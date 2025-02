Komárkův Allwyn vstupuje do F1 ve velkém. Loga nebude mít jen na trati, ale také na vozech McLaren

Uložit 0

Následující ročníky Formule 1 budou mít poměrně výraznou českou stopu. Ve velkém se rozhodla do královny motorsportu vstoupit loterijní společnost Allwyn, za kterou stojí skupina jednoho z nejbohatších Čechů Karla Komárka. Jen den poté, co oznámila uzavření velkého partnerství se samotnou F1, potvrdila, že bude sponzorovat také jednu ze závodních stájí. Logo Allwynu budeme v následujících letech vídat na vozech McLarenu nebo kombinézách jeho jezdců, kterými jsou aktuálně Lando Norris a Oscar Piastri.

„Toto atraktivní partnerství – spolu s partnerstvím s F1, které jsme oznámili začátkem týdne – je velkým krokem kupředu na cestě Allwynu k expanzi podnikání a rozšíření povědomí o značce po celém světě. Naše spolupráce s McLarenem je založená na společných principech – touze po úspěchu a vášni pro technologie a inovace,“ uvedl Karel Komárek, předseda představenstva a zakladatel společnosti Allwyn. Novými partnerstvími s předním motoristickým šampionátem vysílá jasný signál: chce být ještě více vidět, protože chce ještě více růst.

Loterijnímu byznysu se dobře daří. Když společnost Allwyn International z Komárkovy skupiny KKCG koncem loňského roku oznamovala výsledky za třetí čtvrtletí, v kolonce tržeb svítilo 2,14 miliardy eur (54 miliard korun) a hrubý provozní zisk činil 410,8 milionu eur (přes 10 miliard korun). Vedle Česka, kde operuje hlavně jako Sazka, působí Allwyn v Rakousku, Řecku, Itálii nebo na Kypru, loni dokončil akvizici britského provozovatele tamní Národní loterie a vyrazil také do Spojených států, kde koupil firmu řídící státní loterii ve státě Illinois.

Foto: Allwyn / CzechCrunch Sponzorem F1 bude Allwyn Karla Komárka

Detaily o finančním rozsahu víceletého s McLarenem nebyly zveřejněny, oběma značkám má nicméně zvýšit povědomí u globálního publika. Logo Allwynu jako oficiálního partnera McLaren Racing se má objevovat na řadě týmových prvků, včetně závodních vozů a kombinéz jezdců McLarenu, Lando Norrise a Oscara Piastriho. Právě tato dvojice v loňské sezoně vybojovala triumf v Poháru konstruktérů F1, který hodnotí bodovým zisk obou pilotů z týmu. McLaren na něj čekal od roku 1998. Samotný Lando Norris pak v Mistrovství světa jezdců loni obsadil druhé místo za Maxem Verstappenem z Red Bullu.

„Jsme potěšeni, že můžeme Allwyn přivítat v rodině McLaren Racing. Po fantastické sezóně ve Formuli 1 v roce 2024 je skvělé mít po svém boku mezinárodní značku, jako je Allwyn, a to v době, kdy je náš tým i celý sport na vzestupu. Těšíme se na společné závodění,“ uvedl Zak Brown, generální ředitel McLaren Racing. Obě značky mají společně nabídnout například exkluzivní obsah ze zákulisí stáje a originální zážitky chce přinést svým zákazníkům také Sazka. „Jsme nadšeni partnerstvím mezi naší mateřskou společností Allwyn a týmem McLaren, který má v Česku obrovskou fanouškovskou základnu,“ uvedl šéf Sazky Aleš Veselý.

Pro Karla Komárka nejde o zdaleka první kontakt s formulovým světem. Společně s bývalým jezdcem F1 Davidem Coulthardem spustil iniciativu More than Equal, jejímž cílem je najít talentovanou závodnici a pomoci jí stát se první šampionkou formule 1. Klíčovou postavu formulových aktivit je v rámci KKCG Pavel Turek, který do skupiny přišel v roce 2021 a působí jako šéf globálních partnerství. Přímo v F1 strávil sedmnáct let a úzce spolupracoval mimo jiné právě s Coulthardem a stájí McLaren. Před příchodem do KKCG zároveň založil projekt Automobilist, který začínal se speciálními obrazy ze světa F1 a kde je KKCG investorem.