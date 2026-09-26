Z ulice nenápadný, ze zahrady otevřený. Rodinný dům v Trutnově se celý zanořil do prudkého svahu
Novostavba pro čtyřčlennou rodinu využívá svažitý pozemek i výhled na historické centrum Trutnova.
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Z ulice působí jako přízemní dům. Jeho hlavní obytná část se ale ukrývá pod vstupní úrovní, přímo ve svahu Červeného kopce v Trutnově, a plynule přechází do zahrady. Rodina tak získala nejen soukromí, ale i široký výhled na historické centrum s dominantou kostela.
Dům s dispozicí 5+kk a užitnou plochou 160 metrů čtverečních má dvě výškové úrovně. Horní, vstupní podlaží slouží jako pracovní zázemí a nechybí v něm ani samostatná pracovna. Každodenní život čtyřčlenné rodiny se ale odehrává hlavně v zahloubeném spodním patře. Obývací pokoj tu plynule přechází v kuchyň s jídelnou a společný prostor díky velkým oknům otevírá jižnímu slunci i výhledům do okolní krajiny.
Novostavba zvenčí kombinuje materiály, které přirozeně zapadají do okolí. Kompaktní objem před přehříváním chrání mohutné přesahy střechy pokryté extenzivní zelení. Fasádu tvoří ručně natažená omítka s hrubou svislou strukturou, kterou doplňují prkna z opalovaného modřínu. Ze stejného materiálu vznikla také venkovní terasa, přímo navazující na obývací pokoj.
Prostor kolem vstupu architekt Michal Rouha ze studia Momentura doplnil skládanou žulovou dlažbou. Okna a dveře chrání dřevohliníkové profily z dubu. Výraznou roli hrají také přiznané stropy z pohledového betonu, na nichž zůstala čitelná stopa dřevěného bednění. V hlavní obytné části dostal beton bílý nátěr, u schodiště se světlou ocelovou konstrukcí naopak zůstal v surovém stavu. „Nad hlavou tak zůstal záznam toho, jak dům vznikal,“ říká Rouha.
Vestavěný nábytek staví na tmavě mořeném dubu. Z něj vznikla také sestava vysokých kuchyňských skříní, kterou doplňuje varný ostrůvek s kompaktní deskou v kamenném dekoru a pudrově zbarvená nika. Dům byl dokončen v roce 2025.