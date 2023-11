Jak nedělat firemní puč? Zeptejte se v OpenAI: Třetí šéf za tři dny, chaos a snahy, ať se Altman vrátí

Uložit 0

Dění v OpenAI, který patří k nejhodnotnějším startupům světa, aspiruje na jednu z nejkurióznějších byznysových eskapád Silicon Valley. A nepochybně vydá na románové zpracování. Páteční vyhazov Sama Altmana dal do pohybu události, které mají potenciál zakymácet celým oborem vývoje umělé inteligence. A zapsat se do učebnic toho, jak nedělat korporátní puče. Přes víkend představenstvo OpenAI vyjednávalo s Altmanem, zda by se nevrátil, aby po zmatené sérii rozhovorů oznámilo dalšího, v průběhu tří dní už třetího šéfa – exředitele herní platformy Twitch Emmetta Sheara.

Ani ne 48 hodin poté, co představenstvo OpenAI odvolalo s okamžitou platností Sama Altmana z postu výkonného ředitele firmy, s ním začalo jednat o tom, že by se… vrátil zpátky. Ještě v pátek v tiskovém prohlášení přitom pětičlenné vedení zmínilo, že v něj ztratilo důvěru a že mu vadí neupřímná komunikace. Během soboty se mu to však rozleželo v hlavě.

I když – spíš na něj nastoupili investoři, kteří v minulých letech poslali do OpenAI miliardy dolarů a najednou zjistili, že by z nich také nemuseli nic mít. O tom, že Altman má odejít, se totiž dozvěděli jen o málo dřív než veřejnost. Jak je to možné? Kvůli velmi atypické struktuře firmy, kterou si paradoxně prosadil sám Altman.

V roce 2015 vzniklo OpenAI jako neziskový projekt, jehož ambicí bylo dát nový směr a drajv trochu stagnujícímu vývoji obecné umělé inteligence. U startu byli kromě Sama Altmana, tehdy ředitele akcelerátoru Y Combinator, a Grega Brockmana, technického šéfa Stripu, ještě Elon Musk, jeho dávní kumpáni Reid Hoffmann, zakladatel LinkedInu, a investor Peter Thiel a také elitní datový vědec Ilja Sutskever.

Musk opustil OpenAI v roce 2018, protože se mu nelíbilo, že se ubírá příliš komerčním směrem a dostatečně nezohledňuje civilizační otázky. A to je i důvod nynějších rozbrojů – mezi Altmanem a Brockmanem na jedné straně a Sutskeverem na druhé. Pro lepší pochopení je ale třeba znát, jak OpenAI funguje.

Původně to byla spíše výzkumná laboratoř. Jenže jak postupem času rostla potřeba dalšího a dalšího výpočetního výkonu, s jehož pomocí by mohli inženýři startupu trénovat své modely, rostla i jeho finanční náročnost. Musk už nechtěl přisypávat další peníze a podobně na tom byli i jiní kapitalisté, kteří mu pomáhali s rozjezdem včetně cloudového gigantu Amazon Web Services.

Vznikl proto plán otevřít komerční rameno OpenAI, jež by výhledově mohlo některé služby nabízet jiným firmám a tím si vydělávat na výzkum. Takhle se k Altmanovi a spol. dostal Microsoft, který nahradil Amazon v roli dvorního poskytovatele výpočetního výkonu.

Současně s tím ale Altman s kolegy prosadil, že byznysová odnož OpenAI nebude nijak podléhat investorům ani komerčním partnerům a že její CEO bude plně odvolatelný širším vedením mateřského, neziskového OpenAI. Takže Microsoft, který v obchodní divizi startupu drží téměř polovinu a vkládá do ní miliardy dolarů, nemá formálně jak si prosadit, kdo jí bude velet.

Až do pátku to nebyl problém, který by někdo řešil. Jenže v pětičlenném představenstvu, jehož šéfem byl spoluzakladatel OpenAI Sutskever, v posledních týdnech převážil názor, že firma se začíná až příliš zpronevěřovat tomu, kvůli čemu vznikla – a to je vývoj bezpečné a pro lidstvo prospěšné umělé inteligence.

Sutskever si podle zpráv amerických médií čím dál víc myslel, že nekontrolované pronikání služeb jako ChatGPT do nových a nových oborů působí přesný opak. Na svou stranu získal další členy vedení a ti pak souhlasili, že Altmana na hodinu během rutinního callu vyhodí a spolu s ním že sesadí z postu prezidenta i jeho spojence Brockmana. To se jim i povedlo a v pátek novinky o hektickém dění v OpenAI obletěly celý svět.

Šéfovské pravomoci v pátek převzala technologická ředitelka společnosti Mira Murati a na malou chvilku se zdálo, že to tak i zůstane. Jenže Sutskever s kolegy o svém poněkud naivním plánu nikoho neinformovali. Například CEO Microsoftu Satya Nadella podle Bloombergu neuvěřitelně zuřil, když se to dozvěděl. Jelikož do OpenAI přislíbil poslat přes deset miliard dolarů, žádný div.

A tak se rozpoutalo intenzivní vyjednávání všech se všemi. Altman s Brockmanem vypustili zprávu, že zvažují založit nový startup. Na jejich podporu začali výpověďmi hrozit desítky zaměstnanců OpenAI. Orodovat za jejich návrat se rozhodla i Mira Murati s dalšími pozůstalými manažery a do toho jiné startupy a firmy ze Silicon Valley vyhlásily hon na pracovníky OpenAI, kterých je kolem sedmi set.

To vše jen během necelých 48 hodin. I Sutskeverovi došlo, že asi přestřelili. A moc dobře to věděl i Altman, který si podle zpráv třeba na portálu The Information situaci veskrze užíval a všelijak zvyšoval svou cenu. V neděli odpoledne se například s Brockmanem spektakulárně objevili v sídle OpenAI s visačkami hostů a na sociální síť X k tomu napsal: „Poprvé a naposledy tady oblékám něco takového.“

first and last time i ever wear one of these pic.twitter.com/u3iKwyWj0a — Sam Altman (@sama) November 19, 2023

Nejsložitější část vyjednávání o tom, za jakých podmínek se Altman vrátí, se týkala logicky dalšího fungování nejvyšších pater firmy. Jeho podmínka, se kterou panoval obecný souhlas, byla, že ti, kdo jej odvolali, odejdou. A na tom se prozatím jednání zasekla. Sutskever, který oborové ostruhy získal u průkopníka umělé inteligence Geoffreyho Hintona na univerzitě v Torontu, měl souhlasit s vlastní rezignací, nejasnosti se týkaly toho, kdo budou nástupci. V novém nejvyšším orgánu by se mohly objevit Bret Taylor, který dříve působil v Metě či Twitteru, zakladatel Airbnb Brian Chesky nebo vdova po Stevu Jobsovi Laurene Powell Jobsová.

Jenže stávající širší vedení udělalo uprostřed hektických vyjednávání další nečekaný krok, který zmatky roztočil do ještě větších obrátek. Sutskever předstoupil v neděli večer před zaměstnance a prohlásil, že Altman se do OpenAI nevrátí a že novým dočasným šéfem má být exšéf a spoluzakladatel herní platformy Twitch Emmett Shear. Proč další změna, ve kterých se už málokdo vyzná a která dál prohlubuje nejasnosti? Protože Murati se přes víkend postavila na stranu Altmana.

Otázkou samozřejmě je, jakou relevanci ještě počínání Sutskevera a spol. má, když je zřejmé, že klíčová část firmy stojí za Altmanem a případně jej bude následovat, takže by z OpenAI mohla zůstat jen prázdná schránka. V útrobách firmy vyvolaly dřívější informace o tom, že by se Altman mohl vrátit, vlnu nadšení. Aby ne – od chvíle, kdy OpenAI převzal v roce 2020 jako výkonný ředitel, z ní postupně vybudoval nejhodnotnější a nejsledovanější startup světa. A jen co jej nuceně opustil, propadla se firma do chaosu.

Navíc jde o spoustu, ale opravdu spoustu peněz – na začátku letošního roku mělo OpenAI hodnotu 30 miliard dolarů a nyní, když Altman vyjednával nové financování, se už vyšplhala k 90 miliardám. Někteří z prvních zaměstnanců, kteří drží drobné majetkové podíly, by díky tomuto investičnímu kolu mohli pořádně zbohatnout.

To je ale teď všechno nejisté a moc dobře to vědí i konkurenti, kteří se předhání, aby OpenAI oslabili. Z firmy se v posledním roce stal etalon rychlého rozvoje umělé inteligence, který se snaží dohnat mnoho konkurentů a na tomto byznysovém poli je hodně rušno. Právě proto kdo může, láká lidi z OpenAI k sobě.

Paradoxem je, že ani Sutskever, ani Altman, ani Brockman v OpenAI žádný majetkový podíl nemají. Záměrně nechtěli být na rozvoji společnosti finančně zainteresovaní, aby je to nelákalo zatahovat ji do příliš komerčních vod.

To ale Samu Altmanovi zřejmě nebránilo, i přes zjevnou skepsi k tomu, co by mohl neřízený rozvoj umělé inteligence způsobit, podnikat nové a nové byznysové výpravy – ostatně chystal se vstoupit i na pole hardwaru a nedlouho před nynějším vyhazovem v Saúdské Arábii jednal se SoftBank o výrobě speciálního čipu pro umělou inteligenci, který by šel přímo proti Nvidii.