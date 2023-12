České Dataddo má čtvrtou investici od miliardáře Ondřeje Tomka. Datový startup se rozpíná po světě

Uložit 0

Pro správu firemních dat dělá to stejné, co dělá Livesport s výsledky sportovních utkání nebo Kiwi.com při vyhledávání letenek. Ale šedesát procent svého byznysu má ve Spojených státech a po otevření pobočky v São Paulu se rozpíná také na latinskoamerických trzích. Pražský startup Dataddo teď uzavřel své čtvrté investiční kolo, a to opět od fondu Impulse Ventures.

Fond spravuje prostředky Ondřeje Tomka, jenž po prodeji portálu Centrum.cz mimo jiné investuje také do startupů. Poprvé do Dataddo investoval v roce 2020, kdy šlo o dva miliony dolarů, podruhé o rok později jeden milion dolarů, loni pak opět dva miliony dolarů a nyní jde o investici ve výši 1,4 milionu dolarů, tedy 31 milionů korun. Dle aktuálního přepočtu jde o kola v souhrnné výši přibližně 144 milionů korun.

„Náš byznys model není kapitálově náročný. Od Impulse Ventures si proto bereme pouze to, co nutně potřebujeme k rychlejšímu růstu, tedy další škálovatelnosti firmy přes marketingový rozpočet,“ komentuje ředitel startupu Petr Nemeth, podle jehož vyjádření zakladatelé (kromě něj také Zdeněk Pecha a Joel Thom) pořád ve firmě drží nadpoloviční většinu.

Od poslední investice, kterou Dataddo uzavřelo loni v říjnu, se pak chlubí růstem byznysu na dvojnásobek s tím, že opakující se roční tržby (ARR) se pohybují v řádu jednotek milionů dolarů, tedy nižších stovek milionů korun. Zároveň se firma dostala do provozního zisku, což je podle Nemetha také důvodem, proč si neříká o větší investice.

„Těší nás jejich byznysový posun a úspěch na globálním trhu, proto jsme se je rozhodli podpořit další investicí, aby mohli akcelerovat růst firmy a pokračovat v plnění cílů, které si nastavili do dalšího roku,“ komentuje investici managing partner Impulse Ventures Petra Gordan.

Mezi aktuální priority startupu patří další škálování takzvaného produktového růstového modelu. „Tento model založený na investicích do marketingu, důsledné práci s uživateli a velké míře automatizace je pro nás velkým příslibem pokračujícího rychlého růstu v budoucnosti,“ doplňuje Nemeth.

Řešení Dataddo umožňuje firmám pracovat s daty z různých platforem na jednom místě. Úkony, které bývají doménou datových inženýrů nebo specialistů, díky tomu zvládne i běžný zaměstnanec bez odborných znalostí. Startup se zaměřuje úzce na segment silně digitalizovaných středně velkých firem a nejsilnější pozici má na americkém trhu, avšak díky loni otevřené pobočce v brazilském São Paulu se začíná Dataddo prosazovat i v Latinské Americe.

„S rostoucími investicemi do vývoje produktu začínáme být více relevantní pro globální korporátní klienty, z tohoto důvodu plánujeme ve střednědobém horizontu rozšířit naši go-to-market strategii o tento segment,“ popisuje Nemeth. Úspěchem pro Dataddo bylo i jeho zařazení mezi dvacítku referenčních firem, které poradenská společnost Gartner sama používá k získání klientům.