Chaos kolem OpenAI pokračuje. Má zase nového šéfa, zatímco Sam Altman nastupuje do Microsoftu

V pátek představenstvo OpenAI k překvapení všech odvolalo šéfa firmy a její dosud nezpochybnitelnou hlavní tvář Sama Altmana. Jelikož to způsobilo zásadní rozruch v celém Silicon Valley a také u hlavního investora v podobě Microsoftu, celý víkend se jednalo o tom, proč se tak stalo a co se bude dít. Když už to vypadalo, že se Altman chystá k fascinujícímu návratu do funkce, zvolilo představenstvo OpenAI úplně nového šéfa. Na tuto variantu nakonec přistoupil i ředitel Microsoftu Satya Nadella, který v neděli v noci kalifornského času oznámil, že s OpenAI bude nadále spolupracovat, a hlavně že si Sama Altmana a jeho klíčového kolegu Grega Brockmana stahuje přímo do Microsoftu.

„Jsme nesmírně rádi, že se můžeme podělit o zprávu, že Sam Altman a Greg Brockman se spolu s kolegy připojí ke společnosti Microsoft a povedou nový tým pro pokročilý výzkum umělé inteligence. Těšíme se, že jim rychle poskytneme zdroje potřebné pro jejich úspěch,“ oznámil na sociální síti X Satya Nadella. Právě Microsoft byl v celé sáze, kterou odstartovalo páteční oznámení představenstva, že kvůli ztrátě důvěry odvolává z pozice CEO OpenAI Sama Altmana, zásadním hráčem.

O tomto tahu představenstva neměl Microsoft stejně jako prakticky všichni ostatní tušení, přitom mu patří téměř polovina celé firmy, které v investicích do vývoje a výpočetního výkonu přislíbil přes deset miliard dolarů. Když se pak během víkendu Nadellovi nepodařilo vyjednat možný návrat Sama Altmana do OpenAI, který byl podle informací amerických médií reálně na stole, rozhodl se šéf Microsoftu přistoupit na rozhodnutí představenstva a zařídit se jinak.

Sam Altman a jeho blízký spolupracovník Greg Brockman, který do pátku působil jako prezident a předseda představenstva jednoho z nejsledovanějších startupů poslední doby (a v reakci na Altmanův vyhazovat opustil své funkce taktéž), jsou totiž zcela zásadními postavami světa umělé inteligence, po nichž začala být o víkendu obrovská poptávka. Mluvilo se o tom, že Altman plánuje založit nový byznys, ale nakonec budou s Brockmanem operovat pod křídly Microsoftu.

Pro technologickou společnost z Redmondu, která se díky obřím investicím do OpenAI stala jedním z nejdůležitějších hráčů v oblasti umělé inteligence, zůstává partnerství se samotným OpenAI i stále důležité. „Jsme i nadále odhodláni spolupracovat se společností OpenAI a věříme v náš produktový plán, naši schopnost pokračovat v inovacích, které jsme oznámili na konferenci Microsoft Ignite, a v další podporu našich zákazníků a partnerů. Těšíme se, až se seznámíme s Emmettem Shearem a novým vedením společnosti OpenAI a budeme s nimi spolupracovat,“ doplnil ve svém oznámení Satya Nadella.

Na Emmetta Sheara jako na nového CEO ukázalo v neděli představenstvo OpenAI v čele se spoluzakladatelem firmy Iljou Sutskeverem, který měl být hlavním hlasem pro původní odvolání Altmana z funkce. Mělo docházet k řadě neshod, zejména z pohledu dalšího směřování firmy. Celé OpenAI totiž mělo velmi atypickou strukturu, ve které se propojovala nezisková a zisková část, a docházelo k debatám o tom, jak rychle postupovat v rozvoji umělé inteligence. V OpenAI totiž řeší i její bezpečnost a možné negativní dopady na společnost.

Nový šéf OpenAI spolu s Justinem Kanem v roce 2007 založil streamovací platformu Justin.tv, z níž se později vyklubal Twitch, jejž v roce 2014 koupil za téměř miliardu dolarů Amazon. Shear vydržel ve funkci výkonného ředitele Twitche až do letošního března. Zatím není jasné, zda ve firmě zůstane Mira Murati, technologická šéfka stojící za vývojem nástroje ChatGPT, kterou představenstvo původně jmenovalo do role dočasné CEO, aby ji o pár desítek hodin později nahradilo Shearem.

Očekává se, že Altmana a Brockmana bude do Microsoftu následovat řada kolegů a bude oznámena nová manažerská struktura OpenAI. Ostatně řada zaměstnanců už o víkendu začala hrozit odchodem poté, co se dozvěděli, že byl Altman odejit. Do interního týmu Microsoftu zásadní posily nastupují jen krátce poté, co gigant oznámil vytvoření vlastního AI čipu, který lze použít k trénování velkých jazykových modelů a potenciálně se vyhnout nákladné závislosti na společnosti Nvidia.