní nabírala různé podoby. Ovšem s novým přírůstkem ke známé značce se tentokrát nezmění arzenál, ale samotné jádro hry. Worms se totiž promění na stolní hru.

Videoherní Worms čítají přes dvacítku titulů, fanoušky baví už od roku 1995. Tehdy vývojáři ze studia Team17 vytvořili vůbec první Worms. Ještě v pixelové grafice, ale se srdcem hratelnosti, která se v průběhu téměř třiceti letech přespříliš neměnila. V tahových soubojích se pomalu plazíte se svými červy po někdy realisticky vypadajících, jindy spíš komických bojištích, volíte roztodivné zbraně a pokoušíte se přesně zamířit – tedy pokud nezvolíte naváděnou raketu nebo kobercové bombardování– a proměnit na kompost červy nepřátelské.

Dosud jste tak činili na obrazovkách, nově si ale Worms zahrajete na stole. Na Kickstarteru se totiž velice úspěšně rozjela kampaň pro vydání deskoherní adaptace, která už posbírala půlmilion dolarů, což je zhruba deset milionů korun. Crowdfunding ještě pár dní poběží, takže pokud byste chtěli stolní červy získat co nejdříve, máte možnost projekt podpořit. Ale pozor, je NSFW – not safe for worms!

Worms: The Board Game začíná v základní verzi v přepočtu na 2 200 korunách (bez dopravy), k mání je také zhruba o polovinu dražší edice s červím fanouškům dobře známým podtitulem Armageddon. Oproti své digitální předloze hra přesouvá akci a taktizování na šestiúhelníkové bojiště, které zaplní plastovými figurkami nejen červů, ale i výbušných sudů, min nebo krabic obsahujících další zbraně. Tedy prvků dobře známých z původních her.

K nim desková destrukce určená pro dva až šest hráčů přidává také karty představující arzenál vybavení a zbraní převzatý z videoher. Z nich si bere i mechanismus ukončení hry, kdy vás na konci balíčku čeká jedna z mnoha karet náhlé smrti, která poslední minuty partie s očekávanou herní dobou kolem 45 minut pořádně opepří.

Mezi fanoušky deskových her budou Worms: The Board Game budit opatrný optimismus. Počítačové vývojáře ze studia Team17 ve stolní variantě totiž vystřídali designéři v oboru známé společnosti Mantic Games. Ti před pár lety uvedli dobře hodnocenou deskovku Hellboy, podobně příznivého přijetí se dočkali zombíci z The Walking Dead: All Out War a Mantic také stojí za Kings of War, variací na figurkové fantasy válčení ve Warhammeru.

Tahové souboje z Worms se navíc ke stolní předělávce docela dobře nabízejí, pokusy o deskové hry se nicméně nevyhýbají ani jiným žánrům. Nedávno takto na Kickstarteru proběhla kampaň deskovky podle slavných stříleček Call of Duty, byť její úspěch je mnohem menší než u digitálního vzoru. Dokonce i v české lokalizaci seženete nedávno vydanou – a skvěle hodnocenou – deskovkovou adaptaci plíživé a vražedné videoherní série Assassin’s Creed.

A když už je řeč o české stopě v deskoherním průmyslu, tak domácí vydavatelství Czech Games Edition před nedávnem představilo dokumentární seriál o tom, jak deskové hry vůbec vznikají. CGE jsou odborníci na slovo vzatí, vždyť v jejich portfoliu byste našli i globální hit Krycí jména od uznávaného autora Vládi Chvátila. Seriál Making Board Games najdete i s českými titulky na YouTube.