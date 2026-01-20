Stamilionový deal, který zařídil plechový zadek. Za firmu jsme se i modlili, teď máme křídla, říká Tomáš Šebek
Jako chirurg dál operuje, jako podnikatel teď Tomáš Šebek dotáhl svůj projekt uLékaře.cz k velkému prodeji. A popisuje, v čem tkví jeho úspěch.
Pokud se Tomáš Šebek pro něco rozhodne, jen těžko mu to vytlučete z hlavy. „Jeden kamarád kdysi řekl, že když mě někdo vyhodí dveřma, vrátím se oknem a budu se vracet tak dlouho, dokud nedosáhnu svého. A měl pravdu,“ směje se osmačtyřicetiletý chirurg a podnikatel v jedné osobě. Ve své kariéře se nevzdal mnohokrát, zažil náročné humanitární mise na Haiti nebo v Jemenu, ale zdaleka nejvíc svou zarputilost ukazuje v podnikatelském dobrodružství. Svůj projekt uLékaře.cz totiž po deseti letech a trnité cestě dotáhl ke stamilionovému prodeji. Ale jeho mise tím zdaleka nekončí.
Na konci loňského roku oznámila společnost uLékaře.cz strategické partnerství se skupinou Mavie, evropským lídrem v oblasti holistické zdravotní péče. Ta podle informací CzechCrunche koupila sedmdesátiprocentní podíl řádově za střední stovky milionů korun. Mavie je součástí pojišťovací skupiny Uniqa a provozuje v Rakousku, Německu a zemích střední a východní Evropy firemní zdravotní služby, vlastní síť soukromých zdravotnických zařízení a poskytuje telemedicínu i domácí péči.
Pro uLékaře.cz to znamená přístup k novým trhům, kapitálu pro další růst a integraci do širšího ekosystému zdravotních služeb. Třicetiprocentní podíl si ponechala zakladatelská skupina MED21 v čele s Tomášem Šebkem a někteří investoři včetně Jiřího Hlavenky nebo Ondřeje Bartoše. Právě ti spolu s několika dalšími známému chirurgovi kdysi svěřili peníze, byť věděli, že to je běh na dlouhou trať.
Chirurg i podnikatel?
„Když jsme uLékaře.cz zakládali, stáli jsme na pionýrské myšlence, že digitální přístup dokáže zásadně změnit způsob, jak lidé i firmy řeší zdraví. Partnerství s Mavie je dalším logickým krokem na této cestě, kde ve výhledu několika let stojí vedle milionu uživatelů i miliardová firma. Dává nám to křídla,“ říká Šebek. Cesta k tomuto dealu ale nebyla snadná a v jeden moment měl celý projekt namále. Zakladatel však – jak je jeho zvykem – vydržel.
Těžká rozhodnutí musel dělat Tomáš Šebek celou kariéru. Třiadvacet let pracuje jako chirurg, specializující se na kolorektální chirurgii, dnes jednodenní, a do toho v oblasti zdravotnictví buduje technologické firmy. „Kolegové v nemocnici mě přesvědčovali, ať se oboru věnuju na sto procent, že jednoho dne budu špičkový kolorektální chirurg. Z druhé strany mi kolegové z byznysu říkali, ať se na medicínu vykašlu a jdu naplno podnikat. Já tomu vždy odolal,“ vzpomíná.
Dnes je přesvědčený, že tenhle neobvyklý hybridní model funguje. Po dvacetileté štaci v českých i zahraničních nemocnicích působí třetím rokem působí jako chirurg v Centru jednodenní péče berounské nemocnice, kde se věnuje zejména jednodenní chirurgii. A neustále pendluje mezi pražským Karlínem, kde pracuje na soukromé klinice Mediendo zaměřené na endoskopickou diagnostiku a terapii onemocnění trávicího traktu, a nedalekou Balabenkou, kde sídlí tým uLékaře.
Před deseti lety tento projekt vznikal jako magazín o zdraví a postupně se rozšiřoval o poradenskou část. Jenže časem se ukázalo, že jen samotný magazín a poradenství se nedá smysluplně monetizovat. „Zjistili jsme, že když chcete někomu kvalifikovaně radit, je to sice záslužná činnost, ale náklad bude vždy převyšovat příjmy. Ekonomicky to nevycházelo,“ popisuje Šebek.
Rok 2016 přinesl existenční krizi. Na pozici CEO se vystřídalo několik lidí, nakonec se tam vrátil sám zakladatel, ale vše zašlo až do situace, kdy firma neměla na výplaty. Tomáš Šebek tehdy vyložil karty na stůl a kolegům řekl, že zcela pochopí, pokud si raději najdou jistější místo jinde. „Byli to špičkoví odborníci, práci by si našli hned,“ vzpomíná. Tehdy všech sedm statečných zůstalo a každé ráno začínali schůzkou, které říkali modlitba za uLékaře.cz.
„Fakt se to tak jmenovalo – regulérně jsme to měli v Google kalendáři. Probíhaly každý den, byla to taková desetiminutovka. Zkoušeli jsme si během nich vysvětlit, co všechno je špatně, čeho se bojíme. Zároveň nás to stmelilo,“ popisuje dnes již s úsměvem rodák z pražského Karlína, který aktuálně žije v Brdech. Modlitby trvaly pár týdnů a nakonec skutečně splnily svůj účel – tým uLékaře totiž vymyslel novou strategii, která projekt zachránila.
Místo modelu, kdy by si službu platili koncoví uživatelé, se rozhodli jít více naproti korporátní klientele a jejich potřebám. Koncovým uživatelem jejich poradenské služby sice nadále jsou zaměstnanci, ale plátcem je zaměstnavatel. Šebek a spol. rychle zjistili, že tudy povede cesta, když se jim začaly rýsovat první kontrakty a zájem ze strany firem narůstal.
Zdraví znamená profit
Podle několikanásobného účastníka humanitárních misí pod hlavičkou organizace Lékaři bez hranic to celé dávalo smysl, protože firmy přesně ví, že nemohou být dlouhodobě udržitelné, pokud budou mít nemocné zaměstnance. „Proto do toho investují spoustu energie, peněz a know-how, protože to je podstata komerčního subjektu. Na konci se počítá hlavně profit a ten zařídí zaměstnanci, jen pokud jsou zdraví na duši i těle,“ říká.
S novou strategií zároveň přišlo utlumení marketingu směrem k široké veřejnosti. „Do určité míry mi to bylo líto, protože jsme dál dělali skvělé věci, ale už o nich nebyl takový důvod hovořit. Nebyl důvod se srovnávat třeba s jinými telemedicínskými službami, které byly zaměřené na koncového uživatele,“ vysvětluje Šebek. Několik let tak o projektu uLékaře nebylo na rozdíl od jeho začátku prakticky vůbec slyšet.
Firma sice nalezla byznysový model, který dával smysl, ale pořád potřebovala kapitál na další rozvoj, než by se dostala do černých čísel. Tomáš Šebek začal oslovovat investory. „Byl to asi padesátý první pitch, který mi vyšel, respektive že mi tehdy někdo spíš vůbec uvěřil,“ vzpomíná na rok 2017. Do projektu s prvními investory Petrem Staňkem a Martinem Paličkou z Etnetery nakonec přivedl i další, známé investory jako Ondřeje Bartoše, Ondřeje Fryce, Martina Rozhoně nebo Leoše Navrátila.
Investoři do projektu vložili řádově jednotky milionů korun, jak ale Tomáš Šebek s úsměvem přiznává, byla to z jejich strany do velké míry spíše taková dobročinnost. „Dali mi často své soukromé peníze, ať se ukážu, ale sami tomu asi úplně tolik nevěřili. Nesmírně si toho vážím, hlavně že nám darovali svůj čas a zkušenosti a pomohli nám přežít a vyrůst. Tehdy to pro nás bylo extrémně důležité,“ říká zakladatel.
Musíš mít fakt plechový zadek, aby sis to vyseděl. Je to o opravdu velké trpělivosti.
Šebkova zarputilost se vyplatila. Firma postupně rostla, získávala nové klienty mezi velkými korporacemi. Dnes služba uLékaře.cz i pod mezinárodní značkou Soulody.com kombinuje online lékařské poradenství, koordinaci zdravotní péče a digitální prevenci. K platformě má přístup přes 150 tisíc zaměstnanců z více než 270 firem v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Mezi klienty patří ČEZ, Česká spořitelna, IKEA, Tesco, Johnson & Johnson, Deloitte, EY, Kaufland, Komerční banka, Mastercard nebo T-Mobile.
Ekonomicky soběstačnou se firma stala teprve před dvěma až třemi lety. A minulý rok výsledkově výrazně překonala svůj plán. Původně počítala se ziskem EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) kolem dvanácti milionů korun, nakonec se vyšplhal na sedmnáct milionů. V obratu pak meziročně vyrostla o více než třicet procent. V opakující se měsíčních tržbách eviduje meziroční růst dokonce o 55 procent. Začátek letošního roku už prý nyní značí další prudký růst.
Kniha jako byznys?
O tom, co vedlo k úspěchu ve velmi konzervativním zdravotnickém prostředí, má Tomáš Šebek jasno: „Musíš mít fakt plechový zadek, aby sis to vyseděl. Je to o opravdu velké trpělivosti a o mnoha ústrcích na cestě. Bombardovala nás odborná komunita, za neustálé mluvení o digitalizaci prevence a medicíny jsme dostávali sodu, za těch deset jsme si zažili hodně.“
Jak se byznys rozjížděl, začal tým uLékaře.cz hledat strategického partnera pro další růst, a to i s výhledem na expanzi na další trhy. S Mavie se uLékaře.cz bavil již delší dobu a nakonec se pod vedením svého CEO Martina Pospíšila pustili do jednání o větším propojení. Po celoročních debatách se celý deal uzavřel v prosinci. Mavie koupilo ve firmě sedmdesát procent a v následujících letech by na základě nezveřejněných podmínek mohlo ovládnout i zbylých třicet procent.
„Chceme dál růst, expandovat alespoň do několika dalších zemí a ideálně se stát miliardovou firmou,“ hovoří Tomáš Šebek o tom, kam by celý projekt rád dostal s ohledem na valuaci počítanou v českých korunách. Současný deal prý uLékaře.cz ohodnotil na vyšší stovky milionů a jeho zakladatel je přesvědčen, že pokud bude pokračovat v současné trajektorii, měl by tento cíl naplnit.
Peníze přitom nejsou to, co Šebka v podnikání primárně pohání. „Už tři roky si ze svých firem žádnou odměnu nevyplácím,“ říká. Ostatně i všechny prostředky získané z aktuálního prodeje buď vložil zpátky do firmy nebo využil na vyplácení některých odcházejících investorů a společníků. Vedle své chirurgické praxe se živí tím, že dále rozvíjí svou skupinu MED21, přednáší ve firmách například do řízení společností přenositelnou zkušenost z válečných konfliktů, kterých se účastnil v rámci svého humanitárního angažmá, a také vydává knihy.
Čtyři knihy vydal mezi lety 2013 až 2019 o svých misích s Lékaři bez hranic, kdy pomáhal na Haiti, v Afghánistánu, v Jižním Súdánu a Jemenu. Nejúspěšnějším se ale stal jeho nejnovější knižní počin. Předloni vydal knihu s titulem Objektivní nález, již se prodalo více než 60 tisíc kopií. Takové číslo ji řadí mezi největší tuzemské bestsellery.
„Myslím si, že tahle už opravdu reálně vydělá nějaké peníze. O předchozích jsem takto neuvažoval. Teď jsem si ale řekl, že si zase vyzkouším něco nového a udělám to opravdu jako byznys. Bylo za tím spousta práce, ale primárně dobrá myšlenka nakonec vždy přinese i profit,“ věří Tomáš Šebek. Další knížku zatím nepíše, ale na chirurgii ani v byznysu se dál určitě nudit nebude. Cíle jsou dané a jasné je i to, že až narazí na nějakou překážku, určitě ho nezastaví.
Ostatně svou byznysovou zarputilost si přinesl i právě z lékařských misí. „Když jste na frontové linii, děláte triáž pacientů a musíte se mimo jiné občas i rozhodnout, koho můžete zachránit a koho už ne v situaci, kdy byste za normálních okolností mohli pečovat o všechny. Jednoduše proto, že nemáte dostatek lidí a prostředků. To vás zocelí. Když pak v byznysu řešíte, že třeba musíte přes noc sehnat pět milionů, abyste přežili, tak si říkáte, že je to proti tomu vlastně pohoda,“ dodává.