Čeští a slovenští miliardáři sobě. Fond Patrika Tkáče kupuje podíl v loterijním impériu Karla Komárka
Do loterijní skupiny Allwyn patří i česká Sazka, deal skupinu ohodnocuje na 275 miliard korun. Fond J&T ve skupině získá podíl 4,27 procenta.
Patrik Tkáč, spolumajitel finanční skupiny J&T, a Karel Komárek, zakladatel holdingu KKCG, spolu v minulosti udělali několik úspěšných obchodů a nyní své přátelské vztahy stvrdili na další úrovni. J&T Arch Investments, největší fond v České republice a na Slovensku, investoval 500 milionů eur do loterijní skupiny Allwyn, tedy do vlajkové lodi byznysového impéria Karla Komárka. Fond získal minoritní podíl 4,27 procenta v nadnárodním provozovateli loterií prostřednictvím JT Fund IV. Transakce oceňuje Allwyn ke konci roku 2024 na 11,2 miliard eur, což představuje zhruba 275 miliard korun.
Pro portfolio fondu jde o navýšení expozice v herním a zábavním průmyslu s oborovou i regionální diverzifikací. Patrik Tkáč, mimo jiné předseda investičního výboru J&T Arch, investici okomentoval: „Vstup J&T Arch do Allwynu je vyvrcholením dlouholetých obchodních vztahů s Karlem Komárkem, kterému se spolu s jeho týmem podařilo z původně domácího hráče vybudovat mezinárodní zábavní platformu.“ Loni se J&T například podílela na emisi dluhopisů Komárkovy mateřské skupiny KKCG. Před časem se Tkáč podobně propojil i s Jiřím Šmejcem z Emma Capital.
Samotný Karel Komárek, podle magazínu Forbes třetí nejbohatší Čech, dodal: „Pro Allwyn jde o další významný krok. Tato transakce ukazuje důvěru investorů v růstovou strategii Allwynu, která je založena na vizi a podpoře ze strany mateřské skupiny KKCG. Vidím v Allwynu další příležitosti k významné a udržitelné tvorbě hodnoty a jsem rád, že se k nám nyní mohou připojit i další investoři.“ Allwyn provozuje loterie v Rakousku, České republice, Řecku, na Kypru, v Itálii, Velké Británii a ve Spojených státech. Společnost se zaměřuje na inovace, technologie a bezpečnost v rámci rostoucího portfolia herních zábav.