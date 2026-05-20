Český erotický e-shop hlásí druhou akvizici ve dvou letech a míří k půlmiliardě. Prodávajícím je Notino
„Plánujeme i další nákupy, konkurenci ale nekupujeme jen kvůli zvýšení tržního podílu,“ hlásí zakladatel e-shopu Růžový slon.
Český lídr v online prodeji erotického zboží Růžový slon oznámil zásadní strategickou akvizici. Do svého portfolia zařadil konkurenční e-shop Flagranti, jehož dosavadními majiteli byli ze šedesáti procent evropský beauty gigant Notino, z dvaceti procent CEO tohoto kolosu Zbyněk Kocián a ze zbylých dvaceti procent zakladatel Aleš Smolka. Výše transakce nebyla zveřejněna, Růžový slon ji však plně financuje ze svých vlastních zdrojů.
Spojením vzniká na trhu silný hráč. Flagranti fungující pod hlavičkou Trinet Corp s.r.o. dosáhl podle závěrky v roce 2024 obratu přibližně 181 milionů korun s čistým ziskem 2,1 milionu. Výsledky za loňský rok zatím nezveřejnil. Samotný Růžový slon pak loni podle vyjádření utržil zhruba 300 milionů korun při ziskovém hospodaření, bližší čísla nekomentuje. Aktuální akvizice má však firmu již letos posunout k půlmiliardovému obratu, který by měl platit i pro nadcházející roky.
„S Flagranti jsme se dlouhé roky zdravě přetahovali o zákazníky. Byla to tvrdá a férová konkurence, která nás nutila neustále zlepšovat naše služby. Uvědomil jsem si ale, že pokud chceme náš obor posunout na další úroveň, dává mnohem větší smysl budovat trh společně,“ komentuje zakladatel a stoprocentní majitel Růžového slona Adam Durčák aktuální transakci.
Erotický e-shop tímto krokem pokračuje v konsolidaci českého a slovenského trhu, čímž navazuje na loňské převzetí slovenského i českého e-shopu Kondomshop. Durčák pro CzechCrunch zároveň potvrdil, že touto fúzí nákupy nekončí. „Ano, průběžně sledujeme trh ve střední a východní Evropě,“ odpovídá.
„Nekupujeme konkurenci jen kvůli zvýšení tržního podílu. S větší silou přichází i větší prostor pro edukaci společnosti, destigmatizaci intimity a změnu toho, jak Česko přistupuje k sexuálnímu zdraví,“ doplňuje Durčák, jenž své podnikání rozbíhal už v roce 2002.
Pro zákazníky Flagranti se po fúzi nic nemění a značka zůstane zachována, v čele e-shopu nadále zůstává také jeho generální ředitel Jakub Kučera. Nově se však bude moci opřít o masivní logistické a technologické zázemí Růžového slona. „Spojení s absolutní jedničkou na trhu je pro Flagranti logickým a nesmírně vzrušujícím krokem. Získáme přístup k nejlepšímu know-how v oboru a společně budeme schopni nabízet našim zákazníkům ještě lepší nákupní zážitek,“ komentuje Kučera.
Dohoda otevírá dveře také k hlubší spolupráci s Notinem. Růžový slon v rámci partnerství exkluzivně zařadí svou privátní značku Sexy Elephant do nabídky tohoto beauty giganta, což mu zajistí zásadně širší distribuční zásah.