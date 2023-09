Chtěli peníze za každou instalaci hry, schytali protesty a výhrůžky. Teď se Unity omlouvá a mění poplatky

Jejich nedávné rozhodnutí vyvolalo mezi videoherními vývojáři bouři paniky, nevole a hněvu. Ta vyvrcholila dokonce výhrůžkami smrtí. Autoři rozšířeného nástroje pro tvorbu her Unity – který pohání i český Beat Saber nebo online hit Among Us – chtěli nově zpoplatnit instalaci her, které byly s jejich technologií vytvořeny. A to s retroaktivní platností a za netransparentních podmínek. Pod tlakem herní komunity nyní Unity polevilo a představilo výrazně proměněné plány. Ačkoliv poplatky stále zavádí.

Jako by Adobe chtělo po uživatelích Photoshopu poplatek za každé zhlédnutí obrázku. Není to dokonalý příměr, ale aféru kolem Unity docela přibližuje. Tvůrci tohoto herního enginu – jádra, bez kterého se žádná hra neobejde a na kterém stojí vše další od grafiky po samotné herní mechanismy – představili nové a vysoce kontroverzní podmínky spolupráce. Podle nich by vývojáři museli uhradit poplatek za každé nainstalování jejich hry nad určitý počet a při dané výši tržeb. Avšak nejen ti, kteří by Unity od nového roku použili, účinek by byl retroaktivní na už vydané či vyvíjené tituly.

Výsledkem byl chaos. Desítky studií se proti neočekávaným a ostrým změnám ohradily, některá dokonce oznámila, že s Unity končí. Na dosud velice oblíbeném enginu přitom běží i český hit pro virtuální realitu Beat Saber, Pokémon Go či Among Us. Pochopitelné nepochopení vývojářů navíc eskalovalo za hranice nespokojenosti a protestu. Unity čelilo výhrůžkám smrtí a muselo zavírat kanceláře i rušit setkání s vedením.

Nyní ale herní společnost představila upravenou podobu svých plánů. A jde o radikální proměnu. Nové poplatky se budou vztahovat jen na hry, které vzniknou až na další verzi Unity chystanou na příští rok. Budou se týkat jen těch her, které využívají verze Unity Pro nebo Enterprise, nikoliv menších tvůrců s Unity Personal nebo Plus. Těm dokonce naroste výše dvanáctiměsíčních tržeb, do které je možné bezplatně používat, na 200 tisíc.

Nově tedy bude platit, že pokud hra s enginem Unity překoná milion dolarů za dvanáct měsíců a zároveň dosáhne na milion instalací, zaplatí její autoři částku podle svého výběru. Buď měsíčně evidovaný instalační poplatek za další instalace, nebo 2,5 procenta z hrubých tržeb svého titulu. Jinak se platbě vyhnou. Celkový přehled změn uvádí Unity na webu, kde také nabízí jednoduchý nástroj pro výpočet výše poplatků. Spolu s tím Unity zveřejnilo i otevřený dopis šéfa vývoje Marca Whittena.

„Chtěl bych začít tím, že se omlouvám. Než jsme oznámili instalační poplatky, měli jsme s vámi více a lépe komunikovat a reagovat na vaši zpětnou vazbu. To díky vám je Unity skvělé. A víme, že vám musíme naslouchat a získat zpátky vaši důvěru,“ uvedl Whitten. Ten také vystoupil v rozhovoru s Jasonem Weimannem, výraznou osobností v komunitě kolem Unity: „Snažíme se vybudovat udržitelný byznysový model. Instalační poplatky mají být výsledkem vyváženého vztahu mezi Unity a vývojáři, který povede ke společnému úspěchu,“

Pozitivní proměna by mohla potěšit – či alespoň méně pobouřit – i česká herní studia. S Unity pracují jak ta velká, například Bohemia Interactive, tak i menší firmy jako Amanita Design. „Původní plán působil značně nedomyšleně, viděli jsme v něm mnoho úskalí a potenciálních problémů,“ uvedl pro CzechCrunch Pavel Křižka z prvně jmenovaného studia, které Unity používá pro svůj titul Ylands nebo v rámci herního inkubátoru pro titul Silica. „Unity teď každým dnem ztrácelo důvěru, že se jedná o dobrou a spolehlivou firmu,“ zmínil už dříve Lukáš Kunce z Amanity, která mimochodem spolu se svou prvotinou Samorost slaví krásných 20 let.

Částečný krok k napravení pošramocené důvěry tak Unity učinilo, reputace se ale tak snadno nespraví. A spekulace o tom, jestli první krok Unity nebyl schválně přestřelený, aby současné a smířlivější podmínky vypadaly akceptovatelně, také jen tak nezmizí. Pouze následující týdny ukážou, jestli méně kontroverzní řešení uchlácholí například studio Innersloth, autory Among Us, kteří se proti Unity ostře vymezili. Stejně jako tvůrci Cult of the Lamb z Massive Monster, Mega Crit Games, kteří hráčům dali Slay the Spire, Garry Newman známý díky svým titulům Garry’s Mod a Rust nebo desítky dalších sólo vývojářů i firem.