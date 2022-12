České skláře ukázal Google jako první. Jejich sochy jsou tak v detektivce Glass Onion na Netflixu

Někdy ke štěstí jednoduše stačí, aby vaše jméno Google vyplivl jako první. Přesně tak se začal psát příběh očekávaného hitu Netflixu a českého skla. Firma z Kunratic u Cvikova dodávala sklo pro pokračování úspěšné satirické detektivky Na nože, tentokrát s podtitulem Glass Onion. Vedle Daniela Craiga jsou v ní tak k vidění i výrobky od Pačinek Glass.

Když britská producentka dostala úkol najít na celém světě sklárnu, která by nejlépe dokázala zhmotnit rekvizity do filmu, zadala do vyhledávače to, co ve světě znají: české sklo. „Podle toho, co říkala, jí jako první vyskočila právě firma Pačinek Glass. Jednoho červencového rána mi zavolala a zeptala se, jestli bychom pro natáčení filmu mohli vytvořit skleněné dekorace. Řekl jsem, že ano. Poté následoval velice rychlý sled událostí, který vedl k celému unikátnímu projektu,“ popisuje pro CzechCrunch umělecký manažer David Sobotka.

Filmaři měli na začátku svoje předměty zhmotněné obrazově, ale i do 3D modelů. Sklářská společnost však zprvu obdržela pouze vizualizace. Když ve firmě řekli, že by něco takového zvládli, sedla producentka na letadlo a s sebou vzala také filmového uměleckého designéra Johna Dextera. Na místě pak náhodně vybrali jednu realizaci a dívali se, jak ji sám Jiří Pačinek tvoří. Když bylo hotovo, usoudili, že našli přesně to, co chtěli.

Vzniklo tak dvacet plastik, pak dalších pětadvacet a nakonec ještě patnáct. „Každý kus je skutečný originál, žádný se nevyráběl dvakrát, vše takzvaně na první dobrou,“ popisuje Sobotka. Jednotlivé plastiky byly velké, některé měřily na výšku až metr. Řada z nich vážila třicet kilo.

Foto: John Wilson/Netflix Jde o film Na nože: Glass Onion, sklo dodala firma Pačinek Glass

„To je pro naši technologii ručního tvarování a foukání skutečně už dost limitující. Musíte si představit, že například velká hlava psa s límcem, která vážila až ke třiceti kilům, se na sklářské píšťale tvořila zhruba čtyři hodiny,“ popisuje Sobotka.

Zakázku vyráběli v Kunraticích, kde se zaměřují na hutní ručně tvarované a foukané sklo, čtyři týdny. Tolik jim na ni filmaři dali. Pak plastiky putovaly do filmových studií v Chorvatsku, kde je sám Dexter instaloval na mramorové a kovové sokly.

„Byl to jeden z nejnáročnějších projektů, na kterých jsem měl za víc než třicet let v oboru umělecké produkce skla možnost pracovat. A to ve všech směrech – od přípravy výroby, supervize na huti, dokončování objektů na brusírnách, lepení… po speciální balení, fotodokumentaci, logistiku, smlouvy a mnohé další,“ říká Sobotka.

Projekt byl nakonec tak úspěšný, že se Dexter rozhodl do Česka ještě vrátit. A to na Mezinárodní sklářské sympozium, což je významná světová sklářská akce, která se konala v Novém Boru. Se sklárnou majitele Jiřího Pačinka tam nakonec představili svoje společné dílo, které vzniklo loni na podzim.

Šlo o objekt vyrobený z křišťálového skla, který je tvořený jakousi velkou prkennou obětní deskou s hlavou divočáka v životní velikosti. Kolem ní se pak tyčí figury lovců s meči. Vše – jak jinak – ze skla. Hlava prasete mimochodem vážila okolo pětadvaceti kilo a na píšťale vznikala tři a půl hodiny bez jediné přestávky.

Pracovat na něčem s Dexterem přitom není jen tak. Umělecký designér dlouhodobě spolupracuje s Timem Burtonem, stojí také za výtvarnou výpravou Star Wars, Pána prstenů nebo Pirátů z Karibiku.

Foto: John Wilson/Netflix © 2022 Dohromady je v Glass Onion asi šedesát českých plastik

A jaké jsou reakce na film, který měl premiéru den před Štědrým dnem? Do Kunratic okamžitě začaly chodit gratulace od známých a přátel, ale i od zákazníků Pačinek Glass. Všichni, včetně Sobotky, byli nakonec v šoku, když se většina plastik promění ve střepy. Naštěstí šlo ale jen o velmi zdařilé repliky. „Věděli jsme, že se naše práce objeví v mnoha scénách filmu, nikdo si ale nedokázal představit, že to bude až tak moc,“ uvádí umělecký manažer.

Firmě přitom úspěch není cizí. Dodává do celého světa – od Evropy přes USA, Indii a Čínu, má za sebou také zakázky pro Kazachstán, Pákistán či pro arabský svět. V dohledu je spolupráce s Malajsií. Pro koho by to bylo daleko, chystají skláři na léto také výstavu Mezi sochami na pražském Vyšehradě. Většinou společnost dodává do designových firem. Vzhledem k tomu, jakou měly plastiky podle Dexterova vyprávění úspěch i na samotném filmovém place, je ale možné, že to není ani poslední filmová zakázka, na kterou si severočeská firma sáhne.

„Jedna další filmová, tentokrát evropsko-litevská produkce, se k nám vlastně chystá příští rok, kdy by v naší huti měly vzniknout opět velice zajímavé skleněné objekty. Můžu prozradit jen to, že by mělo jít o unikátní pohyblivé loutky, které budou hrát ve filmu jednu z hlavních rolí,“ uvádí Sobotka.