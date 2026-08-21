Umění –  – 1 min čtení

Chtěl vzdát poctu otci i neprávem opomíjenému malíři. Václav Černoch otevřel v centru Prahy novou galerii

Po svém otci zdědil obraz tehdy pozapomenutého Ivana Sedliského. Z jednoho plátna vyrostla sbírka 115 děl a jedinečná výstava na Starém Městě.

Markéta VeseláMarkéta Veselá

sedlisky_13

Foto: Ivan Sedliský Gallery

sedlisky_25
sedlisky_24
sedlisky_23+9
sedlisky_22
sedlisky_21
sedlisky_20
sedlisky_19
sedlisky_18
sedlisky_17
sedlisky_16
sedlisky_15
sedlisky_14
0Zobrazit komentáře

Baví vás CzechCrunch?

Vídejte ho na Googlu častěji.

Preferovat

Na konci 60. let minulého století koupil Antonín Černoch ženský portrét od Ivana Sedliského. Obraz pak léta visel v jejich obýváku v Chebu. Po otcově smrti ho zdědil syn Václav, spolumajitel developerské skupiny Skyhill, a v náročném období života pro něj plátno získalo nový rozměr spojený s otcem i rodinnou pamětí. Právě tehdy začal pátrat po dalších Sedliského dílech a postupně je vykupovat. Z jednoho obrazu na zdi tak vyrostla sbírka, která dnes čítá 115 pláten a poprvé je teď k vidění v ucelené podobě.

Václav Černoch otevřel na začátku léta v pražské Michalské ulici stálou expozici s názvem Ivan Sedlisky Gallery, která vznikla ke 100. výročí malířova narození. Ivan Sedliský, vlastním jménem Ivan Kopřiva, vystudoval pražskou AVU u profesora Vratislava Nechleby, u něhož později působil i jako asistent. Proslul ženskými portréty, maloval ale i monumentální figury a velkoformátové cykly věnované hercům, malířům, městům nebo automobilovým závodníkům. Vystavoval i v Nizozemsku, Francii nebo Kanadě a jeho díla se dostala do řady soukromých sbírek.

Jeho tvorba ale záměrně stála mimo hlavní proudy své doby. Zatímco řada současníků v 60. letech směřovala k abstrakci a konceptu, Sedliský zůstal u figury a lidské tváře. Typická je pro něj vícevrstvá olejomalba, místy s příměsí skutečného písku, která plátnům dodává hloubku připomínající fresku. Svůj přístup označoval pojmem metarealismus a formuloval k němu i vlastní teorii. A právě tato nezařaditelnost byla nejspíš jedním z důvodů, proč se po roce 1989 z uměleckohistorické debaty vytratil. Galerie bude otevřená do ledna 2028 a vstup je zdarma.

Nepřehlédněte:

Související témata:Václav ČernochIvan Sedliský
Přejít do diskuze