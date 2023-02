Chytrý našeptávač ze Slovenska využívá Datart, Benu či O2. Tržby Luigi’s Box se blíží 100 milionům

Aby vyhledávače e-shopů našly zboží, které zákazník opravdu hledá. Na první pohled se to zdá jako triviální úkol, realita fungování mnoha internetových obchodníků však vypadá jinak – lidé totiž dělají překlepy, používají cizojazyčná slova, slangové výrazy nebo synonyma. A běžně se těmto faktorům vyhledávače neumí přizpůsobit. Problém i díky umělé inteligenci řeší původem slovenský nástroj Luigi’s Box, který využívá již na 2 500 obchodníků.

Poslední roky Luigi’s Box rostl v průměru dvojnásobně – zatímco v roce 2018 utržil 3,5 milionu korun, loni to již ve vyjádření opakujících se ročních tržeb (ARR) byly necelé čtyři miliony eur, v přepočtu 95 milionů korun. Přesné číslo však firma nesděluje. Samotný trh e-shopů přitom v Česku loni vůbec poprvé ve své historii klesl, a to o dvanáct procent na úroveň pod 200 miliard korun.

„Pokles je způsoben změnou chování zákazníků v období po pandemii, ekonomickými a sociálními vlivy ve světě a také nejistotou plynoucí z recese. Očekávání na straně e-shopů byla zkreslena růstem během pandemie. Kombinace propadu objednávek, zvýšených nákladů a inflace způsobila, že některé e-shopy se s tím nedokázaly vyrovnat a ukončily činnost,“ komentuje pro CzechCrunch Gejza Nagy, šéf Luigi’s Boxu.

Stejné dění jako v Česku startup pozoruje i v dalších zemích, kde působí. Slovensko podle Nagye kopíruje zdejší trendy, podobný pokles zaznamenal i v Polsku nebo Německu. „U všech těchto trhů včetně Slovenska a Česka se předpokládá nárůst v druhé polovině roku 2023. Měl by být větší, a dokonce možná i vyšší než v roce 2021,“ komentuje Nagy.

Zaměřeno na Polsko a německy mluvící země

Pokles trhu přitom Luigi’s Boxu nepřímo hraje do karet, protože svým uživatelům dokáže zvyšovat konverze. Roste tak počet e-shopů, které jej využívají – aktuálně jich je přes 2 500 včetně značek jako O2, Benu, Datart, Košík.cz či Electro World. Nástroj fungující na bázi umělé inteligence kromě optimalizace vyhledávání nabízí také automatické doplňování klíčových slov v našeptávači, personalizované filtry, doporučování produktů či hlasové vyhledávání.

Slovenské a české firmy tvoří 80 procent zákazníků, zbytek připadá na zahraničí, kde společnost jako klienty uvádí například polský Answear nebo Apart, jednoho z největších výrobců šperků v Evropě. Původně přitom startup očekával ještě vyšší růst svých příjmů, vlivem války a inflace se ale více soustředil na retenci zákazníků a stabilizaci.

Luigi’s Box v roce 2014 zakládal Gejza Nagy s Tomášem Kramárem a Michalem Barlou, o pár let později získal investici v desítkách milionů korun od českého fondu Leverage. Startup měl v plánu i další finanční kolo, které nakonec odsunul. Po vypuknutí pandemie koronaviru totiž udělal změny ve vedení a snažil se stabilizovat.

„Trochu nás to brzdilo, ale viděli jsme větší význam v zefektivnění procesů a cash flow ve firmě. Kdybychom před dvěma roky vzali investici, nedokázali bychom peníze efektivně investovat s jistotou, že se nám vrátí,“ říká Nagy s tím, že původně plánoval růst agresivně pomocí externího kapitálu, ale v průběhu posledních dvou let tuto strategii přehodnotil.

Podle dat z posledních dostupných oficiálních závěrek byl startup v letech 2020 a 2021 ziskový. „Jsme v situaci, že nejsme přitlačení ke zdi a dokážeme přežít bez investice. Je to lepší pozice, protože si můžeme vybrat partnera pro další kolo bez časového stresu,“ doplňuje Nagy.

Aktuálně se Luigi’s Box soustředí na větší zahraničí expanzi, a to v Polsku či do německy mluvících zemí. Zároveň spustil marketing na globální úrovni a svůj nástroj implementoval do e-commerce platforem včetně globálního Shopify či dalších jako WordPress, PrestaShop nebo WooCommerce. Globální platforma G2 navíc slovenské řešení zařadila do skupiny nástrojů jako takzvaného lídra trhu.