Českým vývojářům z Amanity významně pomáhá Apple. Ale tržby ovlivnily i vinyly a robot Josef

Brněnské herní studio Amanita Design, které stojí za oblíbenými a audiovizuálně zajímavými počiny jako Happy Game, Creaks nebo Samorost, zveřejnilo loňské finanční výsledky. V meziročním srovnání sice oproti roku 2020 zaznamenalo celkový pokles obratu i zisku, ale zvýšilo tržby z merchandisingu, tedy z prodeje vinylů se soundtracky, sběratelských sošek robota Josefa z Machinaria, ale i roztomilého raubíře a hlavního hrdiny stejnojmenné hry Chuchel.

Amanita ve výroční zprávě za rok 2021 vykázala tržby ve výši 83,8 milionu, zisk vývojářů dosáhl 25,2 milionu korun. V obou případech jde o nižší sumy ve srovnání s předloňskem, kdy obrat činil 106 milionů a zisk 34,5 milionu korun. „Důvodem poklesu je přirozené snížení tržeb ze hry Creaks, která byla v roce 2020 po vydání finančně velmi úspěšná především díky Apple Arcade. Svůj vliv na pokles mělo také posílení koruny vůči jiným měnám, většinu příjmů máme v dolarech,“ říká pro CzechCrunch Lukáš Kunce z Amanity.

Právě zmiňovaná herní služba od Applu byla pro byznys českých vývojářů i tentokrát důležitá. „Významný podíl na celkových tržbách tvořily příjmy plynoucí z předplacené služby Arcade společnosti Apple, v jejímž katalogu měla Amanita v průběhu roku 2021 dva tituly – Creaks a Pilgrims,“ zmiňuje studio ve výroční zprávě za rok 2021. Amanita tím pokračovala v předloňském trendu, kdy podle slov zakladatele firmy Jakuba Dvorského své tržby oproti předchozím rokům navýšila právě zejména díky Apple Arcade.

Naopak do obratu příliš nestihla promluvit loňská Happy Game, která je navzdory veselému jménu spíš krvavým hororem. Ta totiž vyšla až na podzim, navíc je prozatím k dispozici jen na PC a Nintendo Switch. Na mobilních verzích se podle Kunceho právě pracuje, hotovo by mělo být ještě letos. Jeden ukazatel nicméně ve výsledcích Amanity meziročně významně narostl, byť jeho celkový dopad na tržby není obří.

Foto: Amanita Design Amanita na svém e-shopu prodává sběratelské předměty od vinylů po plyšáky

Na dva a půl milionu korun se z o milion nižší částky navýšil obrat z prodeje sběratelských předmětů. Amanita na svém e-shopu nabízí například desky s herními skladbami. „Dlouhodobě se daří našim soundtrackům na vinylu, především Machinariu a Samorostu 3, které vyšly už v několika různých edicích. Zrovna před pár dny se nám podařilo Samorost 3 2LP znovu vyprodat,“ přibližuje Kunce.

Kromě nahrávek podmanivých tónů od dvorního skladatele studia a úspěšného hudebníka Tomáše „Floex“ Dvořáka je k mání třeba i protagonista hry Chuchel v plyšové podobě a další oblíbené postavičky. „Tržby z merche výrazně ovlivnila bronzová soška robota Josefa, hlavního hrdiny Machinaria, kterou jsme uvedli v říjnu 2021. Více než polovina ze 199 vyrobených kusů se prodala ještě do konce téhož roku. Dobře se prodávala také kniha The Art of Creaks,“ dodává zástupce studia.

V současnosti se v Brně pracuje na další nahrávce s britským hudebníkem Hidden Orchestra ve spojitosti s druhým výročím hry Creaks, dále pak na nové hře Phonopolis. Ta navazuje na tradici Amanity ve tvorbě titulů, které jsou oproti mainstreamové tvorbě spíš menšími hříčkami, avšak současně jsou nesmírně audiovizuálně poutavé a doslova překypují atmosférou. V úvodu zmiňovaný Samorost byl pohádkový až snový, další úspěšný počin Creaks z předloňska tak trochu tajuplně strašidelný, Phonopolis zase neotřelou formou prozkoumá vážné téma totality a svobody.

Hra, která by měla vyjít napřesrok, bude prvním počinem českých vývojářů, který vznikne kombinací trojrozměrné grafiky a ručně vyráběných kulis. „Všechny textury malujeme na karton, který následně vystřihujeme, digitalizujeme a poté umístíme na příslušný 3D model. Chceme, aby na lidi Phonopolis působila nejen jako počítačová hra, ale hlavně jako takový malý, ručně vyrobený svět,“ vysvětlil dříve proces výroby jeden z autorů hry Oto Dostál.

O významu a originalitě tvorby Amanity svědčí i skutečnost, že se její Samorost stane součástí výstavy Design a transformace. Příběhy českého designu 1990–2020, která začátkem září začne v Bruselu ku příležitosti českého předsednictví Evropské unie. Návštěvníci tamějšího muzea umění si Samorost budou moci i zahrát.