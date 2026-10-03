Zapomeňte na klasickou klávesnici. Google v Japonsku zvyšuje produktivitu podivným běžeckým pásem
Více produktivity za méně pohybu, slibují její autoři. Google představil klávesnici, kterou ale doma rozhodně nechcete.
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Místo hledání písmen na statické ploše si uživatelé jednoduše počkají, až k nim to správné samo přijede. Japonská pobočka Googlu představila netradiční koncept klávesnice Gboard, která funguje jako nepřetržitý dopravníkový pás. Podle technologického serveru Android Authority tak vývojáři s nadsázkou řeší jeden z hlavních „problémů“ dnešních klávesnic: nutnost neustále pohybovat rukama.
Bizarní gadget si v obchodě nekoupíte. Google nicméně zveřejnil všechny technické nákresy a plány zdarma jako open source, takže si ho může doma postavit každý dostatečně odhodlaný kutil. Pás má 29 rotujících kláves, a pokud vám jeden nestačí, Google rovnou doporučuje postavit dva. Pracovní plocha se tím zdvojnásobí a každá ruka dostane vlastní pás. Společnost svůj vynález s nadsázkou označuje za „koperníkovskou revoluci v zadávání textu“.
Představení podivného hardwaru navazuje na recesistickou tradici japonského Googlu. Ten od roku 2021, kdy firma celosvětově upustila od klasických aprílových žertů, přichází s podobnými nápady při jiných příležitostech. Tentokrát si vývojáři vybrali 1. říjen. Zápis 10/1 totiž v americkém formátu připomíná standardní rozložení počítačové klávesnice, která má podle příslušné normy 101 kláves.