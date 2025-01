Bývalý šéf Slevomatu se po rodičovské vrací do práce. Posílí českou kryptoskupinu SatoshiLabs

Uložit 0

Zakladatelé SatoshiLabs už několik let systematicky pracují na tom, aby vedení své technologické skupiny, která světu dala například populární kryptoměnovou peněženku Trezor, svěřili zkušenějším manažerům. Marek Palatinus a Pavol Rusnák, které kryptosvět zná pod přezdívkami Slush a Stick, se netají tím, že jsou hlavně dobří inženýři a technologové. Postupně tak nasazují do jednotlivých projektů řídící manažery a to samé platí o samotném holdingu. Novým provozním ředitelem SatoshiLabs se nyní stává Ladislav Veselý, který dříve vedl Slevomat a působil v Seznamu. Vedle definování strategie celého holdingu bude spolupracovat také se šéfy jednotlivých firem.

Hlavní firmou SatoshiLabs je Trezor, který vytvořil první hardwarovou kryptoměnovou peněženku na světě a za poslední čtyři roky vygeneroval v obratu téměř tři miliardy korun při stamilionových ziscích. Vedle toho pod Palatinovýma a Rusnákovýma rukama vznikly aplikace Vexl, která umožňuje přímé obchodování s bitcoiny mezi uživateli, služba Invity pro nákup a prodej bitcoinu a kryptoměn a společnost Tropic Square, vyvíjející unikátní transparentní bezpečnostní čip. Dosud k sobě měli zakladatelé na skupinové úrovni finančního ředitele Štěpána Uheríka, kterého nově doplní Ladislav Veselý jako provozní ředitel.

„Motivací mi bylo i zcela odlišné prostředí – po pěti letech v jedné firmě jsem hledal jiný obor, fázi, ve které se společnost nachází, smysl pro samotnou existenci společnosti. Zároveň mě motivují i zakladatelé, jejich hodnoty a důraz na lidi a kvalitu produktu. Peníze tu totiž nejsou smyslem, ale energií. V SatoshiLabs se to vše potkalo a velice se na tuhle novou kapitolu těším,“ říká Ladislav Veselý, který se loni rozhodl odejít na rodičovskou a od práce si dal několikaměsíční pauzu. Ve Slevomatu ho mezitím nahradil bývalý šéf Heureky Tomáš Braverman a osmatřicetiletý Veselý se nyní vydal do nového oboru.

Foto: CzechCrunch Marek „Slush“ Palatinus a Pavol „Stick“ Rusnák, zakladatelé SatoshiLabs

V SatoshiLabs bude mít na starost definování strategie holdingu, budování HR a provozního týmu a také být oporou zakladatelům a šéfům jednotlivých firem, jak se uvádí v tiskové zprávě. Všechny zmíněné firmy, které v rámci SatoshiLabs vznikly, už dnes mají vlastní vedení. Trezoru šéfuje Matěj Žák, Vexl vede Lea Petrášová, v čele Tropic Square stojí John Sirianni a Invity má jako CEO na starost Jiří Brada. „Říkáme, že máme čtyři dcery, které postupně dospívají, a tak je pouštíme do světa,“ vysvětloval nedávno Marek Palatinus v našem podcastu Money Maker, jak o předávání manažerských kompetencí přemýšlí.

Do SatoshiLabs přináší Ladislav Veselý téměř pět a půl roku zkušeností z vedení společnosti Slevomat, kde se z provozního ředitele vypracoval až do role CEO, v rámci které vedl všechny tři firmy ve skupině. A právě český Slevomat do ní nosil výrazné zisky. Předtím působil v Seznam.cz a také ve vydavatelství Economia. V loňském roce pak nabíral trochu jiné zkušenosti, když se vydal se svým potomkem na rodičovskou – čtyři dny v týdnu byl doma a pátý den se věnoval koučinku, jak předesílal v našem rozhovoru.

„Doma mě to opravdu bavilo a díky koučování to bylo i profesně inspirativní období: viděl jsem různé byznys modely, chytré lídry. Se synem jsme navštívili snad všechny parní mini železnice a zoo koutky. Samozřejmě nechyběly ani drobné deziluze, třeba když jsme sedačku na kolo použili právě dvakrát. Rodičovství mi teď připadá jako nejčistší forma leadershipu – máte okamžitou zpětnou vazbu, často jde o damage control, jste v tom osobně naplno a sázky nemůžou být vyšší. Díky tomu jsem o sobě zjistil spoustu věcí a některé už odpracoval,“ říká Veselý

Termín, kdy se vrátí do pracovního procesu, přesně nastavený neměl. Vedle globálního rozměru SatoshiLabs, kterého se svými projekty dosáhli bez externích investorů, ho přesvědčili i samotní zakladatelé. „Jelikož moje žena rozjela úplně novou kariéru a hned získala práci v elitní firmě, byl jsem náročný na to, kdy a do čeho se pustím já. Stick se Slushem mě hned na první schůzce nejen oslovili, ale de facto odzbrojili autenticitou, ambicí a odvahou. Moc jsem pak neváhal,“ doplňuje.

„Chtěli jsme, aby nový člen vedení holdingu měl nejen bohaté zkušenosti s provozním řízením, rozuměl holdingovému prostředí a procesům budování byznysu, ale také vynikal silnými schopnostmi vést a rozvíjet lidi. Tuto jedinečnou kombinaci jsme našli právě v Láďovi. Věřím, že jeho zkušenosti z vedení Slevomatu a přístup k řízení týmů a firmy nám pomohou v dalším růstu,“ vysvětluje nejnovější personální akvizici Marek Palatinus, spoluzakladatel SatoshiLabs.