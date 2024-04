Čeští experti na kogenerační jednotky mají velké plány v Polsku, Tedom Group tam spouští nový podnik

Uložit 0

Polská čtyřicetimilionová ekonomika s ambiciózním plánem na dekarbonizaci láká čím dál víc třebíčskou strojírensko-energetickou skupinu Tedom. Ta už v zemi sice prodává své kogenerační jednotky, nově tam ale spolu s polským partnerem Polimex Mostostal založila společnost, která plánuje budovat a provozovat portfolio kogeneračních jednotek pro polské teplárenské a průmyslové firmy. Ročně by měl Tedom v Polsku postavit nízkoemisní zdroje o výkonu 10 megawattů.

Nová firma Polimex Energo je společným podnikem (takzvaným joint venture) českého Tedomu a polské energeticko-inženýrské společnosti Polimex Mostostal, každý z partnerů má podíl 50 procent. Vznik podniku schválily antimonopolní úřady obou zemí a hned po založení letos v dubnu začal polským průmyslovým a teplárenským společnostem nabízet vybudování a provozování kogeneračních jednotek. Ty vyrábějí elektřinu a teplo z plynu, popřípadě bioplynu a díky vysoce účinnému postupu patří mezi nízkoemisní zdroje.

„V Polsku bychom podle základního scénáře chtěli instalovat a provozovat kogenerace o výkonu 10 megawattů ročně, věříme ale, že polský trh slibuje mnohem větší potenciál,“ řekl Ladislav Zeman, CEO Tedom Group, která je součástí investiční skupiny Jet Investment. Pro ilustraci: výkon 10 megawattů odpovídá průměrné roční spotřebě sedmnáctitisícových Otrokovic.

Fungovat to celé má tak, že společnost Polimex Energo zákazníkům z řad firem a tepláren bezplatně nainstaluje novou kogenerační jednotku a současně jim bude dodávat teplo za cenu nižší než v případě vlastní výroby v plynovém kotli. Vedle tepla a modernizace topného systému navíc zákazníci získají i příjem z pronájmu prostor, ve kterých bude jednotka nainstalována.

Pro Tedom nejde o premiéru v Polsku, v zemi působí už 14 let, společným podnikem Polimex Energo ale chce na tamním trhu dále expandovat a podílet se na transformaci polského teplárenství, které je z velké části závislé na uhlí. Společnost s odkazem na polskou vládu uvádí, že sektor ročně spálí asi 14,5 milionu tun uhlí a na dálkové vytápění spoléhá 40 procent polských domácností.

Teplárenství by do roku 2050 mělo dosáhnout uhlíkové neutrality, už do roku 2028 by však mělo projít první fází transformace. Na celkovou transformaci a dekarbonizaci polského dálkového vytápění bude zapotřebí až 420 miliard zlotých (zhruba 2,4 bilionu korun).

„Nutná dekarbonizace polského teplárenství, do které budou v nejbližších letech směřovat masivní investice, a současně malá konkurence v tomto segmentu na polském trhu nás vedly k hledání partnera se silným lokálním brandem, jímž se nakonec stala právě energeticko-inženýrská firma Polimex Mostostal,“ říká Michal Rzyman, generální ředitel Tedom Poland.

Tedom už si podobný byznysový model, který chce replikovat v Polsku, vyzkoušel v Česku. Se skupinou ČEZ zde postavil a společně provozoval kogenerační jednotky o výkonu více než 100 megawattů, než firmu v roce 2020 se ziskem prodal.

Skupina Tedom s téměř tisícovkou zaměstnanců a s pobočkami v Česku, Polsku, Německu, Velké Británii, USA a Kazachstánu vykázala za rok 2023 tržby 5,8 miliardy. Jen mezi lety 2022 až 2023 se tržby společnosti zvýšily téměř o třetinu.

Od svého vzniku v roce 1991 Tedom rozšířil nejen svou geografickou působnost, ale z výrobce kogeneračních jednotek vyrostl v poskytovatele komplexních energetických služeb, jako jsou služby výkonové rovnováhy, instalace decentralizovaných zdrojů energie a komplexní dodávky energetických celků. V roce 2021 rozšířil své služby o nákup a prodej energií. Hlavním akcionářem skupiny je fond Jet 2 české investiční společnosti Jet Investment.