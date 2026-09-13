Chalupu po sudetských Němcích opravoval 25 let. Teď je k prodeji, v ceně je i vinárna, udírna a možná duch
Michal Klega si původně myslel, že ruinu bez stropů opraví za dva roky. O čtvrt století později chalupu prodává a míří do Karákóramu.
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Poté co v roce 2001 koupil za 400 tisíc korun ruinu bez stropů nedaleko Úštěku v Českém středohoří a pustil se do jejích oprav, objevil uvnitř mimo jiné starou německou urnu s popelem. A protože neměl po ruce jinou nádobu, rozmíchal v ní chemikálie na ošetření dřevěných trámů. „Pak se mi třikrát opakoval sen o nazelenalém světle ve sklepě, ze kterého jsem se budil hrůzou,“ vzpomíná grafik Michal Klega. Když navíc následující den narazil v centru Prahy na dva vzácné lišaje smrtihlavy, začal si jednotlivé náhody spojovat. Svou novou usedlost proto pojmenoval Chalupa u Ducha.
Klega se do severních Čech uchýlil kvůli vyčerpávajícímu tempu velkoměsta. Narodil se v Brně, pracoval v Praze a jakožto hedonista trávil pomalu každý večer na mejdanech. „Už jsem byl šedý jak vlk, město mě pomalu zabíjelo,“ popisuje. Původně chtěl starou chalupu opravit za dva roky, nakonec mu to zabralo čtvrt století a z víkendové haciendy, místa pro večírky i pozdějšího útočiště nemocné matky se stal jeho domov, odkud dnes pracuje na dálku. Z dlouhodobé péče o dům ale začal být postupně unavený.
Je mu 61 let a říká, že za posledních 15 let z místa prakticky nevytáhl paty, jelikož část chalupy nabízí také ke krátkodobým pronájmům. „Dělám tu všechno sám. Pokojskou, kuchaře, servírku, opraváře, správce budov, zahradníka. Takže jsem z toho fakt utahaný,“ připouští. A tak se rozhodl dům prodat. Hlavní důvod je ale ještě o něco jednodušší: „Celý život funguju v režimu nápad – projekt. Takže tohle byl taky takový projekt, a jak je hotovo, je čas jej ukončit a v mezidobí čekat na další nápad.“
Tři a půl století starý obytný komplex kombinuje roubenku s kamennou částí, jejíž zdi jsou místy až metr silné. Dohromady nabízí šest ložnic, dva obýváky, tři kuchyně, pět koupelen, dva krby a také dvoupatrovou půdu. Na členitém pozemku o 1 900 metrech čtverečních stojí samostatná vinárna s barem a WC, plně vybavená truhlářská dílna nebo udírna ukrytá v lesíku. Nechybí ani rybník a zahrada. Klega prodává areál za zhruba 25 milionů korun, budoucí majitel musí navíc počítat s provozními náklady na vodu, elektřinu a vytápění tuhými palivy, což aktuálně vychází na asi 110 tisíc korun ročně.
Co přijde pak, zatím neví a nic si ani nechce dopředu nalinkovat. „Nechám to plynout,“ říká. Některé dlouho odkládané sny by si ale splnit chtěl. Rád by prý dohnal třeba cestovatelský deficit a s vnukem vyrazil na Karákóramskou dálnici, která vede z čínského Kašgaru do Abbottábádu v Pákistánu.