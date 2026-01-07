Je mu 33 let a bude nejbohatším Čechem. Teď Michal Strnad potvrdil, že s CSG zvažuje vstup na burzu
Zbrojařská skupina CSG by mohla být oceněna až na 50 miliard eur, tedy přes bilion korun. Michal Strnad chce IPO provést v Amsterdamu.
Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) potvrdila, že zvažuje vstup na burzu. Firma jedná s bankami o umístění přibližně 15 procent svých akcií prostřednictvím IPO, byť finální rozhodnutí podle majitele společnosti Michala Strnada ještě nepadlo. „Záleží to na mnoha faktorech, ale pozorně naslouchám bankám a tvořím si vlastní názor,“ řekl třiatřicetiletý Strnad pro agenturu Reuters.
Právě možnost financovat další akvizice pomocí akcií je pro Strnada klíčovým motivem ke vstupu na burzu. „Chci mít možnost potenciálně použít akcie jako měnu pro případné akvizice,“ vysvětlil šéf CSG v rozhovoru, který proběhl v pražském sídle společnosti. IPO by firmě navíc zvýšilo prestiž u zákazníků a poskytlo další nástroj v konkurenčním boji o konsolidaci evropského obranného průmyslu.
CSG patří mezi nejrychleji rostoucí obranné firmy v Evropě. Mladý Strnad, který má našlápnuto stát se nejbohatším Čechem, výrazně expandoval byznys, který založil jeho otec, a dal CSG globální rozměr. Loni například koupil amerického výrobce munice Kinetic za 2,2 miliardy dolarů. Růst společnosti podpořila především zvýšená poptávka po zbrojní výbavě, kterou rozpoutala ruská invaze na Ukrajinu, a růst výdajů členských zemí NATO na obranu.
Pokud jde o valuaci, Strnad jako benchmark uvádí německého obranného giganta Rheinmetall. „Podívejte se na naše výsledky, porovnejte je s naším přirozeným evropským partnerem a přidejte diskont, protože je to IPO a nemáte německou armádu jako zákazníka,“ naznačil Strnad pro Reuters. Podle výpočtů agentury by CSG mohlo být oceněno na 34 až 50 miliard eur, tedy až přes bilion korun.
CSG plánuje primární úpis v Amsterdamu, sekundární kotace v Praze zůstává možností v pozdější fázi. Jako globální koordinátoři IPO fungují banky BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan a UniCredit. Společnost je jedním z předních evropských výrobců dělostřelecké munice a expandovala v tomto segmentu už před vypuknutím války na Ukrajině v roce 2022.