Vyhazov roku: představenstvo propustilo na hodinu šéfa OpenAI, firmu dočasně povede tvůrkyně ChatGPT

Kdyby tuto zprávu psal William Shakespeare, mohl by konstatovat: Něco shnilého je ve firmě OpenAI. Ostatně to, co společnost vydala v aktuální tiskové zprávě, se ani jinak nedá přeložit – představenstvo na hodinu propustilo spoluzakladatele a šéfa firmy Sama Altmana, který byl její nezpochybnitelnou tváří. Údajně v něj ztratilo důvěru po vnitřní prověrce, kterou si vedení nechalo zpracovat. Startup dočasně povede Mira Murati, dosavadní technologická ředitelka.

Sam Altman se v posledním roce katapultoval do pozice asi nejviditelnější postavy ve světě vývoje umělé inteligence, a to především díky službám ChatGPT a Dall-E, které jím vedená společnost OpenAI vypustila postupně pro veřejnost. Někdy sice jeho názory na to, jak bude vypadat koexistence lidí s roboty s umělou inteligencí, působily strašidelně, firma pod ním ale násobně zvedla svou valuaci, a to ze 30 miliard dolarů před rokem na nynějších až 90 miliard dolarů.

O to větším šokem je, co nyní oznámilo širší vedení OpenAI: „Smyslem OpenAI vždy bylo, aby obecná umělá inteligence sloužila všemu lidstvu. Této misi je vedení společnosti nadále plně oddáno. Děkujeme Samovi za to, jak moc přispěl k tomu, kde nyní OpenAI je. Současně si ale myslíme, že je na čase, abychom se posunuli dál.“ Na jiném místě tiskové zprávy se píše o tom, že Altman prý nebyl tak docela upřímný v komunikaci se svými nadřízenými, kteří zastupují akcionáře firmy, a ti že mu proto už nemohou věřit.

Altman není sám, kdo končí, protože z postu prezidenta byl odvolán i další spoluzakladatel Greg Brockman. Naopak směrem nahoru se v hierarchii posune Mira Murati, dosavadní technologická ředitelka firmy a dáma, která měla z velké části na starost vývoj nástrojů Chat GPT a Dall-E. Právě ona bude zastávat funkci dočasné CEO, přičemž o plnohodnotném nástupci se má rozhodnout v následujících měsících.

Největším akcionářem v OpenAI je společnost Microsoft, která do firmy investovala miliardy dolarů, drží v ní zhruba poloviční podíl a její nástroje postupně integruje do svých služeb a programů, jako je kancelářský softwarový balík Office nebo vyhledávač Bing. „Máme s OpenAI dlouhodobé partnerství a Microsoft plně důvěřuje Miře a jejímu týmu, že dokáží zákazníkům dodat umělou inteligenci nové generace,“ prohlásil mluvčí Microsoftu Frank Shaw.

Otázkou nyní je, co zpráva o okamžitém odchodu Sama Altmana udělá s valuací OpenAI. Na trhu startupů zaměřených na umělou inteligenci je nicméně v posledních měsících hodně intenzivní nálada a investoři na něj hrnou další a další miliardy dolarů. Například Google teď slíbil dvě miliardy startupu Anthropic.

Spoluzakladatelem OpenAI byl v roce 2015 Elon Musk, který se ale postupně se startupem rozešel a nyní buduje vlastní umělou inteligenci s týmem pod názvem xAI. Jeho součástí je několik bývalých zaměstnanců OpenAI. Muska s Altmanem nyní pojí nejen to, že jsou oba dost skeptičtí k tomu, co umělá inteligence může lidstvu způsobit, ale i že už ani jeden v OpenAI nejsou aktivní…