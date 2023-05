Češi investují do izraelské technologie pro virtuální světy, chtějí výrazně pokročilé sety

Pro Artura Sychova je to další krok v budování evropské sítě technologických firem. A taky vstup do představenstva další společnosti. Jeho virtuální svět, kde se točí miliardy, spolu s předním výrobcem virtuálních setů, českými VRgineers, posílají peníze do izraelské technologie, která má zážitek z metaverz ještě zlepšit. Společnost Hypervision od nich získává stovky tisíc eur.

Jejich brýle se podobají spíš slunečním než těm obvyklým – velkým a těžkým zařízením, jak obvykle sety jiných společností vypadají. Ale dokážou sledovat, jak se hýbou oči člověka, který je má na nose. Nebo jeho mimiku. Ukazují i to, co se děje po stranách – to, co může běžně člověk zaznamenat periferním viděním.

Brýle, které vyvíjí izraelská společnost Hypervision, jsou určené jak na virtuální realitu, tak na tu rozšířenou, při níž se uměle vytvořený obraz míchá s běžným světem okolo. A jejich specifika jim mají umožnit daleko reálnější použití pro simulaci řízení dopravních prostředků i pilotování letadel, dohled nad autonomními vozidly i roboty nebo třeba pomoc pro lidi, kteří mají některou z poruch vidění.

„Spolupráce představuje skvělou příležitost, jak podpořit inovace a zároveň uživatelům nabídnout působivé zážitky, které výrazně předčí jejich očekávání,“ věří Sychov. „Partnerství a investice přispějí k vývoji budoucí nejmodernější náhlavní soupravy,“ plánuje k tomu Marek Polčák, generální ředitel společnosti Vrgineers. Mluví o svém setu XTAL 4, který podle něj má být „mnohem pokročilejší než cokoli v současnosti dostupného i vyvíjeného“.

Investice je součástí Sychovovy i Polčákovy vize. Oba věří, že můžou vybudovat otevřený systém virtuálních světů a technologií, které zajišťují přístup k nim. A konkurovat velkým firmám, jejichž technologie jsou uzavřené. Čili pokud je lidé chtějí využívat, například v případě společnosti Meta a jejích brýlí Oculus musejí mít jednotný účet shromažďující jejich data propojený s Facebookem,

Je to další investice do jedné z takových technologií, které už se propojují v širší síť. Somnium Space celou investici vedlo. Kromě Vrgineers se na ní podílela ještě francouzská společnost Lynx, i ona vyrábí brýle pro virtuální realitu.

A právě se společností Lynx se Artur Sychov spojil loni, když se jeho Somnium Space stalo hlavním investorem v kole, v němž francouzská společnost získala přes 90 milionů korun a peníze poslali i bývalí inženýři společností Meta nebo Google. I tady se Sychov stal členem představenstva.

Ještě o několik měsíců dřív vložil blíže nespecifikovanou sumu do tvůrce avatarů pro metaverza, společnosti Ready Player Me, která nabízí jednoduchou tvorbu vysněné podoby lidí v online světě. A tady se obchodu zas účastnil například spoluzakladatelé služeb Github, Skype či Bolt. Sychov investoval i do britského obleku TeslaSuit – kombinézy s elektronickými senzory, které umožňují mimo jiné cítit virtuální dotyky a tlak.

Kromě toho je Somnium Space propojené právě i s Vrgineers, kterým poslalo peníze na vývoj. A tyto dvě firmy ještě ve spojení s Prusa Research vyvíjejí brýle pro virtuální realitu, které je možné z velké části vytisknout doma na 3D tiskárně.