Architekt postavil apartmány na horách. Vidíme na Klínovec, ekonomika ale vychází hůř než v Praze, říká
Architekt Jan Bek popisuje vznik projektu 2Peaks, provoz horských apartmánů i důvody, proč je investování v Praze podle něj jednodušší.
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U tohoto jídelního stolu nemusíte hledat, kam se dívat – stačí vzhlédnout k oknu. V jednom apartmánu jeho střed míří přesně na Klínovec, v druhém na Fichtelberg. Architekt Jan Bek, zakladatel ateliéru BekArch, chtěl, aby výhled nebyl jen hezkým doplňkem, ale rovnou součástí návrhu domu. V Loučné pod Klínovcem tak v rámci projektu 2Peaks vznikl dvojdům se šesti apartmány, který dnes slouží majitelům i ke krátkodobým pronájmům.
Příběh začal v roce 2020, kdy Bekův kamarád přišel s možností koupit parcelu od společné známé. „Řekl mi, že jde o jednu z posledních nezastavěných parcel v Loučné pod Klínovcem, s výhledem do údolí a na oba zmíněné vrcholy,“ vzpomíná architekt s tím, že název projektu odkazuje právě na tuto dvojici hor. Následovaly více než dva roky projektování a povolování, stavba začala v roce 2023 a hotová byla v létě 2025.
Výsledkem není jedna masivní horská vila, ale dvojdům, který zapadá do tradice krušnohorské architektury. Uvnitř se ukrývá šest apartmánů o velikosti 103 až 110 metrů čtverečních, všechny v dispozici 3+kk. V podzemním podlaží jsou garáže, společenské zázemí, kolárna a lyžárna. Celá stavba vyšla na střední desítky milionů korun.
Exteriér s interiérem propojuje jednotný přístup k materiálům. Fasádu ze sibiřského modřínu doplňují dole plech a gabiony, nahoře pak falcovaná střecha. Na fasádě se střídají dvě šířky dřevěných prken a stejný motiv se objevuje také na terasách, stropech a ve společných prostorách. Kvůli drsnému klimatu a silnému větru nebylo možné použít venkovní žaluzie ani jiné stínění. Architekti proto sáhli po velkoformátových termosklech, která omezují přehřívání a zároveň nechávají vyniknout okolní krajinu.
Pro Beka nešlo o premiéru v roli investora ani provozovatele nemovitostí – realitám se věnuje také mimo své architektonické studio. „Přes LB Estate už máme několik nemovitostí,“ říká s odkazem na firmu, kterou spoluvlastní s kamarádem. V portfoliu mají například nebytový prostor vzniklý přestavbou starých pekáren ve vnitrobloku ve vršovické Sevastopolské ulici nebo další nemovitosti v Karlových Varech.
Právě 2Peaks nicméně považuje za projekt, kterému osobně věnoval nejvíc pozornosti od začátku až do konce. Důvod je prostý – do Krušných hor pravidelně jezdí. Jednou za dva týdny nebo jednou za měsíc tam tráví víkendy s rodinou, takže může dům používat stejně jako jeho hosté. „Osobní prožitek je nejdůležitější,“ podotýká z pohledu architekta. Zpětnou vazbu od klientů dostává u každého projektu, ale tady si může jednotlivé detaily průběžně ověřovat na vlastní kůži.
První rok provozu mu zároveň ukázal, že horský apartmán není jen menší verze městského ubytování. Největší rozdíl vidí ve správě. Zatímco v Praze je podle něj snadné najít úklid nebo prádelnu, v horách je poskytovatelů podobných služeb méně a správce musí všechno dobře koordinovat. „Můžete udělat nejkrásnější apartmány pod sluncem, ale pokud tady servis nebude dobrý a správa nebude dobrá, tak projekt trpí,“ vysvětluje.
Příroda v obsazenosti hraje tu největší roli.
Druhou komplikací je sezónnost. Leden a únor patří podle Beka k nejsilnějším měsícům, zatímco březen už dokáže překvapit výrazně nižší návštěvností. Přitom právě tehdy jsou podle něj podmínky na horách často velmi dobré. Duben pak označuje za téměř mrtvý měsíc a letní sezóna se znovu rozjíždí od května. Přibližně 90 procent hostů 2Peaks navíc tvoří podle jeho zkušenosti cizinci, především Němci.
Právě léto dává Bekovi na horách největší smysl. Místo plných sjezdovek popisuje klidné stezky, cyklistiku, běh nebo turistiku. Zároveň si ale uvědomuje, že se okolí rychle mění a že na Klínovci, v Loučné pod Klínovcem i dalších obcích přibývá nová výstavba. Podle něj tak Krušné hory stojí na hranici mezi místem s dobrou infrastrukturou a lokalitou, která může postupně přitahovat stále více návštěvníků.
Zároveň Bek otevřeně říká, že při srovnání s Prahou mu vycházejí hory ekonomicky hůř. Náročnější je podle něj nejen samotný provoz, ale především hledání dostatečné obsazenosti mimo hlavní sezónu. Do toho vstupuje počasí, které může během několika dní změnit výsledek celé sezóny. Pokud před Vánoci nepřijde sníh, horské ubytování může přijít o část nejžádanějšího období. V létě je zase důležitá předpověď na víkend.
„Příroda v obsazenosti hraje tu největší roli,“ líčí. Do projektu proto postupně přidávají i vlastní wellness se saunou, aby měli hosté další možnost trávení času při horším počasí. Přesto ho zkušenost od dalších podobných projektů neodradila. Kdyby se objevila vhodná příležitost a měl by nad projektem podobnou kontrolu, do další stavby by podle svých slov šel. Teď ho ovšem spíš lákají jižní destinace ve Španělsku nebo Itálii.