Nejlepší válečný seriál všech dob, jeden z nejlepších seriálů vůbec. Příběh jednotky plné hrdinů slaví 25 let
Bratrstvo neohrožených neboli Band of Brothers vyšlo přesně před čtvrt stoletím. Hitu od HBO se od té doby nic nevyrovnalo.
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„Řekni mi, dědo, byl jsi za války hrdina? A děda řekl: ‚Ne, ale sloužil jsem v rotě plné hrdinů.‘“ Těmi slovy končí Bratrstvo neohrožených neboli Band of Brothers, nejlepší válečný seriál všech dob. A jeden z nejlepších seriálů vůbec. Který právě dnes slaví čtvrt století od premiéry.
Úvod tohoto článku není žádným přeháněním. Bratrstvo neohrožených je na světové databázi IMDB čtvrtým nejlépe hodnoceným seriálem. Na ČSFD dokonce druhým. Žádný z hrstky těch ještě lepších není válečný. Devátého září roku 2001 – jen dva dny před útokem na newyorská dvojčata… – seskočili na stanici HBO parašutisté z roty „E“ 506. pluku 101. výsadkové divize americké armády.
Napříč deseti díly jsme sledovali zrod jednotky, vykování těch nejpevnějších vztahů při náročném výcviku i v žáru boje, jejich hrdinství i nejobyčejnější lidské, či dokonce dojemné okamžiky. Až po srážku s krutostí holocaustu a závěr druhé světové války v Evropě. Za dlouhých pětadvacet let od své premiéry tohle Bratrstvo neohrožených nenašlo přemožitele.
Bralo si to nejlepší z válečných velkofilmů a přidávalo k tomu vyprávění i osobnějších příběhů v delším, seriálovém formátu. Tehdy rekordně velkorysý rozpočet – v přepočtu na dobový kurz téměř pět miliard korun z něj dodnes dělá jeden z nejdražších seriálů všech dob – mu umožnil autenticitu i velkolepost. Však také za vznikem Band of Brothers stáli Steven Spielberg a Tom Hanks, kteří se jen o pár let dřív sešli nad pětinásobně oscarovým snímkem Zachraňte vojína Ryana.
Podobně jako Ryan mělo i Bratrstvo dávku hrdinského amerického patosu, vždy ho ale dokázalo ukočírovat či zmírnit krutou realitou války a ukázkou obětí, které si žádá. Sledovalo skutečné příběhy skutečných parašutistů, z velké části sesbíraných v knize historika Stephena Ambrose, který spolupracoval právě i na Ryanovi. A byl to bezprecedentní hit.
Bratrstvo neohrožených – původní název Band of Brothers mimochodem odkazuje na Shakespearovu hru Jindřich V., v níž takto mladý král označí své věrné vojáky – posbíralo dvacet a proměnilo sedm nominací na Emmy a získalo Zlatý glóbus za nejlepší minisérii. Navíc bylo jedním z prvních zářezů několika budoucích hollywoodských kariér.
Vedle Damiana Lewise, jenž ztvárnil velitele jednotky Richarda Winterse, se v seriálu třeba jen na pár scén objevili Tom Hardy, Michael Fassbender, James McAvoy, Andrew Scott nebo Simon Pegg. Epizodní roli získal populární komik Jimmy Fallon. V seriálu si zahrál i Colin Hanks, syn už zmiňovaného Toma Hankse.
U příležitosti 25. výročí premiéry Bratrstva neohrožených si HBO také přichystalo vzpomínkový dokument. Band of Brothers: Legacy dává nahlédnout do zákulisí vzniku nestárnoucího díla, kvůli kterému například herci prodělali desetidenní výcvik pod vedením válečných veteránů. Na české verzi streamovací služby ho ale (zatím?) nenajdete.
Místo toho ale můžete – kromě výročního znovuzhlédnutí celého Bratrstva – dát šanci jeho pokračovatelům. Prvním duchovním nástupcem Band of Brothers byl taktéž od HBO seriál Pacifik, drsnější, syrovější a méně hrdinský. A před dvěma lety na Apple TV vzlétli Masters of the Air neboli Vládcové nebes, kteří parašutisty i mariňáky zanechali na zemi a vydali se mezi posádky amerických bombardérů.