Byznys –  – 1 min čtení

Je mu 33 let a bude nejbohatším Čechem. Teď Michal Strnad potvrdil, že s CSG zvažuje vstup na burzu

Zbrojařská skupina CSG by mohla být oceněna až na 50 miliard eur, tedy přes bilion korun. Michal Strnad chce IPO provést v Amsterdamu.

Luboš KrečLuboš Kreč

michal-strnad3
Foto: CSG
Michal Strnad, majitel Czechoslovak Group (CSG)
1Zobrazit komentáře

Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) potvrdila, že zvažuje vstup na burzu. Firma jedná s bankami o umístění přibližně 15 procent svých akcií prostřednictvím IPO, byť finální rozhodnutí podle majitele společnosti Michala Strnada ještě nepadlo. „Záleží to na mnoha faktorech, ale pozorně naslouchám bankám a tvořím si vlastní názor,“ řekl třiatřicetiletý Strnad pro agenturu Reuters.

Právě možnost financovat další akvizice pomocí akcií je pro Strnada klíčovým motivem ke vstupu na burzu. „Chci mít možnost potenciálně použít akcie jako měnu pro případné akvizice,“ vysvětlil šéf CSG v rozhovoru, který proběhl v pražském sídle společnosti. IPO by firmě navíc zvýšilo prestiž u zákazníků a poskytlo další nástroj v konkurenčním boji o konsolidaci evropského obranného průmyslu.

CSG patří mezi nejrychleji rostoucí obranné firmy v Evropě. Mladý Strnad, který má našlápnuto stát se nejbohatším Čechem, výrazně expandoval byznys, který založil jeho otec, a dal CSG globální rozměr. Loni například koupil amerického výrobce munice Kinetic za 2,2 miliardy dolarů. Růst společnosti podpořila především zvýšená poptávka po zbrojní výbavě, kterou rozpoutala ruská invaze na Ukrajinu, a růst výdajů členských zemí NATO na obranu.

Pokud jde o valuaci, Strnad jako benchmark uvádí německého obranného giganta Rheinmetall. „Podívejte se na naše výsledky, porovnejte je s naším přirozeným evropským partnerem a přidejte diskont, protože je to IPO a nemáte německou armádu jako zákazníka,“ naznačil Strnad pro Reuters. Podle výpočtů agentury by CSG mohlo být oceněno na 34 až 50 miliard eur, tedy až přes bilion korun.

CSG plánuje primární úpis v Amsterdamu, sekundární kotace v Praze zůstává možností v pozdější fázi. Jako globální koordinátoři IPO fungují banky BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan a UniCredit. Společnost je jedním z předních evropských výrobců dělostřelecké munice a expandovala v tomto segmentu už před vypuknutím války na Ukrajině v roce 2022.

Související témata:Michal StrnadCSG
Přejít do diskuze (1)

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    kretinsky-tkac

    Obří injekce pro investiční impérium Daniela Křetínského. Přes 12 miliard mu posílá největší český fond

  2. 2

    matej-elredo-1

    Na e-maily nereagovali, tak Češi odjeli do New Yorku a čekali na recepci. Uspěli a přivezli nový byznys

  3. 3

    tomas-horych-mvp-x1

    Nemohl sehnat omalovánky s mužským přirozením, tak je začal vyrábět. Během pár dnů prodal tisíc kusů

  1. 1

    lego-downton

    Český fanoušek navrhl LEGO podle oblíbeného britského seriálu. Je tak povedené, že vyjde oficiálně

  2. 2

    vosimecz-mvp

    Za jejich pizzu by je Italové prokleli, oni na ní generují 500 milionů ročně. A to jsou zatím jen na Moravě

  3. 3

    marsalek-1

    Žije tu 150 lidí a končí silnice. Josef Maršálek ukazuje, že i na takovém místě jde mít žádanou pekárnu