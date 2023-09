Český startup automatizuje firmám procesy a uspěl u globálního obra: klientům ho nabídnou poradci PwC

Poradenská skupina PwC působí ve 152 zemích světa, pracuje pro ni na 330 tisíc lidí a v posledním roce utržila přes 50 miliard dolarů, tedy více než bilion korun. Málokdy se podaří, aby se v takovém globálním kolosu prosadil nějaký ryze český projekt – tentokrát se ale něco takového povedlo. Do portfolia služeb, které jedna ze čtyř největších konzultačních firem světa nabízí klientům, se zařadila automatizační platforma českého startupu Legito.

Obě společnosti se dobře znají, jejich vzájemná spolupráce trvá již pět let. Nejprve automatizační dovednosti Legita v PwC používali interně a jelikož byli s výsledky spokojeni, podařilo se je rozšířit z Česka a Slovenska do dalších více než pěti desítek poboček korporace po světě. „A pak už byl logický krok, že jsme se rozhodli je nabídnout i třetím stranám,“ usmívá se Tomáš Fiala, který v PwC vede tým inovací v Assurance a který stál u zrodu společného projektu s názvem Document Bot.

Ovšem pozor, není vůbec samozřejmé, aby se něco, co se původně urodilo v českých (či obecněji v lokálních) kancelářích, rozšířilo až do globální sítě. „Bývá to přesně naopak. Tohle je hodně výjimečné. Je to opravdová success story,“ zdůrazňuje Tomáš Fiala, který ví, o čem mluví – ve strukturách firmy se totiž pohybuje přes 20 let.

To je ostatně více než dvakrát tolik, než jak dlouho existuje samotné Legito. Jeho kořeny jsou spojené s vysokoškolskými studii jeho zakladatele, dnes pětatřicetiletého Ondřeje Materny. V době, kdy dokončoval informatiku na univerzitě v Brně, začal pracovat v právním prostředí a jako začátečník měl na starosti opakující se, rutinní úkoly. „Jsem v nich špatný, stresují mě,“ vyprávěl před časem v rozhovoru pro CzechCrunch. A tak naprogramoval software, který umožňoval komukoli nakonfigurovat si vlastní smlouvy na míru.

Naše vzájemná spolupráce je hodně robustní. Je to klíčový kontrakt.

K freelancerům postupně přibývaly coby zákazníci firmy, jimž Legito pomáhalo nejen s přípravou smluv, ale například s digitalizací a automatizací náboru nových zaměstnanců či systémů výběrových řízení. Dnes má firma, kterou Ondřej Materna nadále většinově ovládá, na sedm desítek zaměstnanců, tržby v nižších stovkách milionů a mezi své klienty počítá Škodu Auto, Komerční banku, Unicredit, město New York nebo právě PwC.

„Naše vzájemná spolupráce je hodně robustní. Je to klíčový kontrakt,“ přiznává Materna. A dodává: „Hlavně nám to rozvazuje ruce, abychom dělali to, co máme nejraději a co umíme nejlépe, tedy programovat. Nemusíme se starat o implementaci u zákazníka, to vyřeší tým PwC, který na to má potřebnou kapacitu expertů.“ S tím souhlasí i Tomáš Fiala, podle kterého je v jeho týmu nyní zhruba dvacet konzultantů, kteří mají zkušenosti s nasazováním softwaru od Legita v rámci skupiny PwC. A budou tedy umět zajistit totéž i u dalších zákazníků.

Fiala s Maternou zmiňují dva příklady, jak lze využít program od Legita, pro jehož aplikaci nejsou potřeba žádné speciální IT a programátorské dovednosti a odpovídá tak populárnímu trendu no-code aplikací. První možností může být nábor nových zaměstnanců – v prostředí systému se vypíše nová pozice, schválí její náplň, vznikne v ní návrh smlouvy i dotazník pro uchazeče, proběhne v ní komunikace s uchazečem, lze v ní digitálně podepisovat a následně v ní „žije“ i zaměstnancova dokumentace, když do společnosti nastoupí.

„Smyslem naší práce není nahrazovat lidi, ale usnadňovat jim práci a zvyšovat jejich efektivitu. Takže u nás si bez programování vytvoří třeba i systém na správu tendrů, vygenerují si v něm rámcové i dílčí a dodatečné smlouvy, objednávky, všude se automaticky propíšou data z registrů, můžou v něm podepisovat, nastavit si upozornění na deadliny,“ vypočítává Ondřej Materna.

V době, kdy pojmy jako digitalizace a automatizace hýbou světem a společnosti jako rumunský UiPath díky nim dosáhly na mnohamiliardové valuace, jde o něco, co má velký byznysový potenciál. „Obvykle to je tak, že firmy, které se o naše řešení zajimají, jsou ty, které mají vlastní mrakodrapy v San Francisku,“ říká Ondřej Materna a s úsměvem doplňuje: „A my máme ambici si ho tam jednou koupit.“

O detailech své spolupráce zatím ani jedna ze stran nechce hovořit. Nicméně Fiala připouští, že by během prvního roku, kdy budou Legito nabízet, jej chtěli dostat až k desítce klientů. To se může zdát jako málo, ale… „Ono to není vůbec málo, protože máme na mysli jednotky klientů, kteří jsou ale opravdu velcí a vydají za desítky, možná až stovky menších zákazníků,“ zdůrazňuje Ondřej Materna.