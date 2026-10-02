Češi sázejí na další levnou akcii na americké burze. Přes miliardu investují do dodavatele pokladen
Skupina Pale Fire Capital Jana Barty a Dušana Šenkypla už vlastní přes pět procent společnosti Lightspeed, která dodává pokladní systémy.
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Investiční skupina Pale Fire Capital Jana Barty, Dušana Šenkypla a spol. překročila pětiprocentní hranici v kanadské firmě Lightspeed Commerce, která dodává pokladní systémy a platební služby obchodům, restauracím a golfovým hřištím ve více než stovce zemí. Podle nejnovějšího hlášení drží její fond 6 654 851 akcií, tedy zhruba 5,1 procenta. Při současném kurzu mají hodnotu kolem 64,4 milionu dolarů (1,4 miliardy korun). Hranici skupina překročila 24. září, den předtím, než v americké vzdělávací platformě Coursera přesáhla deset procent.
Akcie Lightspeedu začala skupina nakupovat letos a postupně si ve firmě vybudovala silnější pozici. Podle odhadu CzechCrunche nakupovala zhruba za současnou cenu, která se pohybuje kolem deseti dolarů za jednu akcii, takže je na investici pravděpodobně na nule. Stejně jako u Coursery jde o pasivní hlášení, v němž Pale Fire Capital potvrzuje, že akcie nedrží s cílem ovlivnit kontrolu nad firmou. U Phreesie, Ziff Davis či Cars.com letos naopak podala aktivistická hlášení a v Grouponu již dříve převzala řízení.
Akcie montrealského Lightspeedu, který se obchoduje v Torontu i v New Yorku, od začátku roku ztratila zhruba 18 procent. Ve čtvrtletí do konce června přitom firma vykázala tržby 322,7 milionu dolarů (7 miliard korun) s organickým růstem o 17 procent, což překonalo její vlastní výhled. Hotovost ve výši 372 milionů dolarů (8,1 miliardy korun) odpovídá zhruba 30 procentům tržní hodnoty firmy. Firma ve stejném čtvrtletí odkoupila a zrušila téměř sedm milionů vlastních akcií. Představenstvo navíc schválilo další odkup až zhruba deseti procent volně obchodovaných akcií.