Čeští zbrojaři se vstupem na burzu neotálí. S akciemi CSG miliardáře Strnada se začne obchodovat v pátek
Cena akcie je fixovaná 25 eur. Zbrojařský gigant chce od investorů získat kapitál na další rozvoj, primární úpis je již vyprodaný.
Zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada v úterý oficiálně spustil proces primární veřejné nabídky akcií (IPO) na burze Euronext v Amsterdamu, když zveřejnil prospekt schválený nizozemským regulátorem. Období pro úpis akcií probíhá od úterý do čtvrtka 22. ledna, samotné obchodování s akciemi by mělo na regulovaném trhu odstartovat o den později v pátek 23. ledna. Cena za jednu akcii byla stanovena na fixních 25 eur, v přepočtu 607 korun. Celkový objem nabídky, včetně opce na navýšení, může dosáhnout maximální výše 3,8 miliardy eur (92,4 miliardy korun). Podle informací CzechCrunche je o primární nabídku velký zájem a akcie jsou již vyprodané.
CSG díky tomuto kroku míří do globální ligy a třiatřicetiletý Strnad mezi nejbohatší Evropany. Aktuální transakce je strukturována jako kombinace navýšení kapitálu a prodeje podílů. Zahrnuje vydání 30 milionů nových akcií v hodnotě 750 milionů eur (18,2 miliardy korun), které mají sloužit k financování obecných korporátních účelů skupiny. Většinu nabídky však tvoří prodej existujících akcií ze strany stávajícího akcionáře CSG FIN a.s., a to v objemu přibližně 2,55 miliardy eur (62 miliard korun). Součástí dealu je také opce na navýšení objemu (tzv. over-allotment) o dalších 15 procent, což představuje maximálně 19,8 milionu akcií v hodnotě 496 milionů eur (12 miliard korun).
O emisi je mezi globálními hráči značný zájem už při startu. Tzv. cornerstone investoři, mezi něž patří Artisan Partners, fondy spravované gigantem BlackRock a katarská Al-Rayyan Holding (dcera Qatar Investment Authority), se závazně přihlásili k nákupu akcií v celkové hodnotě 900 milionů eur (21,9 miliardy korun). Na hladký průběh vstupu na burzu dohlížejí jako globální koordinátoři banky J.P. Morgan, BNP Paribas, Jefferies a UniCredit. Prodejce CSG FIN a.s. i klíčoví manažeři se zavázali k tzv. lock-up období, kdy po dobu 360 dní nebudou své zbývající podíly dále prodávat.