Nápad, co vznikl u piva. Česká rodinná firma vymyslela mobilní pípu, čepuje dvacet hodin na jedno nabití
Zařízení Durvag je vybavené akumulátorem, díky kterému si vychlazené pivo načepujete pod stanem, u vody nebo uprostřed pouště.
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Zní to jako splněný sen mnoha českých výletníků. Místo piva v plechovce, láhvi či nedej bože petce si na cestách načepujete jedno studené do skla. Přesně s takovým nápadem přišla česká rodinná firma – a ten nápad vznikl pochopitelně u piva. Výsledkem je mobilní pípa s akumulátorem, která pivo chladí, čepuje a vydrží až dvacet hodin na jedno nabití.
„Rádi rybaříme a rádi pijeme pivo. A řešili jsme neustále ten stejný problém. Jak ho na rybách uprostřed léta pořádně vychladit? Dlouho jsme pivo dávali jen do vody, případně si kupovali pytle ledu, ale to je spíš taková nouzovka,“ říká pro CzechCrunch Robert Tongel. A když mluví v množném čísle, má tím na mysli své dvojče Matyáše a tátu Roberta staršího, ke kterým se přidali přátelé Roman Nguyen a Kryštof Pobříslo. Tahle pětičlenná a zčásti rodinná parta přišla s výčepem, ze kterého můžete čepovat téměř kdekoliv.
Vypadá trochu jako větší kávovar nebo masivnější stolní počítač a nese jméno Durvag. Můžete ho mít zapojený do elektřiny nebo se spolehnout na jeho baterii. A napíchnete k němu klasický sud. „Přitom původně ani neměl spatřit světlo světa. Úplně první verzi vymyslel a vyrobil Matyáš ze všeho, co měl zrovna po ruce. Postupně se nám ta myšlenka začala líbit natolik, že jsme se ji rozhodli posunout trochu dál,“ říká Robert mladší. I když, trochu… Vlastně o dost dál.
Dokonce tak daleko, že projekt zaujal Západočeskou univerzitu a už spolkl nemalé peníze. „Do vývoje prototypu Durvagu jsme zatím investovali zhruba čtyři sta tisíc korun,“ přibližuje Robert. Dalších zatím 800 tisíc má mobilní pípa na Kickstarteru, kde teprve před pár dny čeští konstruktéři spustili kampaň. „A co se týče ZČU, na prototypu se nepodílela, ale budeme spolupracovat na finálním produktu, který půjde na trh. Poskytnou nám prostředí, abychom dokázali vše perfektně změřit, spočítat a dostat na profesionální úroveň,“ dodává.
Durvag plánuje zamířit na trh s první várkou jedné tisícovky kusů. Věří si i díky nedostatku konkurence. „Na trhu jsou různá řešení pro plechovky a menší soudky, ale v Evropě o žádném přenosném nabíjecím výčepu na klasické sudy nevíme. Rádi bychom vybudovali plnohodnotnou konkurenci jiných výčepních zařízení,“ popisuje jeden z bratří Tongelů.
To nicméně bude vyžadovat další finance, jen kickstarterová kampaň na rozjetí velkovýroby nestačí. „Pokud Kickstarter vyjde, čeká nás oslovení investorů,“ vyhlašuje Robert junior. Kromě hledání partnerů totiž bude Durvag řešit ještě finální vývoj, pořízení komponentů a zefektivnění výroby mobilního výčepního zařízení. Veškeré nezbytnosti prý vyjdou na řádově jednotky milionů korun, proto ona snaha přilákat investory.
Každopádně koho myšlenka čerstvého piva v kempu, u vody nebo prostě na cestách láká už teď a mobilní pípu si předobjedná přes crowdfunding, zaplatí za ni zhruba 19 tisíc korun. „Rádi bychom tuto cenu udrželi, ale bohužel tak daleko zatím nevidíme. Výroba určitě nebude levná, ale třeba se nám podaří snížit výrobní náklady na minimum. Nicméně chceme dělat kvalitní produkt a udržet se na podobné částce za každou cenu,“ dodává.
Baterie: 12 V, 48 000 mAh
Výdrž na jedno nabití: až 20 hodin od prvotního nachlazení
Doba prvotního nachlazení: 30 – 40 minut
Rozměry: 24,5 × 44 × 40 centimetrů
Hmotnost: 17 kilogramů
Tlakování: integrovaný bezolejový kompresor (max. 5 bar), volitelně externí CO₂
Připojení sudu: univerzální potravinářské rychlospojky 9,5 mm, kompatibilní se standardním sudem s odděleným vstupem tlaku a výstupem nápoje
Senzorika a regulace: teplota chladicího média, tlak v soustavě, průtok nápoje, stav baterie, automatické řízení tlaku a teploty s nastavitelnou tolerancí
Bezpečnostní funkce: detekce poklesu tlaku bez průtoku (indikace netěsnosti), potvrzení připojení sudu, ochrana proti přepětí a podbití baterie
Otce a sourozence Tongelovy spojuje nejen nápaditý projekt nabíjecího výčepu s akumulátorem, ale i další podnikání. Mají menší firmu zaměřenou na propagaci a na správu sociálních sítí, k tomu ještě obchod s oblečením. „Ale Durvag se snažíme provozovat úplně odděleně,“ vysvětlují. Nicméně navzdory tomuhle souladu byste mezi pěticí tvořenou rodinnými příslušníky a přáteli našli i jeden významný nesoulad.
„Na pivě se v partě – stejně jako zbytek Česka – rozhodně neshodneme,“ říká Robert s úsměvem. „Já osobně piju už jen nealko. Nejradši mám asi Bernarda a Rebela. Matyáš má nejradši Kozla jedenáctku. Kryštof zase Bohéma a Romanovi je to tuším jedno. Táta už pije spíše víno, ale i takový soudek lze do Durvagu samozřejmě připojit,“ popisuje. „Na exotiku si prostě příliš nepotrpíme. Jsme rádi v naší přírodě a hlavně u vody na rybách,“ uzavírá Robert Tongel mladší.