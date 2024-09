Česko, země zaslíbená marketingu Applu. S nejlepším iPhonem zavítal do Prahy i Prachovských skal

Uložit 0

Ne, nemáme oficiální Apple Store. Ne, nemáme Siri v češtině. Ne, nikdy se nestaneme nejdůležitějším trhem. I přesto je Česko pro Apple v posledních letech zásadní zemí pro prezentaci nejočekávanějších produktů. Jinak tomu nebylo ani letos, kdy už sem poněkolikáté v historii zavítal. Tentokrát Apple do několika tuzemských lokalit vyrazil s novým iPhonem 16 – a dokonce s ním zachytil odvážný seskok poblíž Nuselského mostu.

Jsou to sotva dva měsíce, kdy Apple v rámci svého marketingu naposledy využil něčeho z Česka. Aby ilustroval důraz na soukromí uživatelů během surfování internetem, spojil se s uznávaným českým režisérem Ivanem Zachariášem, který se v reklamě inspiroval kultovním americkým hororem Ptáci a nechal lidi sledovat létajícími průmyslovými kamerami.

Loni vyrazil přímo do Prahy, kde v každodenním shonu ukazoval, jak se dá využít displejový ostrůvek (Dynamic Island) u novějších iPhonů a na něj navázané funkce. Tehdy jsme mohli vidět místa jako Strahov nebo Vinohrady, odkazu se dostalo i pražskému letišti. A několikrát před tímto výletem byl nejen v hlavním městě v rámci prezentací ostatních produktů.

Protože má Apple tuzemské reálie zjevně v oblibě, vsadil na ně i teď. Tento týden firma pod taktovkou výkonného ředitele Tima Cooka představila zejména novou řadu iPhonů s číselným označením 16, respektive 16 Pro, která je silná obzvlášť ve fotografování a natáčení videa. A tak novým čočkám a funkcím dal prostor hned na několika místech Česka.

Ve své hlavní reklamě na iPhone 16, která má za necelý den už téměř deset milionů zhlédnutí na YouTube, ukázal hned čtyři místa – tři z Prahy a jedno z Českého ráje. Nejprve zamířil na eskalátor ve stanici Jiřího z Poděbrad, poté se objevil ve voze historického soupravy metra sovětského typu 81-71, kde Apple ukázal chlapce, jak na iPhonu hraje hry, aby ilustroval sílu čipu A18 Pro.

Poté se jako mávnutím proutku přesunul do Českého ráje, přesněji řečeno do Prachovských skal, které využil k fotografování a natáčení. Nové iPhony totiž disponují zcela novým dotykovým tlačítkem na boční straně, které slouží mimo jiné pro zoomování. V jedné z nejkrásnějších přírodních lokalit Česka, v Císařské chodbě, zachytil jak samotné pískovcové skály, tak horolezce, který je zdolává.

Zaměřil se i na pořízení pár fotek na vrcholcích, na které navázal informací o rozlišení čoček, konkrétně druhé ultraširokoúhlé čočky s rozlišením 48 megapixelů u pokročilejšího iPhonu 16 Pro (respektive 16 Pro Max), což má zajišťovat více detailů jak v širokoúhlých záběrech, tak v režimu makro. Dostupný teleobjektiv zase nabízí pětinásobný optický zoom.

Následně se vrátil zpět do Prahy, a to do těsné blízkosti Nuselského filmu, kde nechal kaskadéra seskočit ze střechy Kongresového centra, aby jako kouzlem objevil ve Smetanově síni Obecního domu, který se nachází v centru města. Cílem této finální scény bylo poukázání na to schopnosti nových zařízení v oblasti videa, kdy je možné natáčet v rozlišení 4K při 120 snímcích za vteřinu, navíc s podporou Dolby Vision.