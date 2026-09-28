Devět druhů nudlí a hovězí vývar. Nové čínské bistro láká na tradici, z níž měl vzejít i ramen
Nový podnik se jmenuje Lami a nudle v něm vznikají před vašima očima. Práci mistra nudlaře totiž můžete sledovat, zatímco čekáte na objednávku.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Dáte si tu dobré jídlo, ale taky zažijete malé představení. Jakmile totiž do nevelkého čínského bistra Lami vejdete, uvidíte mistra nudlaře, jak se hbitě ohání těstem a tvoří různě široké nudle. Ty pak hned putují do horké vody a následně i do vaší misky. Tahle show je záměrnou součástí nového podniku kousek od ústřední budovy pražské městské knihovny, který tím chce představit další střípek čínské kuchyně. Co byste o něm ještě měli vědět?
Třeba to, že název Lami vychází z čínského výrazu lamian (拉面), což doslova znamená tažené nudle. A že jeho majitelé nejsou v pražském gastru žádní nováčci, protože už téměř deset let provozují ve Slovanském domě restauraci Basu zaměřenou na sečuánskou kuchyni a hot poty. „Od počátku chceme do Prahy přinášet tradiční čínskou gastronomii a zároveň i část čínské kultury, Lami je pro nás dalším krokem tímto směrem,“ říká jedna z provozovatelek obou podniků.
Nápad na bistro, které se usídlilo na místě někdejšího Ramencraftu ve Veleslavínově ulici, se rodil prý rok. Zásadní bylo právě to, aby majitelé našli prostor, kde by se dala výroba nudlí předvádět před hosty.
„Tradice těchto nudlí má historii dlouhou více než 300 let. Už dávno před dobou strojové výroby vzniklo v čínském městě Lan-čou řemeslo, při kterém mistr vytahuje nudle ručně přímo z jednoho kusu těsta. S čínským výrazem lamian je také historicky spojován původ japonského slova ramen,“ vysvětluje ještě Čang. „Pro nás je právě tohle řemeslo důležité. Když člověk vidí, jak mistr během několika okamžiků ručně vytáhne z těsta dlouhé a stejnoměrné nudle, je to něco, co stojí za to vidět i ochutnat,“ dodává.
Mistr nudlař pracuje rychle a rychle se tu i servíruje. Objednat si tu pak můžete v zásadě dva druhy jídel – buď polévku s nudlemi, masovým vývarem, hovězím masem, bílou ředkví a bylinkami, anebo některé z předpřipravených nudlových jídel. První varianta chutí hodně připomíná vietnamské pho, jen s těstovinami. Její hlavní kouzlo spočívá v tom, že si sami můžete vybrat, který z devíti druhů nudlí do své polévky chcete.
K mání jsou od těch uzounkých o průměru zhruba jeden milimetr přes větší a špagety připomínající verzi po několik různě širokých variant plochých nudlí – ty největší jsou pak vlastně jen jeden velký těstovinový pásek, který tvoří celé jídlo. Každé chutnají trochu jinak a jinak s polévkou reagují, vlastnosti každého druhu jsou ale popsané v menu. A kdo bude chtít, tomu na místě poradí personál.
Nudlová jídla jsou pak o něco zajímavější chuťově, vybírat si do nich druh nudlí už ale nemůžete. V nabídce jsou nudle s omáčkou, s chili olejem, masem nebo šalotkovou omáčkou, k tomu můžete ještě přihodit některý z předkrmů nebo maso, vajíčko či pak choi navíc. Jen pozor, některá jídla tu občas rychle dojdou.
Do budoucna by v Lami chtěli s tvořením nudlí dál pracovat a pořádat i workshopy, kde by si hosté své těstoviny sami vytvářeli. Zatím se ale podnik zajíždí, otevřeno má teprve měsíc.