Chirurg-podnikatel, šlechtic a investor na jednom pódiu. Promluví o tom, jak rozvíjet Liberecký kraj
Na Libereckém podnikatelském a investičním fóru vystoupí Tomáš Šebek, Constantin Kinský či Milan Zemánek a další osobnosti z regionu.
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Chirurg, který loni prodal svou telemedicínskou firmu, šlechtic hospodařící na tisících hektarů lesů a investor stojící za konsolidací českého gastra. Ti všichni vystoupí 30. září v Liberci na druhém ročníku Libereckého podnikatelského a investičního fóra LIPIF, které má ambici posouvat celý severočeský region kupředu. Stojí za ním poradenská společnost Liftia Tomáše Moravy, který firmám radí s akvizicemi, nástupnictvím i přípravou vstupu na burzu. Právě nástupnictví je podle něj důležitým tématem.
„Hlavně v regionech vidím spoustu byznysmenů, kteří jsou zvyklí makat, ale nemají nástupce. Snažím se jim rozšířit obzory, kudy se vydat dál,“ popisoval nedávno Morava práci s majiteli firem, kteří v prodeji vidí jedinou cestu ven. Program v Kulturním centru Vratislavice 101010 má čtyři bloky: vzdělávání a inovace, umělou inteligenci a digitalizaci, financování a kapitálové trhy a rodinné podnikání. Hlavní přednášku obstará Tomáš Šebek, chirurg a zakladatel projektu uLékaře.cz dotáhl na konci roku 2025 svou firmu ke stamilionovému prodeji.
V Liberci má mluvit o tom, proč je zdraví strategická hodnota pro celé firmy, ne jen osobní věc. „Na konci se počítá hlavně profit a ten zařídí zaměstnanci, jen pokud jsou zdraví na duši i těle,“ říkal letos v lednu. Do debaty o financování či kapitálových trzích se připojí také ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic či Milan Zemánek z investiční skupiny Miton. Ten nedávno popisoval, jak po letech investic do gastronomie spojil osm firem, s nimiž obsluhuje šest tisíc podniků a souhrnné tržby přesahují čtvrt miliardy. Poslední blok dne patří rodinnému podnikání a otevře ho Constantin Kinský přednáškou Rodinné podnikání jako závazek, ne jako výhra. Vstupenky na konferenci se prodávají od 1 490 korun.