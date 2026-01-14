Češi chystají obří vstup na burzu. CSG míří do globální ligy, Michal Strnad mezi nejbohatší Evropany
Zbrojařský holding CSG Michala Strnada vstoupí na burzu v Amsterdamu. Má podporu i od katarského fondu a může vybrat přes 60 miliard korun.
Český průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada oznámil plány na vstup na burzu v Amsterdamu, který by mohl patřit mezi největší evropská IPO letošního roku. Podle zdrojů agentury Reuters by emise mohla vybrat více než tři miliardy dolarů (v aktuálním přepočtu přes 62 miliard korun). Zbrojařská firma už přitom získala závazky od klíčových investorů v celkové výši 900 milionů eur (21,8 miliardy korun). Třiatřicetiletý podnikatel Michal Strnad tím potvrzuje své globální ambice a míří mezi nejbohatší podnikatele na starém kontinentu.
CSG podle oficiálního dokumentu plánuje emitovat nové akcie v hodnotě 750 milionů eur (18,2 miliardy korun) a stávající akcionář v podobě akciové společnosti CSG FIN prodá další akcie v zatím nespecifikované výši. Mezi strategické investory, kteří se zavázali k nákupu akcií, patří Artisan Partners, fondy řízené BlackRockem a Al-Rayyan Holding, stoprocentní dceřiná společnost katarského státního fondu Qatar Investment Authority.
„CSG úspěšně rostla organickým růstem i strategickými akvizicemi a stala se jednou z předních světových obranných skupin. Věříme, že IPO CSG zvýší profil skupiny v mezinárodní investiční komunitě a poskytne dodatečnou finanční flexibilitu a diverzifikaci zdrojů financování pro další růst,“ uvedl majitel a předseda CSG Michal Strnad. V aktuálním žebříčku agentury Bloomberg nakukuje do první třicítky nejbohatších Evropanů a brzy zřejmě předběhne i Renátu Kellnerovou jako nejbohatší Češku.
Dnes třiatřicetiletý Michal Strnad převzal společnost v roce 2018 po svém otci Jaroslavovi. Ten ji založil v 90. letech nákupem sovětské vojenské techniky na šrot a teď se věnuje vlastnímu byznysu. Nyní CSG patří mezi nejrychleji rostoucí evropské obranné firmy s téměř čtyřmi desítkami výrobních závodů v Česku, Indii, Itálii, Srbsku, na Slovensku, ve Španělsku, Británii a USA. Skupina zaměstnává přibližně 14 tisíc lidí a dodává své produkty do více než 70 zemí světa. Celý zbrojařský holding zažil výrazný boom po ruské invazi na Ukrajinu.
„Když válka na Ukrajině začala, byli jsme první, kdo začal masivně investovat. Podstoupil jsem riziko a dali jsme se do toho,“ řekl Strnad pro Reuters. Loňské tržby CSG dosáhly 5,2 miliardy eur (126 miliard korun), což představuje téměř devítinásobný nárůst oproti 592 milionům eur (14,4 miliardy korun) v roce 2021, tedy rok před invazí. Za devět měsíců roku 2025 skupina vykázala tržby 4,5 miliardy eur (109 miliard korun) s provozní marží EBITDA 26,4 procenta.
CSG se zaměřuje především na výrobu munice středních a velkých ráží, vojenských vozidel, obranné elektroniky a pokročilých systémů včetně proudových motorů pro drony a rakety. Skupina má podle oficiálního dokumentu potvrzený backlog zakázek ve výši zhruba 14 miliard eur (339 miliard korun) a celkovou hodnotu příležitostí včetně probíhajících jednání ve výši přibližně 32 miliard eur (775 miliard korun).
Loni dokončila akvizici amerického výrobce munice Kinetic Group za 2,2 miliardy dolarů (50 miliard korun) a podle Strnada plánuje další akvizice. „Určitě budeme dělat další akvizice. Chceme být kompletně, plně vertikálně integrovaní napříč naším sortimentem produktů,“ uvedl pro Reuters. CSG je druhým největším evropským výrobcem munice středních a velkých ráží s 35% podílem na trhu a zároveň největším světovým výrobcem munice malých ráží s 13% podílem.
V závěru roku 2025 skupina oznámila několik klíčových kontraktů: zakázku v hodnotě přes miliardu dolarů (přes 20 miliard korun) na dodávku čtyř tisíc vozidel Tatra pro jihovýchodní Asii, strategickou smlouvu s KNDS Deutschland na výrobu těl tanků Leopard 2A8 či rámcovou dohodu slovenské pobočky ZVS Holding s tamním ministerstvem obrany na dodávky munice až za 58 miliard eur (1,4 bilionu korun) po dobu sedmi let.
Strnad také plánuje rozšířit spolupráci s americkou vládou v rámci projektu Golden Dome zaměřeného na integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany. „Jednoznačně zde chceme růst a dnes chceme lokalizovat výrobu,“ uvedl s tím, že firma zvažuje lokalitu v Severní Karolíně a Wisconsinu. Plán majitele rychle rostoucího zbrojařského holdingu je jasný: „Chci, aby CSG byla skutečně globální.“
CSG plánuje po konverzi na veřejnou společnost zavést strukturu s jedním představenstvem, který bude mít pět výkonných a čtyři nezávislé ředitele. Mezi nevýkonnými členy má být například John Nicholson, bývalý velitel NATO a americký generál, který dosud působil jako šéf Lockheed Martin Middle East. Očekávaná emise proběhne v nadcházejících týdnech v závislosti na tržních podmínkách. Jako společní globální koordinátoři IPO byly jmenovány BNP Paribas, Jefferies, J.P. Morgan a UniCredit.