Česká skupina chce být evropskou jedničkou v digitalizaci prodeje aut. Za stamiliony kupuje další firmu

Jízda v novém autě bývá vždy příjemná. Už ne tak dobrou zkušenost ale můžete mít při jeho nákupu, ať už nakupujete zbrusu nové vozidlo nebo ojetinu. Zmodernizovat prodej aut všeho druhu má za cíl tuzemský holding EAG, který svými penězi pohání investiční skupina Portiva. Za ní stojí v roli šéfa Pavel Svoreň a ten teď hlásí dokončení dalšího velkého obchodu. Za střední stovky milionů kupuje EAG polskou softwarovou platformu SoftVig, která přispěje k navýšení tržeb i zisku holdingu a posílí jeho celoevropskou pozici.

Jedná se o druhou zahraniční akvizici EAG v krátkém sledu. V srpnu skupina ohlašovala nákup společnosti Fastback, která vyvíjí platformu pro obchodování s ojetými vozy. Teď EAG do svého repertoáru přidává službu, která je předním polským poskytovatelem takzvaného DMS softwaru pro sektor automotive. Ten umožňuje dealerstvím obsluhovat účetnictví, řídit skladové zásoby, vyřizovat objednávky a komunikovat s třetími stranami a má tak být další dílkem do komplexní skládačky služeb pro digitalizaci a modernizaci prodejních kanálů ve světě automobilů.

„Akvizice SoftVig představuje důležitý krok na naší cestě stát se evropskou jedničkou v oboru. Kromě celkově významného tržního podílu na polském trhu jsme díky ní v Polsku získali také exkluzivitu na služby pro značky jako je VW Group, Volvo či Ford,“ popisuje partner a investiční ředitel holdingu EAG Petr Kratochvíl. I díky této akvizici v letošním roce očekává tuzemská skupina narůst obratu z loňských 800 milionů korun na dvě miliardy. Zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) má letos přesáhnout 200 milionů korun.

Do budoucna chce skupina růst jak organicky, tak také další expanzí do zahraničí. Nejblíže má být vstup do Rakouska, později na další západní trhy. Například původně belgický Fastback už dnes pokrývá vedle států Beneluxu také Francii, Řecko a Rumunsko. Ve střední Evropě má mít EAG po akvizici polské společnosti dva tisíce B2B klientů a vedle Česka a Slovenska se posune na pozici jedničky také v Polsku.

Právě u našich severních sousedů navíc začne tamním dealerstvím a autobazarům nabízet i další služby ze svého portfolia. Patří mezi ně například Cebia, kterou EAG jako předního hráče v prověřování, zabezpečování a identifikaci vozidel koupilo začátkem loňského roku, již zmíněná evropská B2B platforma pro obchod s ojetými vozy Fastback nebo softwarové platformy TEAS či Autosoft. Do portfolia EAG patří také online prodejce ojetých vozů Carvago, který se rovněž rozpíná po Evropě a nedávno spustil aukční platformu pro výkup vozů.

Dlouhodobým cílem holdingu je vlastními softwarovými a analytickými produkty pokrýt celý životní cyklus automobilu, tedy od jeho výběru přes financování, nákup, pojištění, provoz a servis až po jeho prodej. „Expanze do Polska nám jednak pomůže rychleji zúročit investice do vývoje softwaru, které jsme v Česku dosud uskutečnili v rámci naší společnosti TEAS, jednak můžeme na polském trhu začít nabízet i další naše služby a výrazně tak zvýšit tržby,“ doplňuje Kratochvíl. Do čela společnosti SoftVig se postaví nové vedení v čele s Piotrem Stańskim, který dříve vedl polské zastoupení automobilky MAN Truck & Bus.

Za celým holdingem EAG stojí jako majoritní akcionář investiční skupina Portiva, středoevropský family office spravující kapitál Ivy Šťastné, v jehož čele stojí Pavel Svoreň. Soustředí se na energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v automotive a investiční fondy. Skupina dnes působí v sedmi zemích střední a západní Evropy a objem aktiv pod správou skupiny činil v polovině letošního roku 9,3 miliardy korun. To vše při obratu ve výši 1,6 miliardy korun a zisku EBITDA 644 milionů korun.