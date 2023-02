Českých tabletek pro hráče se prodalo za 60 milionů. Startup Madmonq už začíná vydělávat

Jak udržet maximální soustředěnost při hraní počítačových her, při kterém jde o extrémně rychlé reakce? Má to jít například kombinací ženšenu sibiřského, kanoprašky čínské, meduňky lekářské, extraktů z bylin, několika vitaminů a také kofeinu či aminokyseliny l-theanin. Právě z těchto přísad vyrábí své cucací tabletky český startup Madmonq a oslovuje s nimi stále více zákazníků. V loňském roce prodal tři miliony tabletek více než 85 tisícům lidí do téměř pěti desítek zemí světa. Pro CzechCrunch pražská firma prozradila, že tržby se vyšplhaly na 60 milionů korun, což představuje růst o sto procent. Zároveň se začala zaměřovat na stabilizaci celého byznysu a otáčí se do černých čísel.

Projekt na výživové doplňky stravy pro hráče počítačových her založil v roce 2017 Michal Noga. Sám se v herní komunitě dlouho pohyboval a hledal způsob, jak vylepšit celkové zdraví a výkon hráčů přírodní formou. Nakonec vznikly tabletky, které obsahují celou řadu ingrediencí a vitaminů včetně v úvodu zmíněných přísad. Spolu s Nogou, který drží 70procentní podíl, firmu rozvíjí také marketér Petr Andrýsek. Ten má aktuálně zbylých 30 procent. Reálně jim ale patří méně, formou konvertibilních úvěrů totiž do firmy v součtu desítky milionů korun poslala řada investorů.

Do Madmonqu putovalo ve dvou investičních kolech celkem 1,8 milionu eur, což je v aktuálním přepočtu zhruba 43 milionů korun. České investiční fondy Reflex Capital a Presto Ventures doplnili kyperští AdRock Ventures, Scale International a přidali se také pokerová hvězda Bertrand „ElkY“ Grospellier, nejpopulárnější pokerový streamer na platformě Twitch Lex Veldhuis, manažer československé twitchové scény Lukáš „LastGameBlitz“ Křítek nebo podnikatel Radek „Sterakdary“ Starý. Právě investiční fondy startupu Madmonq doporučily, aby se vzhledem ke zhoršujícímu se stavu ekonomiky začal více soustředit na stabilizaci firmy.

Výsledkem je, že se Madmonq již v posledních měsících dokázal překlopit do hrubého provozního zisku, v němž chce i nadále setrvat. „Rozhodli jsme se, že nebudeme růst za každou cenu. Dostala nás k tomu mimo jiné obecná situace ve světě. Venture kapitálové prostředí bylo i v návaznosti na globální situaci nejisté. Aktuálně se tedy soustředíme na stabilizaci byznysu. Letos jsme si dali za cíl překlopení do černých čísel a ještě větší zefektivnění ceny za akvizici,“ vysvětluje pro CzechCrunch Michal Noga. Náročné podmínky na trhu pro startupy, které prodávají své produkty přímo koncovým zákazníkům, potvrzuje i Vojta Roček, partner v Presto Ventures.

Foto: Madmonq Pilulky pro zlepšení výkonnosti i koncentrace hráčů her

„Sentiment venture kapitálových investorů v pozdějších fázích je vyloženě negativní a všichni spíše vyčkávají, než že by až bezhlavě distribuovali kapitál, jako tomu bylo třeba před rokem. Petra s Michalem jsme na tuto situaci upozornili loni na podzim a doporučili jsme jim firmu stabilizovat bez dalších investorských peněz. To, že se jim to povedlo v tak krátkém čase, jen utvrzuje naše vysoké mínění o jejich mimořádných podnikatelských schopnostech – a je to právě jeden z důvodů, proč jsme do Madmonqu minulý rok investovali,“ vysvětluje Roček.

Madmonq nadále posiluje byznys model, který je založený na předplatném. Počet předplatitelů meziročně stoupl o 250 procent a tvoří třetinu příjmů. Silnou základnu uživatelů si firma vedle Česka vybudovala také ve Francii, Beneluxu či v severských zemích a Velké Británii. Celkem už zahraničí představuje šedesát procent obratu. A mezi zákazníky už zdaleka nejsou jen takzvaní gameři, tedy profesionální či amatérští hráči počítačových her.

Tabletky pro lepší soustředění při práci využívají lidé napříč obory. „Nejčastěji se jedná o lidi, kteří mají v gamingu kořeny nebo jsou v něm stále aktivní a kteří se zároveň starají o své zdraví natolik, aby užívali zdravější alternativu k energetickým produktům plným chemie. Zjistili totiž, že když jim tabletka pomáhá k lepšímu soustředění při hraní, tak bude fungovat i v jejich zaměstnání,“ říká čtyřiatřicetiletý Noga. U svých tablet sází na to, že v jejich složení nejsou žádná umělá barviva, aromata ani konzervanty, naopak se opírá primárně o přírodní zdroje a poznatky z vědeckých studií.

V letošním roce by Madmonq opět rád vyrostl v tržbách o sto procent. Posilovat chce svou pozici na strategických zahraničních trzích, a to při udržení hrubého provozního zisku. Zároveň chystá nový produkt, který však nechce blíže komentovat. Michal Noga prozrazuje pouze to, že tentokrát nepůjde o tablety. Pro další rozvoj bude firma patrně hledat další financování, ale zatím to není na pořadu dne. Koncem roku firmu opustila marketingová ředitelka Petra Jankovičová, která do Madmonqu přicházela teprve loni v létě. Nově se stala prezidentkou Asociace komunikačních agentur.