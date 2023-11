Můžeš se ve 12 připojit na call? Sam Altman se na něm dozvěděl, že končí v OpenAI. Překvapilo to všechny

Uložit 2

Byl pátek po poledni kalifornského času, když byznysovo-technologickým světem otřásla zpráva, že v čele společnosti OpenAI, která je díky svým pokrokům v oblasti umělé inteligence jedním z nejsledovanějších projektů poslední doby, končí Sam Altman. Zpráva přišla doslova jako blesk z čistého nebe a jak se později ukázalo, byla to skutečně rychlá akce představenstva. Až do pátečního oběda o plánu odvolat dosud nezpochybnitelnou hlavní tvář celého OpenAI věděla patrně jen hrstka lidí. Nic netušil sám Altman, ale ani investoři firmy v čele s Microsoftem, který do OpenAI nalil už miliardy dolarů a patří mu téměř polovina firmy. Z ní už mezitím odešla i další významná postava.

„Sam a já jsme šokováni a zarmouceni tím, co dnes představenstvo udělalo,“ začal svůj příspěvek na sociální síti X (dříve Twitter) pár hodin po oznámení změn Greg Brockman. Ten spolu s Altmanem a dalšími čtyřmi lidmi včetně Elona Muska patřil v roce 2015 k zakládajícím členům OpenAI. Zatímco Sam Altman celou firmu v posledních letech vedl jako CEO, Brockman působil jako prezident a předseda představenstva. Ve své zprávě na sociální síti neskrýval překvapení s tím, že se teprve snaží zjistit, co se vlastně přesně stalo.

Ve třech bodech shrnul alespoň překotné páteční dění, a to z pohledu svého i Sama Altmana, s nímž byl podle všeho v kontaktu. „Včera večer dostal Sam od Ilyi (Ilya Sutskever, spoluzakladatel OpenAI a člen představenstva – pozn. red.) textovou zprávu s žádostí o rozhovor v pátek v poledne. Sam se připojil ke schůzce na Google Meet, kde bylo celé představenstvo kromě Grega (Brockmana – pozn. red.). Ilya Samovi řekl, že ho propouštějí a že zpráva bude brzy zveřejněna,“ popisuje první důležitý moment poněkud neobvykle z pohledu třetí osoby sám Brockman. O devatenáct minut později, ve 12:19 poslal Sutskever zprávu také Brockmanovi, zda si mohou krátce zavolat.

„Ve 12:23 poslal Ilya odkaz na schůzku v Google Meet. Gregovi bylo sděleno, že byl odvolán z představenstva (pro společnost je však životně důležitý a svou roli si ponechá) a že Sam byl propuštěn. Přibližně ve stejnou dobu zveřejnila společnost OpenAI příspěvek na svém blogu,“ pokračuje v popisu situace Brockman. Příspěvkem na blogu myslí oficiální oznámení, v němž v pátek představenstvo OpenAI oznámilo, že „již nemá důvěru ve schopnost Sama Altmana pokračovat ve vedení společnosti OpenAI“. Sám v reakci na to vzápětí oznámil, že z OpenAI taktéž odchází.

„Z toho, co víme, vedení firmy se o tom dozvědělo krátce poté, kromě Miry, která se to dozvěděla večer předtím,“ doplnil ve svém příspěvku Greg Brockman. Mira Murati byla dosavadní technická ředitelka OpenAI, kterou představenstvo jmenovalo po konci Sama Altmana dočasnou šéfkou celé firmy. Rodačka z albánského města Vlorë působí v OpenAI několik let a měla z velké části na starost vývoj nástrojů ChatGPT a Dall-E. Co bude dál a co stojí za náhlým rozhodnutím představenstva, zatím není jasné. Brockmanovo vyjádření je jedním z prvních střípků, které jedna ze stran přináší do hry. Sam Altman na síti X uvedl, že o tom, co bude následovat, bude informovat později.

Klíčovou roli má v celém dění podle dostupných indicií a zdrojů řady amerických novinářů hrát již zmíněný Ilya Sutskever, spoluzakladatel OpenAI, který byl jako člen představenstva odpovědný za omezení společenských škod způsobených vyvíjenou umělou inteligencí. Podle uznávané technologické novinářky Kary Swisher stál ve středu všeho střet právě mezi Ilyou Sutskeverem a Samem Altmanem, respektive jeho blízkým spolupracovníkem Brockmanem.

„Mé zdroje říkají, že v centru dění byl hlavní vědec Ilya Sutskever. Rostlo napětí mezi ním a Samem Altmanem a Gregem Brockmanem kvůli roli a vlivu a on získal představenstvo na svou stranu,“ napsala na síti X Kara Swisher. Podle ní byl zásadním problémem nesoulad v aktuálním rozvoji a dalším směřování OpenAI. Zatímco Altman tlačil na co nejrychlejší vývoj a rostoucí zisky, představenstvo v čele se Sutskeverem bylo pro větší důraz na bezpečnost a opatrnost.

Podle Kary Swisher měl být jedním z posledních bodů, který vyburcoval představenstvo k odvolání Sama Altmana, nedávný OpenAI DevDay. Na první vývojářské konferenci firmy v San Francisku tehdejší šéf OpenAI představoval řadu novinek včetně dalších vylepšení ChatGPT a zpoplatňování některých služeb. Nechyběl ani GPT Store pro aplikace třetích stran po vzoru App Storu. „Vývojářská konference a způsob, jakým byl GPT Store představen, byl zlomovým okamžikem, kdy Altman tlačil příliš daleko a příliš rychle,“ napsala Swisher a dodala: „Vsadím se, že do pondělí bude mít novou společnost.“

O tom, že zpráva o Altmanově konci nepřekvapila jen odbornou veřejnost, ale také třeba největší investory, vypovídá několik dalších reportů amerických médií. Podle magazínu Axios se to měl největší investor OpenAI v podobě Microsoftu, který do firmy vložil miliardy dolarů a jeho nástroje umělé inteligence integruje do vlastních aplikací, dozvědět pouhou minutu předtím, než šlo do světa oficiální oznámení. Microsoft pak v odpoledních hodinách přispěchal s rychlým komentářem svého výkonného ředitele Satyi Nadelly: „S OpenAI jsme uzavřeli dlouhodobou smlouvu s plným přístupem ke všemu, co potřebujeme k realizaci naší inovační agendy, a jsme nadále zavázáni našemu partnerství i Miře a jejímu týmu.“

O ničem dopředu nevěděli ani další investoři OpenAI. Americký magazín Forbes s odvoláním na své zdroje uvedl, že novinky překvapily jak Vinoda Khoslu, který prostřednictvím Khosla Ventures do firmy investoval v roce 2019, tak Reida Hoffmana, spoluzakladatele LinkedInu, jenž byl jedním z prvních investorů a dříve působil v představenstvu OpenAI. Spolu s Hoffmanem v začátcích do rozvoje umělé inteligence pod hlavičkou OpenAI investovali také například Elon Musk nebo Peter Thiel. Šéf Tesly či SpaceX se ale postupně se startupem rozešel a nyní buduje vlastní umělou inteligenci s týmem pod názvem xAI. Součástí je i několik bývalých zaměstnanců OpenAI.

Foto: OpenAI Sam Altman a Satya Nadella, šéf Microsoftu

Debaty o tom, zda Sam Altman se svými kolegy postupoval při vývoji umělé inteligence příliš rychle, se vedou zejména proto, že OpenAI není svým nastavením standardní společnost, jejímž hlavním cílem by bylo pouze maximalizovat zisky a přinášet hodnotu pro akcionáře (na burze zatím není). Jak připomíná The Information, už v roce 2015 bylo Altmanen, Sutskeverem a spol. OpenAI založeno jako nezisková organizace, a to jako protiváha Googlu a dalším ziskovým společnostem, které byly průkopníky v oblasti umělé inteligence a najímaly nejlepší výzkumníky v této oblasti. Spoluzakladatelé OpenAI se obávali, že ziskový motiv bude na úkor bezpečnosti celé lidské společnosti.

V roce 2019 se však stal Sam Altman výkonným ředitelem OpenAI, když přestoupil z pozice šéfa známého startupového akcelerátoru Y Combinator, a pomohl založit ziskový subjekt řízený neziskovou organizací OpenAI, aby mohl získávat peníze od externích investorů, jako je Microsoft, a mít tak například dostatek serverů pro vývoj a trénování co nejlepší umělé inteligence. Řešením měl být limitní strop pro zisky, které by firma generovala pro své akcionáře a investory. Tuto zásadní transformaci podpořil Microsoft, který do OpenAI v roce 2019 investoval závratnou miliardu dolarů a zajistil si také práva na využití jeho technologií ve vlastních produktech.

Microsoft má dnes v OpenAI podle Techopedie podíl ve výši 49 procent. Další akcionáři mají rovněž 49 procent a zbylé procento drží původní nezisková nadace OpenAI, která si má zachovávat svou autonomii. „Inovativní model OpenAI s omezeným ziskem nabízí zajímavou kombinaci výzkumu zaměřeného na poslání a komerčního pragmatismu,“ vysvětloval letos v říjnu ve svém textu portál Techopedia. Představenstvo OpenAI zatím žádné další vyjádření nad rámec včerejšího oznámení nevydalo. V něm mimo jiné uvedlo, že Sam Altman nebyl v komunikaci s představenstvem vždy upřímný, a doplnilo, že chce i nadále držet nastavenou misi: „OpenAI bylo záměrně vytvořeno tak, aby podporovalo naše poslání: zajistit, aby umělá inteligence byla přínosem pro celé lidstvo. Představenstvo je i nadále plně odhodláno tomuto poslání sloužit.“