Architektura –  – 1 min čtení

Z ulice nenápadný, ze zahrady otevřený. Rodinný dům v Trutnově se celý zanořil do prudkého svahu

Novostavba pro čtyřčlennou rodinu využívá svažitý pozemek i výhled na historické centrum Trutnova.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

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Foto: Michal Rouha

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Z ulice působí jako přízemní dům. Jeho hlavní obytná část se ale ukrývá pod vstupní úrovní, přímo ve svahu Červeného kopce v Trutnově, a plynule přechází do zahrady. Rodina tak získala nejen soukromí, ale i široký výhled na historické centrum s dominantou kostela.

Dům s dispozicí 5+kk a užitnou plochou 160 metrů čtverečních má dvě výškové úrovně. Horní, vstupní podlaží slouží jako pracovní zázemí a nechybí v něm ani samostatná pracovna. Každodenní život čtyřčlenné rodiny se ale odehrává hlavně v zahloubeném spodním patře. Obývací pokoj tu plynule přechází v kuchyň s jídelnou a společný prostor díky velkým oknům otevírá jižnímu slunci i výhledům do okolní krajiny.

Novostavba zvenčí kombinuje materiály, které přirozeně zapadají do okolí. Kompaktní objem před přehříváním chrání mohutné přesahy střechy pokryté extenzivní zelení. Fasádu tvoří ručně natažená omítka s hrubou svislou strukturou, kterou doplňují prkna z opalovaného modřínu. Ze stejného materiálu vznikla také venkovní terasa, přímo navazující na obývací pokoj.

Prostor kolem vstupu architekt Michal Rouha ze studia Momentura doplnil skládanou žulovou dlažbou. Okna a dveře chrání dřevohliníkové profily z dubu. Výraznou roli hrají také přiznané stropy z pohledového betonu, na nichž zůstala čitelná stopa dřevěného bednění. V hlavní obytné části dostal beton bílý nátěr, u schodiště se světlou ocelovou konstrukcí naopak zůstal v surovém stavu. „Nad hlavou tak zůstal záznam toho, jak dům vznikal,“ říká Rouha.

Vestavěný nábytek staví na tmavě mořeném dubu. Z něj vznikla také sestava vysokých kuchyňských skříní, kterou doplňuje varný ostrůvek s kompaktní deskou v kamenném dekoru a pudrově zbarvená nika. Dům byl dokončen v roce 2025.

Související témata:Momentura
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