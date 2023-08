Call of Duty se promění na… deskovku?! Předělávka slavné střílečky ale Kickstarter zatím úplně neválcuje

Když se řekne Call of Duty, co vás napadne? Střelba, akce, adrenalin. Otočka o 360 stupňů a sejmutí nepřítele bez použití puškohledu. Jedna z nejslavnějších videoherních značek vůbec. A teď si představte, že podobné dojmy se pokusí vyvolat stolní hra. Deskovka, kterou rozložíte v obýváku, rozdáte kartičky, žetony a kostky – a jdete do boje. Že to ve vás vyvolává smíšené pocity? Nejste sami, tvůrci deskoherní adaptace Call of Duty se svým licencovaným nápadem šli na Kickstarter, ale rekordy tam zatím rozhodně netrhají.

Videoherní série Call of Duty letos na podzim oslaví dvacet let od svého vzniku. Za tu dobu hráče počítačové i konzolové vzala od druhé světové války přes současné více i méně fiktivní konflikty až na futuristická bojiště. Bavila kampaněmi pro jednoho hráče, které připomínaly slavné momenty z válečných velkofilmů jako Zachraňte vojína Ryana. Uchvátila okamžiky jako z thrillerů, které obzvlášť v dnešní vypjaté době až mrazí (pamatujete hlášku „Remember, no Russian…“?). Ovládla multiplayerové online arény.

Teď se oblíbená střílečka pokusí bavit jako desková hra. Call of Duty: The Board Game právě spustila kampaň na Kickstarteru. Jenže cílové skupiny hráčů milujících adrenalin a akci – a těch, kteří se obklopí kartonovými kartičkami a promýšlejí deskoherní strategii, se v tomto případě úplně nepřekrývají. Projekt v době vydání článku, tedy necelý den po spuštění kampaně, podpořilo přes 870 lidí, kteří v komunitním financování přispěli částkou těsně přes sto dvacet tisíc dolarů, tedy přes dva miliony korun.

Svou digitální předlohu se Call of Duty: The Board Game snaží věrně napodobit, plastové figurky vojáků se budou prohánět po stejných bojištích – třeba po mapě Nuketownu. Hráči ovládnou známé postavy, jako je kapitán Price, Ghost, generál Shepherd nebo terorista Makarov. Jejich řady lze rozšířit dalšími figurkami. Ty vyzbrojíte pomocí kartiček představujících zbraně a různé schopnosti. Zajímavým prvkem, který může připomenout napětí z virtuálních přestřelek, je simultánní vyhodnocení naplánovaných tahů. Zastřelíte se s protivníkem navzájem?

Vydavatelé hry z Arcane Games nejsou v oboru nováčky, v jejich portfoliu naleznete mimo jiné i další adaptaci počítačové hry Age of Wonders: Planetfall. Ta na serveru BoardGameGeek, obdobě IMDB pro deskové hry, drží solidní hodnocení 7,1 z deseti. Původně je však tahovou strategií, jejíž předělávka do stolní podoby se přece jen může jevit jako přirozenější počin. Na druhou stranu je nutné dodat, že úspěšného a zábavného deskoherního zpracování se dočkaly i takové legendy střílečkového žánru jako DOOM nebo Wolfenstein. Obě shodou okolností se 7,4 bodu na BGG.

Základní verze hry je k dispozici za 49 dolarů, tedy zhruba 1 100 korun (plus daň a doprava). Doplňující boxy přijdou na další desítky dolarů, kompletní edice na přibližně 5 500 korun. Pokud se kampani povede dobře, odemkne se další obsah, například figurky znázorňující killstreaky, tedy odměny za vyřízení několika soupeřů známých z videohry. A byť aktuálně vybraná částka znamená zdánlivé splnění zveřejněného cíle 75 tisíc dolarů, pravda je taková, že kickstarterové kampaně (nejen) deskových her v drtivé většině neukazují reálně potřebné částky k vydání hry.

Splnění cíle na Kickstarteru? Jen marketingový trik

Netransparentní povahu komunitního financování dobře znají i čeští deskoherní designéři. Epická fantasy hra Euthia v crowdfundingu sice splnila vyhlašovaný cíl dokonce pětinásobně, jenže přesto to byl neúspěch, který pro ni znamenal konec. Alespoň tedy na okamžik. Zakrátko se totiž zlé v dobré obrátilo díky dohodě s vydavatelem. Euthia se pak s jeho pomocí v měřítku vybraných peněz stala nejúspěšnějším českým projektem na Kickstarteru.

Se 46 miliony korun tehdy hrdinské dobrodružství překonalo středověkou videohru Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios. A právě s tou se pojí další crowdfundingový krach domácí deskové hry. Stolní adaptace Kingdom Come od brněnského Boardcubatoru podobně jako Euthia vybrala od podporovatelů velké finance, ale stejně přišly problémy a dluhy. Dokonce byla ohrožena existence samotné firmy. Další kroky sice její pozici ustálily, ale na rozdíl od Euthie a navzdory jednáním s potenciálními partnery happy end s vydáním hry nenastal.

„Lidé fungují tak, že když vidí projekt, který má cíl ještě daleko, tak se na něj ani nepodívají. A samotný algoritmus Kickstarteru a podobných platforem takovým kampaním snižuje viditelnost a lidem je neukážou,“ okomentoval tehdy stinnou stránku věci pro CzechCrunch spoluzakladatel Boardcubatoru Marek Loskot. „Mě samotného strašně štve, že se ten průmysl takhle vyvinul. Lži crowdfundingu jsou tak nadužívané, až se z nich stal marketing,“ dodal v otevřené zpovědi o tom, proč krachla deskovka Kingdom Come.

O tom, že deskové hry nicméně umí Kickstarteru a podobným platformám vládnout, nemůže být sebemenší pochyb. Jen před pár měsíci se do top 20 všech projektů nejpopulárnější crowdfundingové stránky probojovali s částkou 7,5 milionu dolarů obrnění bitevní roboti z BattleTechu. Tedy z nového vydání čtyřicet let staré stolní hry, která v devadesátých letech vyšla i v Česku a baví dodnes. A fantasy hra na hrdiny Frosthaven je s 13 miliony dolarů dokonce čtvrtou nejpovedenější kampaní v dějinách Kickstarteru.